Стартаплар оламидаги хатолар: 500 дан ортиқ лойиҳа инвестори тажрибаси билан бўлишди

·0·Техно
Стартаплар оламидаги хатолар: 500 дан ортиқ лойиҳа инвестори тажрибаси билан бўлишди

Стартап экотизимида ўн йилдан ортиқ тажрибага эга бўлган Прекурсор Вентурес асосчиси ва бошқарувчи ҳамкори Чарлес Ҳудсон 500 дан ортиқ компанияларга сармоя киритган. У Буилд Моде лойиҳасига берган интервюсида бугунги кунда ёш тадбиркорлар йўл қўяётган энг асосий хатолар ва инвестиция жалб қилишнинг ўзгарган қоидалари ҳақида сўзлаб берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳудсоннинг таъкидлашича, бозор конъюнктураси кескин ўзгарган ва эндиликда эски "қўлланмалар" иш бермаяпти. Айниқса, сунъий интеллект (AI) соҳасидаги мислсиз ўсиш суръатлари инвесторларнинг талабчанлигини ошириб юборган. Ҳозирда бошқа соҳаларда икки ёки уч баробар ўсиш кўрсатаётган компаниялар ҳам инвесторлар назарида "яхши, лекин аъло эмас" деган баҳони олиши мумкин. Бу эса асосчилардан янада креатив ёндашувни талаб қилмоқда.

Юқори баҳолаш ва "асирлик" хавфи

Кўпгина стартап асосчилари ўз компаниясини имкон қадар юқори баҳолашга (валуатион) интилишади. Бу ОАВ эътиборини тортиш ва бошқа инвесторлар олдида нуфузни ошириш учун фойдали кўринса-да, Ҳудсон буни жиддий хавф деб ҳисоблайди. Унинг сўзларига кўра, жуда юқори баҳолаш асосчини ўз компаниясининг "асирига" айлантириб қўйиши мумкин.

"Сиз катта миқдорда пул жалб қиласиз ва одамларни улкан мақсадларга ишонтирасиз. Инвесторлар пулларини қайтариб олишни эмас, балки сиздан улар берган сармояга арзийдиган нарса қуришингизни кутишади," — дейди Ҳудсон. Шунинг учун ҳам, асосчилар ўз имкониятларини реал баҳолашлари ва келажакдаги 10 йил давомида ким билан ишлашга тайёр эканликларини аниқлаб олишлари зарур.

Инвестор танлашда нималарга эътибор бериш керак?

Сармоя жалб қилиш жараёнида нафақат инвестор сизни, балки сиз ҳам инвесторни танлаётганингизни унутмаслик лозим. Ҳудсон инвесторларнинг кадрлар ёллаш, бозорга чиқиш (GTМ) стратегияси ва бошқа платформалар билан алоқалар борасидаги вадаларини текширишни тавсия қилади. Бунинг учун ушбу инвесторнинг портфелидаги бошқа стартап асосчилари билан суҳбатлашиш энг самарали йўлдир.

Венчур капитали ҳамма бизнес турлари учун ҳам мос келавермайди. Ҳудсоннинг фикрича, венчур сармояси фақат бутун бир фонднинг харажатларини қоплашга қодир бўлган лойиҳаларгагина йўналтирилиши керак. Кўпинча яхши бизнес лойиҳалари венчур миқёсидаги ўсишни таъминлай олмаслиги мумкин ва бу нормал ҳолат.

Ҳозирги вақтда инвесторлар стартапларни нафақат ўтган йилги кўрсаткичлар, балки тарихдаги энг тез ривожланаётган AI компаниялари билан солиштирмоқда. Бу эса стартап оламида рақобатнинг нақадар кучайганини кўрсатади. ixbt.com маълумотига кўра, бундай шароитда фақатгина бозор эҳтиёжларини тўғри англаган ва стратегик ҳамкор танлай олган лойиҳаларгина муваффақият қозониши мумкин.

СтартапИнвестицияВенчурБизнесТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta компанияси Мусе Спарк 1.1 моделини тақдим этди: Дастурлашда янги даврMeta компанияси Мусе Спарк 1.1 моделини тақдим этди: Дастурлашда янги даврБугун, 00:58Ариел Ридер Мудд 72В: Lada Vestaдан кучлироқ моментга эга янги электросикл тақдим этилдиАриел Ридер Мудд 72В: Lada Vestaдан кучлироқ моментга эга янги электросикл тақдим этилдиБугун, 00:52ЛГ ва Алиенваре мониторлари фойдаланувчи рухсатисиз Windows тизимига реклама дастурларини ўрнатмоқдаЛГ ва Алиенваре мониторлари фойдаланувчи рухсатисиз Windows тизимига реклама дастурларини ўрнатмоқдаБугун, 00:24Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланган Слате Ауто компанияси Краёла билан ҳамкорлик қиладиJeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланган Слате Ауто компанияси Краёла билан ҳамкорлик қиладиБугун, 00:23OpenAI ва Нев Ёрк Тимес можароси: Сунъий интеллект гиганти далилларни яширишда айбландиOpenAI ва Нев Ёрк Тимес можароси: Сунъий интеллект гиганти далилларни яширишда айбландиБугун, 00:21Max миллий мессенжерида оммавий каналлар яратиш функцияси ишга туширилдиMax миллий мессенжерида оммавий каналлар яратиш функцияси ишга туширилдиКеча, 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги