Парижнинг Градиум стартапи NVIDIA кўмагида 100 миллион доллар инвестиция жалб қилди

·0·Техно
Парижнинг Градиум стартапи NVIDIA кўмагида 100 миллион доллар инвестиция жалб қилди

Сунъий интеллект соҳасида овозли технологияларни ривожлантираётган Франциянинг Градиум стартапи ўзининг илк инвестиция раундини муваффақиятли якунлади. Компания NVIDIA каби технологик гигантлар иштирокида жами 100 миллион доллар маблағ тўплашга эришди. Бу воқеа Европа сунъий интеллект бозорининг жадал ўсаётганини ва овозли интерфейсларга бўлган талабнинг ортиб бораётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Градиум дастлаб ўтган йилнинг декабрь ойида 70 миллион доллар сармоя билан ўз фаолиятини бошлаган эди. Янги босқичда NVIDIA билан бир қаторда Эрик Счмидт ва Хавиер Ниел каби нуфузли инвесторлар ҳам лойиҳани қўллаб-қувватлади. Ушбу маблағлар компанияга жаҳон бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаш ва технологик инфратузилмани кенгайтириш имконини беради.

Глобал рақобат ва янги марралар

Компания раҳбарияти жалб қилинган сармоянинг бир қисмини АҚШнинг Сан-Франциско кўрфази ҳудудида (Бай Ареа) янги офис очишга йўналтиришини маълум қилди. Бу стратегик қадам Anthropic, Google, Meta ва OpenAI каби соҳа етакчилари билан яқин ҳамкорлик қилиш ва энг иқтидорли мутахассисларни жалб қилишга хизмат қилади. Париж сунъий интеллект бўйича Европанинг маркази бўлса-да, глобал миқёсда танилиш учун Силикон водийсидаги иштирок муҳим аҳамиятга эга.

Градиум асосчиси Неил Зегҳидоур илгари Google Браин, DeepMind ва Facebook каби тузилмаларда фаолият юритган тажрибали тадқиқотчи ҳисобланади. Унинг бошчилигидаги жамоа ҳозирда ультра-паст кечикиш (лов латенкй) билан ишловчи овозли моделларни яратиш устида ишламоқда. Бу технология сунъий интеллект билан мулоқот қилганда юзага келадиган ноқулай тўхталишларни бартараф этиб, суҳбатни жонли мулоқотга максимал даражада яқинлаштиради.

Саноатдаги ўрни ва ҳамкорлик

Ҳозирда овозли сунъий интеллект бозорида рақобат жуда кучли. Градиум компанияси ElevenLabs ва Google'нинг Gemini лойиҳаси каби йирик рақиблар билан курашишига тўғри келади. Шунга қарамай, француз стартапи қисқа вақт ичида сезиларли муваффақиятларга эришди. Хусусан, Франциянинг машҳур автогиганти Renault аллақачон Градиум мижозига айланган.

ixbt.com маълумотига кўра, Градиумнинг технологик ечимлари нафақат оддий фойдаланувчилар, балки йирик саноат корхоналари учун ҳам жозибадор бўлиб қолмоқда. Овозли ёрдамчиларнинг тезкорлиги ва аниқлиги келажакда автомобилсозлик, мижозларга хизмат кўрсатиш ва ақлли қурилмалар бошқарувида инқилобий ўзгаришлар ясаши кутилмоқда. NVIDIA'нинг ушбу лойиҳага қизиқиши эса стартапнинг ҳисоблаш қувватлари ва алгоритмлари юқори салоҳиятга эга эканлигидан далолат беради.

Сунъий ИнтеллектГрадиумNVIDIAТехнологияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда 400 км/соат тезликка мўлжалланган поездлар учун махсус полигон қурилмоқдаРоссияда 400 км/соат тезликка мўлжалланган поездлар учун махсус полигон қурилмоқдаБугун, 01:23Google сунъий интеллект ёрдамида яратилган рекламаларни махсус белгилашни бошладиGoogle сунъий интеллект ёрдамида яратилган рекламаларни махсус белгилашни бошладиБугун, 01:23Meta компанияси Мусе Спарк 1.1 моделини тақдим этди: Дастурлашда янги даврMeta компанияси Мусе Спарк 1.1 моделини тақдим этди: Дастурлашда янги даврБугун, 00:58Стартаплар оламидаги хатолар: 500 дан ортиқ лойиҳа инвестори тажрибаси билан бўлишдиСтартаплар оламидаги хатолар: 500 дан ортиқ лойиҳа инвестори тажрибаси билан бўлишдиБугун, 00:52Ариел Ридер Мудд 72В: Lada Vestaдан кучлироқ моментга эга янги электросикл тақдим этилдиАриел Ридер Мудд 72В: Lada Vestaдан кучлироқ моментга эга янги электросикл тақдим этилдиБугун, 00:52ЛГ ва Алиенваре мониторлари фойдаланувчи рухсатисиз Windows тизимига реклама дастурларини ўрнатмоқдаЛГ ва Алиенваре мониторлари фойдаланувчи рухсатисиз Windows тизимига реклама дастурларини ўрнатмоқдаБугун, 00:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги