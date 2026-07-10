Парижнинг Градиум стартапи NVIDIA кўмагида 100 миллион доллар инвестиция жалб қилди
Сунъий интеллект соҳасида овозли технологияларни ривожлантираётган Франциянинг Градиум стартапи ўзининг илк инвестиция раундини муваффақиятли якунлади. Компания NVIDIA каби технологик гигантлар иштирокида жами 100 миллион доллар маблағ тўплашга эришди. Бу воқеа Европа сунъий интеллект бозорининг жадал ўсаётганини ва овозли интерфейсларга бўлган талабнинг ортиб бораётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Градиум дастлаб ўтган йилнинг декабрь ойида 70 миллион доллар сармоя билан ўз фаолиятини бошлаган эди. Янги босқичда NVIDIA билан бир қаторда Эрик Счмидт ва Хавиер Ниел каби нуфузли инвесторлар ҳам лойиҳани қўллаб-қувватлади. Ушбу маблағлар компанияга жаҳон бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаш ва технологик инфратузилмани кенгайтириш имконини беради.
Глобал рақобат ва янги марраларКомпания раҳбарияти жалб қилинган сармоянинг бир қисмини АҚШнинг Сан-Франциско кўрфази ҳудудида (Бай Ареа) янги офис очишга йўналтиришини маълум қилди. Бу стратегик қадам Anthropic, Google, Meta ва OpenAI каби соҳа етакчилари билан яқин ҳамкорлик қилиш ва энг иқтидорли мутахассисларни жалб қилишга хизмат қилади. Париж сунъий интеллект бўйича Европанинг маркази бўлса-да, глобал миқёсда танилиш учун Силикон водийсидаги иштирок муҳим аҳамиятга эга.
Градиум асосчиси Неил Зегҳидоур илгари Google Браин, DeepMind ва Facebook каби тузилмаларда фаолият юритган тажрибали тадқиқотчи ҳисобланади. Унинг бошчилигидаги жамоа ҳозирда ультра-паст кечикиш (лов латенкй) билан ишловчи овозли моделларни яратиш устида ишламоқда. Бу технология сунъий интеллект билан мулоқот қилганда юзага келадиган ноқулай тўхталишларни бартараф этиб, суҳбатни жонли мулоқотга максимал даражада яқинлаштиради.
Саноатдаги ўрни ва ҳамкорликҲозирда овозли сунъий интеллект бозорида рақобат жуда кучли. Градиум компанияси ElevenLabs ва Google'нинг Gemini лойиҳаси каби йирик рақиблар билан курашишига тўғри келади. Шунга қарамай, француз стартапи қисқа вақт ичида сезиларли муваффақиятларга эришди. Хусусан, Франциянинг машҳур автогиганти Renault аллақачон Градиум мижозига айланган.
ixbt.com маълумотига кўра, Градиумнинг технологик ечимлари нафақат оддий фойдаланувчилар, балки йирик саноат корхоналари учун ҳам жозибадор бўлиб қолмоқда. Овозли ёрдамчиларнинг тезкорлиги ва аниқлиги келажакда автомобилсозлик, мижозларга хизмат кўрсатиш ва ақлли қурилмалар бошқарувида инқилобий ўзгаришлар ясаши кутилмоқда. NVIDIA'нинг ушбу лойиҳага қизиқиши эса стартапнинг ҳисоблаш қувватлари ва алгоритмлари юқори салоҳиятга эга эканлигидан далолат беради.
…