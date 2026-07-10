OpenAI раҳбариятида кутилмаган ўзгариш: Фиджи Симо ўз лавозимини тарк этмоқда

·0·Техно
OpenAI раҳбариятида кутилмаган ўзгариш: Фиджи Симо ўз лавозимини тарк этмоқда

Сунъий интеллект соҳасидаги дунёнинг энг етакчи компанияси ҳисобланган OpenAI раҳбариятида жиддий ўзгариш юз берди. Компаниянинг иккинчи рақамли раҳбари ва иловалар бўйича бош директори Фиджи Симо соғлиғидаги муаммолар сабабли ўзининг тўлиқ ставкадаги лавозимидан воз кечишини эълон қилди. Бу ҳақда нуфузли Валл Стреэт Жоурнал нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Симо хоним ходимларга йўллаган расмий мактубида унинг даволаниш муддати кутилганидан кўра узоқроқ ва мураккаброқ кечаётганини маълум қилди. Шу сабабли у эндиликда компанияда фақат ярим ставкадаги маслаҳатчи сифатида фаолиятини давом эттиради. Бу қарор OpenAI учун кутилмаган зарба бўлди, чунки у компаниянинг бизнес ва маҳсулот операцияларини бирлаштирувчи асосий бўғин эди.

Компания ичидаги стратегик ўзгаришлар

Фиджи Симо 2024-йилда OpenAI директорлар кенгашига қўшилган, 2025-йилнинг май ойида эса Иловалар бўйича бош директор этиб тайинланган эди. У бевосита Sam Altman бошқарувида ишлаб, компаниянинг операцион директори (COO) Брад Lightкап, молия директори (CFO) Сара Фриар ва маҳсулотлар бўйича директор (КПО) Кевин Веил каби юқори бўғин раҳбарларини назорат қилар эди. Унинг келиши билан Sam Altman тадқиқот, ҳисоблаш қувватлари ва хавфсизлик масалаларига кўпроқ вақт ажратиш имконига эга бўлганди.

Апрел ойида Симо ўзида нейроиммун касаллиги қайталангани сабабли тиббий таътилга чиққанини маълум қилган эди. Ўша пайтда компаниянинг бошқа бир қатор раҳбарлари, жумладан, маркетинг бўйича директор Кате Роуч ҳам саратон касаллигидан соғайиш учун ўз лавозимини тарк этган эди. Бу каби кетма-кет кадрлар ўзгариши OpenAI раҳбариятидаги барқарорликка таъсир кўрсатмай қолмади.

Келажакдаги режалар ва рақобат

Фиджи Симо OpenAI сафига қўшилишдан олдин Instacart компаниясининг бош директори сифатида ишлаган ва уни 2023-йилдаги муваффақиятли IPO (акцияларни оммавий сотувга чиқариш) жараёнига тайёрлаган эди. Шунингдек, у ўн йилдан ортиқ вақт давомида Meta тизимида, хусусан, Facebook иловаси раҳбари сифатида фаолият юритган. Экспертлар Симонинг тажрибаси OpenAI учун кутилаётган IPO жараёнида жуда муҳим бўлишини таъкидлашаётган эди.

Ҳозирда OpenAI ўзининг асосий рақобатчиси Anthropic билан кураш олиб бормоқда. ChatGPT ўсиш суръатлари ўтган йил охирида бироз секинлашгани ва даромад бўйича ички мақсадларга эришилмагани сабабли, компания дастурлаш воситалари каби янги йўналишларга эътибор қаратмоқда. Бироқ, бу соҳада ҳозирча Anthropic етакчиликни сақлаб қолмоқда.

Sam Altman энди Симонинг ўрнига муносиб ворис топиши керак бўлади. Бу айниқса компания корпоратив мижозлар билан ишлашни кучайтирмоқчи бўлган ва оммавий бозорга чиқишга тайёргарлик кўраётган бир пайтда ўта муҳим вазифадир. Симонинг маслаҳатчи сифатида қолиши тажриба алмашишда ёрдам берса-да, кундалик операцион бошқарувда бўшлиқ юзага келиши тайин.

OpenAISam AltmanФиджи СимоТехнологияСунъий Интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft харажатларни камайтириш учун OpenAI моделларидан воз кечмоқдаMicrosoft харажатларни камайтириш учун OpenAI моделларидан воз кечмоқдаБугун, 04:55NASA Халқаро коинот станцияси ўрнини эгаллайдиган хусусий лойиҳаларни қидирмоқдаNASA Халқаро коинот станцияси ўрнини эгаллайдиган хусусий лойиҳаларни қидирмоқдаБугун, 04:23Elon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаElon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаБугун, 03:56OpenAI ўзининг Atlas браузерини ёпмоқда: Сунъий интеллект агентлари янги босқичга чиқадиOpenAI ўзининг Atlas браузерини ёпмоқда: Сунъий интеллект агентлари янги босқичга чиқадиБугун, 03:56Ростех ўзининг янги «Сатурн» учувчисиз учиш аппаратлари линиясини намойиш этдиРостех ўзининг янги «Сатурн» учувчисиз учиш аппаратлари линиясини намойиш этдиБугун, 03:52Ryzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалдиRyzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалдиБугун, 03:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги