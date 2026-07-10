OpenAI раҳбариятида кутилмаган ўзгариш: Фиджи Симо ўз лавозимини тарк этмоқда
Сунъий интеллект соҳасидаги дунёнинг энг етакчи компанияси ҳисобланган OpenAI раҳбариятида жиддий ўзгариш юз берди. Компаниянинг иккинчи рақамли раҳбари ва иловалар бўйича бош директори Фиджи Симо соғлиғидаги муаммолар сабабли ўзининг тўлиқ ставкадаги лавозимидан воз кечишини эълон қилди. Бу ҳақда нуфузли Валл Стреэт Жоурнал нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Симо хоним ходимларга йўллаган расмий мактубида унинг даволаниш муддати кутилганидан кўра узоқроқ ва мураккаброқ кечаётганини маълум қилди. Шу сабабли у эндиликда компанияда фақат ярим ставкадаги маслаҳатчи сифатида фаолиятини давом эттиради. Бу қарор OpenAI учун кутилмаган зарба бўлди, чунки у компаниянинг бизнес ва маҳсулот операцияларини бирлаштирувчи асосий бўғин эди.
Компания ичидаги стратегик ўзгаришларФиджи Симо 2024-йилда OpenAI директорлар кенгашига қўшилган, 2025-йилнинг май ойида эса Иловалар бўйича бош директор этиб тайинланган эди. У бевосита Sam Altman бошқарувида ишлаб, компаниянинг операцион директори (COO) Брад Lightкап, молия директори (CFO) Сара Фриар ва маҳсулотлар бўйича директор (КПО) Кевин Веил каби юқори бўғин раҳбарларини назорат қилар эди. Унинг келиши билан Sam Altman тадқиқот, ҳисоблаш қувватлари ва хавфсизлик масалаларига кўпроқ вақт ажратиш имконига эга бўлганди.
Апрел ойида Симо ўзида нейроиммун касаллиги қайталангани сабабли тиббий таътилга чиққанини маълум қилган эди. Ўша пайтда компаниянинг бошқа бир қатор раҳбарлари, жумладан, маркетинг бўйича директор Кате Роуч ҳам саратон касаллигидан соғайиш учун ўз лавозимини тарк этган эди. Бу каби кетма-кет кадрлар ўзгариши OpenAI раҳбариятидаги барқарорликка таъсир кўрсатмай қолмади.
Келажакдаги режалар ва рақобатФиджи Симо OpenAI сафига қўшилишдан олдин Instacart компаниясининг бош директори сифатида ишлаган ва уни 2023-йилдаги муваффақиятли IPO (акцияларни оммавий сотувга чиқариш) жараёнига тайёрлаган эди. Шунингдек, у ўн йилдан ортиқ вақт давомида Meta тизимида, хусусан, Facebook иловаси раҳбари сифатида фаолият юритган. Экспертлар Симонинг тажрибаси OpenAI учун кутилаётган IPO жараёнида жуда муҳим бўлишини таъкидлашаётган эди.
Ҳозирда OpenAI ўзининг асосий рақобатчиси Anthropic билан кураш олиб бормоқда. ChatGPT ўсиш суръатлари ўтган йил охирида бироз секинлашгани ва даромад бўйича ички мақсадларга эришилмагани сабабли, компания дастурлаш воситалари каби янги йўналишларга эътибор қаратмоқда. Бироқ, бу соҳада ҳозирча Anthropic етакчиликни сақлаб қолмоқда.
Sam Altman энди Симонинг ўрнига муносиб ворис топиши керак бўлади. Бу айниқса компания корпоратив мижозлар билан ишлашни кучайтирмоқчи бўлган ва оммавий бозорга чиқишга тайёргарлик кўраётган бир пайтда ўта муҳим вазифадир. Симонинг маслаҳатчи сифатида қолиши тажриба алмашишда ёрдам берса-да, кундалик операцион бошқарувда бўшлиқ юзага келиши тайин.
…