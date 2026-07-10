Австралия космик саноатида тарихий бурилиш: Илк суюқ ёқилғили ракета муваффақиятли учирилди
Австралиянинг Сунбурнт Спасе стартапи мамлакат космик саноати тарихида янги саҳифа очди. Компания томонидан тўлиқ маҳаллий даражада ишлаб чиқилган ва қурилган илк тижорий суюқ ёқилғили ракета муваффақиятли парвозни амалга оширди. Ушбу синов Янги Жанубий Уелс штатидаги Уайт-Клиффс полигонида бўлиб ўтди ва Австралия хусусий сектори учун улкан технологик ютуқ сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Mini Меггс деб номланган икки босқичли суборбитал ракета этанол ва азот оксиди аралашмасидан иборат икки компонентли суюқ двигател билан жиҳозланган. ixbt.com маълумотига кўра, парвоз давомида двигател белгиланган режимда ишлаган ва ракета барқарор ҳаракатланган. Бу воқеа Австралиянинг ўз технологиялари асосида суюқ ёқилғили ракеталарни яратиш ва улардан тижорий мақсадларда фойдаланиш имкониятини амалда исботлади.
Тижорий юклар ва илмий тадқиқотларПарвоз доирасида ракета бортида икки мижознинг махсус ускуналари очиқ фазога яқин шароитларда синовдан ўтказилди. Орбит2Орбит компанияси суборбитал миссиялар учун мўлжалланган Параллах 0 контейнерини синовдан ўтказди. Ушбу тизим парвоз давомидаги тебранишлар, юкламалар ва ички муҳит ҳақида муҳим маълумотларни тўплади. Тўпланган маълумотлар келажакда Лаб2Спасе платформасини яратишда пойдевор бўлиб хизмат қилади.
Яна бир ҳамкор — Метакосмос компанияси эса ҲEЛИОС деб номланган Суит ин а Бох лойиҳасини коинотга йўллади. Бу лойиҳа келажакдаги космик скафандрларни яратишда қўлланиладиган датчиклар мажмуасидан иборат эди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу миссиянинг асосий мақсади коинотга чиқиш эмас, балки мураккаб ускуналарнинг реал парвоз шароитида қанчалик чидамли эканини текширишдан иборат бўлган.
Тажриба ва келажак режалариСунбурнт Спасе вакилларининг сўзларига кўра, суборбитал парвозлар ускуналарни Ер юзида тақлид қилиб бўлмайдиган шароитларда — кучли тезланиш ва динамик юкламалар остида текшириш имконини беради. Барча фойдали юклар парвоз якунида Ерга хавфсиз қайтарилди ва буюртмачиларга таҳлил қилиш учун топширилди. Бу эса компаниянинг қайта тикланувчи тизимлар устида ҳам самарали ишлаётганини кўрсатади.
Компания ўз фаолиятида “учириш, таҳлил қилиш ва яна учириш” тамойилига амал қилишини эълон қилди. Ушбу муваффақиятли старт Сунбурнт Спасе учун синов дастурининг биринчи тижорий босқичи бўлди. Келгусида ракета платформасини янада такомиллаштириш ва мураккаброқ миссияларни амалга ошириш режалаштирилган.
Мазкур воқеа нафақат битта компания, балки бутун минтақа учун муҳимдир. Австралия ўзининг географик жойлашуви ва ривожланаётган технологик салоҳияти билан глобал космик бозорда ўз ўрнини мустаҳкамлашга интилмоқда. Mini Меггс парвози мамлакатнинг хусусий космонавтика соҳасидаги рақобатбардошлигини янги босқичга олиб чиқди.
…