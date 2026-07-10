Австралия космик саноатида тарихий бурилиш: Илк суюқ ёқилғили ракета муваффақиятли учирилди

·0·Техно
Австралия космик саноатида тарихий бурилиш: Илк суюқ ёқилғили ракета муваффақиятли учирилди

Австралиянинг Сунбурнт Спасе стартапи мамлакат космик саноати тарихида янги саҳифа очди. Компания томонидан тўлиқ маҳаллий даражада ишлаб чиқилган ва қурилган илк тижорий суюқ ёқилғили ракета муваффақиятли парвозни амалга оширди. Ушбу синов Янги Жанубий Уелс штатидаги Уайт-Клиффс полигонида бўлиб ўтди ва Австралия хусусий сектори учун улкан технологик ютуқ сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Mini Меггс деб номланган икки босқичли суборбитал ракета этанол ва азот оксиди аралашмасидан иборат икки компонентли суюқ двигател билан жиҳозланган. ixbt.com маълумотига кўра, парвоз давомида двигател белгиланган режимда ишлаган ва ракета барқарор ҳаракатланган. Бу воқеа Австралиянинг ўз технологиялари асосида суюқ ёқилғили ракеталарни яратиш ва улардан тижорий мақсадларда фойдаланиш имкониятини амалда исботлади.

Тижорий юклар ва илмий тадқиқотлар

Парвоз доирасида ракета бортида икки мижознинг махсус ускуналари очиқ фазога яқин шароитларда синовдан ўтказилди. Орбит2Орбит компанияси суборбитал миссиялар учун мўлжалланган Параллах 0 контейнерини синовдан ўтказди. Ушбу тизим парвоз давомидаги тебранишлар, юкламалар ва ички муҳит ҳақида муҳим маълумотларни тўплади. Тўпланган маълумотлар келажакда Лаб2Спасе платформасини яратишда пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Яна бир ҳамкор — Метакосмос компанияси эса ҲEЛИОС деб номланган Суит ин а Бох лойиҳасини коинотга йўллади. Бу лойиҳа келажакдаги космик скафандрларни яратишда қўлланиладиган датчиклар мажмуасидан иборат эди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу миссиянинг асосий мақсади коинотга чиқиш эмас, балки мураккаб ускуналарнинг реал парвоз шароитида қанчалик чидамли эканини текширишдан иборат бўлган.

Тажриба ва келажак режалари

Сунбурнт Спасе вакилларининг сўзларига кўра, суборбитал парвозлар ускуналарни Ер юзида тақлид қилиб бўлмайдиган шароитларда — кучли тезланиш ва динамик юкламалар остида текшириш имконини беради. Барча фойдали юклар парвоз якунида Ерга хавфсиз қайтарилди ва буюртмачиларга таҳлил қилиш учун топширилди. Бу эса компаниянинг қайта тикланувчи тизимлар устида ҳам самарали ишлаётганини кўрсатади.

Компания ўз фаолиятида “учириш, таҳлил қилиш ва яна учириш” тамойилига амал қилишини эълон қилди. Ушбу муваффақиятли старт Сунбурнт Спасе учун синов дастурининг биринчи тижорий босқичи бўлди. Келгусида ракета платформасини янада такомиллаштириш ва мураккаброқ миссияларни амалга ошириш режалаштирилган.

Мазкур воқеа нафақат битта компания, балки бутун минтақа учун муҳимдир. Австралия ўзининг географик жойлашуви ва ривожланаётган технологик салоҳияти билан глобал космик бозорда ўз ўрнини мустаҳкамлашга интилмоқда. Mini Меггс парвози мамлакатнинг хусусий космонавтика соҳасидаги рақобатбардошлигини янги босқичга олиб чиқди.

АвстралияСунбурнт СпасеРакетаКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чиефтек янги Исеберг Pro совутиш тизимини тақдим этди: Сув блокидаги ўзига хос турбинаЧиефтек янги Исеберг Pro совутиш тизимини тақдим этди: Сув блокидаги ўзига хос турбинаБугун, 06:22Коинотдан 4К сифатдаги илк видео: NASA ва AWS лазер алоқаси орқали тарихий натижага эришдиКоинотдан 4К сифатдаги илк видео: NASA ва AWS лазер алоқаси орқали тарихий натижага эришдиБугун, 05:56Elon Muskдан холи инвестиция: АҚШда миллиардерга қарши янги фондлар очилдиElon Muskдан холи инвестиция: АҚШда миллиардерга қарши янги фондлар очилдиБугун, 05:23ҲМД компанияси 90 долларлик янги Арк 2 смартфонини тақдим этдиҲМД компанияси 90 долларлик янги Арк 2 смартфонини тақдим этдиБугун, 05:21OpenAI ва Microsoft ҳамкорлиги янги босқичда: ГПТ 5.6 модели Copilot асоси бўлдиOpenAI ва Microsoft ҳамкорлиги янги босқичда: ГПТ 5.6 модели Copilot асоси бўлдиБугун, 05:20Microsoft харажатларни камайтириш учун OpenAI моделларидан воз кечмоқдаMicrosoft харажатларни камайтириш учун OpenAI моделларидан воз кечмоқдаБугун, 04:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги