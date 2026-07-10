Хитой коинотда инқилоб қилди: Лонг Марч 10B ракетасининг биринчи поғонаси муваффақиятли қайтарилди

·0·Техно
Хитой коинотда инқилоб қилди: Лонг Марч 10B ракетасининг биринчи поғонаси муваффақиятли қайтарилди

Хитой космик саноати тарихий бурилиш нуқтасига етди: мамлакат илк бор орбитага учирилган ракетанинг биринчи поғонасини муваффақиятли тарзда ерга (аниқроғи, денгиз платформасига) қайтариб қўндиришга муваффақ бўлди. 10-июль куни Хайнан оролидаги Венчан космодромидан старт олган янги авлод Лонг Марч 10B (CZ-10B) ракетаси ўзининг дебют парвозини тўлиқ муваффақият билан якунлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу синов парвози нафақат Хитой, балки жаҳон космонавтикаси учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ракета ҳавога кўтарилгандан тахминан олти дақиқа ўтгач, иккинчи поғона ажралиб чиқди ва ўз йўлида давом этди. Биринчи поғона эса бошқариладиган тушишни амалга ошириб, махсус денгиз платформасига вертикал ҳолатда қўнди. Хинҳуа агентлиги хабарига кўра, бу Хитойнинг тўлиқ орбитал ракеталар билан амалга оширган биринчи муваффақиятли қайтиш тажрибасидир.

Технологик янгилик ва ўзига хослик

Мазкур миссиянинг энг эътиборли жиҳати ракетани қабул қилиб олиш усулидир. Хитойлик муҳандислар тезлатгични ушлаб қолиш учун махсус тўр тизими билан жиҳозланган янги денгиз платформасидан фойдаланишди. Расмий баёнотларга кўра, бундай технология жаҳон амалиётида илк бор қўлланилмоқда. Бу усул ракетанинг қўниш аниқлигини ошириш ва хавфсизлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди.

Лонг Марч 10B ракетаси Хитой ракетасозлик тадқиқот институти томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, у икки поғонали суюқ ёнилғили ташувчи ҳисобланади. Ракетанинг биринчи поғонаси суюқ кислород ва керосин билан ишласа, иккинчи поғонада суюқ кислород ва метан аралашмасидан фойдаланилади. Ушбу техник ечим ракетанинг самарадорлигини сезиларли даражада оширади.

Falcon 9 ракетасига муносиб рақиб

Ўзининг техник характеристикалари бўйича Лонг Марч 10B Американинг SpaceX компаниясига тегишли машҳур Falcon 9 ракетасига жуда яқин туради. Ракетанинг узунлиги 63 метрни, диаметри 5 метрни, старт массаси эса қарийб 760 тоннани ташкил этади. Ушбу кўрсаткичлар Хитойга оғир юкларни орбитага арзон ва қайта-қайта чиқариш имконини беради.

Ушбу муваффақият Хитойнинг коинотни ўзлаштириш стратегиясида янги даврни бошлаб беради. Шу пайтгача фақат АҚШнинг хусусий компаниялари, хусусан, Илон Маск бошқарувидаги SpaceX ракеталарни қайта ишлатиш технологиясини тўлиқ ўзлаштирган эди. Эндиликда Хитой ҳам ушбу нуфузли клубга аъзо бўлди ва коинотга парвозлар таннархини тушириш йўлида улкан қадам ташлади.

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, бу Лонг Марч туркумидаги ракеталарнинг 656-миссияси бўлди. Гарчи Хитой аввал ҳам вертикал қўниш технологияларини кичик экспериментал аппаратларда синаб кўрган бўлса-да, ҳақиқий орбитал парвоздан сўнг тўлиқ поғонани қайтариб олишга биринчи марта эришилди. Бу келажакда Хитойнинг ой дастури ва узоқ космик парвозлари учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.

ХитойКоинотЛонг МарчРакетаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энг кучли MacBook Pro нархи рекорд даражага етди: M5 Max модели энди 10 000 доллардан қимматЭнг кучли MacBook Pro нархи рекорд даражага етди: M5 Max модели энди 10 000 доллардан қимматБугун, 11:21AMDнинг “янги” Ryzen 7 4700LE процессори асосидаги илк компьютер сотувга чиқдиAMDнинг “янги” Ryzen 7 4700LE процессори асосидаги илк компьютер сотувга чиқдиБугун, 10:58Тепловизорлар инқилоби: Янги турдаги транзистор қурилмалар аниқлигини 15 бараварга оширдиТепловизорлар инқилоби: Янги турдаги транзистор қурилмалар аниқлигини 15 бараварга оширдиБугун, 10:30Ҳиндистон смартфон ишлаб чиқаришда янги босқичга чиқмоқда: Vivo ва Дихон ҳамкорлигиҲиндистон смартфон ишлаб чиқаришда янги босқичга чиқмоқда: Vivo ва Дихон ҳамкорлигиБугун, 09:57Австралия космик саноатида тарихий бурилиш: Илк суюқ ёқилғили ракета муваффақиятли учирилдиАвстралия космик саноатида тарихий бурилиш: Илк суюқ ёқилғили ракета муваффақиятли учирилдиБугун, 06:55Чиефтек янги Исеберг Pro совутиш тизимини тақдим этди: Сув блокидаги ўзига хос турбинаЧиефтек янги Исеберг Pro совутиш тизимини тақдим этди: Сув блокидаги ўзига хос турбинаБугун, 06:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги