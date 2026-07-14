Эрон глобал алоқа тизимидаги заифликлар орқали АҚШ ҳарбийларини кузатгани маълум бўлди
Эрон ҳукумати халқаро телекоммуникация инфратузилмасидаги маълум заифликлардан фойдаланиб, Яқин Шарқдаги АҚШ ҳарбий хизматчиларининг жойлашувини аниқлашга муваффақ бўлган. Ушбу жосуслик кампанияси минтақадаги кескинлик кучайган ва қуролли тўқнашувлар бошланган даврда амалга оширилган бўлиб, бу ҳақда Финансиал Times нашри ўз суриштирувида маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Эрон махсус хизматлари Signalинг Сйстем 7 (SS7) деб номланувчи протоколлар тўпламини эксплуатация қилган. SS7 узоқ вақт давомида 2G ва 3G тармоқларининг асоси бўлиб хизмат қилган ва бутун дунё бўйлаб абонентларнинг қўнғироқлари ҳамда хабарларини йўналтириш учун фойдаланилган. Мобиле Сурвеиллансе Монитор тадқиқот маркази ва ҳукуматдаги аноним манбалар ушбу технология орқали мобил қурилмаларни масофадан кузатиш имконияти мавжудлигини тасдиқлаган.
SS7 протоколи ва реклама технологияларидан фойдаланишSS7 тармоғидаги заифликлар разведка идоралари учун янгилик эмас. Ушбу тизим орқали дунёнинг исталган нуқтасидаги мобил телефон эгасининг қаерда эканини аниқлаш мумкин. Эрон ушбу усулдан фойдаланиб, Ироқ, Баҳрайн ва Яқин Шарқнинг бошқа мамлакатларидаги ҳарбий базалар ҳамда меҳмонхоналарда жойлашган АҚШ кучларининг аниқ координаталарини қўлга киритган. Олинган маълумотлар кейинчалик ушбу объектларга зарбалар беришда қўлланилган ва бу ҳужумлар натижасида бир неча киши жароҳатланган.
Бундан ташқари, Эрон жосуслик кампаниясида фақат SS7 билан чекланиб қолмаган. Ҳисоботда қайд этилишича, мобил фойдаланувчиларга мақсадли рекламаларни кўрсатиш учун мўлжалланган реклама технологиялари (АдТеч) ҳам суиистеъмол қилинган. Бу кундалик ҳаётда кенг қўлланиладиган технологиялар орқали шахсий маълумотларни тўплашнинг яна бир самарали усули ҳисобланади.
Ушбу ҳолат замонавий урушларда фақат қурол-яроғ эмас, балки рақамли инфратузилмадаги бўшлиқлар қанчалик муҳим рол ўйнашини кўрсатмоқда. Глобал алоқа тармоқларининг хавфсизлиги масаласи нафақат оддий фойдаланувчилар, балки давлат даражасидаги стратегик хавфсизлик учун ҳам жиддий хавф туғдирмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, SS7 тизими эскирган бўлишига қарамай, у ҳали ҳам кўплаб мамлакатларда асосий алоқа протоколи бўлиб қолмоқда. Бу эса хакерлар ва давлат томонидан қўллаб-қувватланадиган гуруҳларга глобал миқёсда кузатув ишларини олиб бориш имконини беради. Мазкур воқеа халқаро телекоммуникация хавфсизлиги стандартларини қайта кўриб чиқиш зарурлигини яна бир бор кун тартибига чиқарди.
…