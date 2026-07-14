Эрон глобал алоқа тизимидаги заифликлар орқали АҚШ ҳарбийларини кузатгани маълум бўлди

·41·Техно
Эрон глобал алоқа тизимидаги заифликлар орқали АҚШ ҳарбийларини кузатгани маълум бўлди

Эрон ҳукумати халқаро телекоммуникация инфратузилмасидаги маълум заифликлардан фойдаланиб, Яқин Шарқдаги АҚШ ҳарбий хизматчиларининг жойлашувини аниқлашга муваффақ бўлган. Ушбу жосуслик кампанияси минтақадаги кескинлик кучайган ва қуролли тўқнашувлар бошланган даврда амалга оширилган бўлиб, бу ҳақда Финансиал Times нашри ўз суриштирувида маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Эрон махсус хизматлари Signalинг Сйстем 7 (SS7) деб номланувчи протоколлар тўпламини эксплуатация қилган. SS7 узоқ вақт давомида 2G ва 3G тармоқларининг асоси бўлиб хизмат қилган ва бутун дунё бўйлаб абонентларнинг қўнғироқлари ҳамда хабарларини йўналтириш учун фойдаланилган. Мобиле Сурвеиллансе Монитор тадқиқот маркази ва ҳукуматдаги аноним манбалар ушбу технология орқали мобил қурилмаларни масофадан кузатиш имконияти мавжудлигини тасдиқлаган.

SS7 протоколи ва реклама технологияларидан фойдаланиш

SS7 тармоғидаги заифликлар разведка идоралари учун янгилик эмас. Ушбу тизим орқали дунёнинг исталган нуқтасидаги мобил телефон эгасининг қаерда эканини аниқлаш мумкин. Эрон ушбу усулдан фойдаланиб, Ироқ, Баҳрайн ва Яқин Шарқнинг бошқа мамлакатларидаги ҳарбий базалар ҳамда меҳмонхоналарда жойлашган АҚШ кучларининг аниқ координаталарини қўлга киритган. Олинган маълумотлар кейинчалик ушбу объектларга зарбалар беришда қўлланилган ва бу ҳужумлар натижасида бир неча киши жароҳатланган.

Бундан ташқари, Эрон жосуслик кампаниясида фақат SS7 билан чекланиб қолмаган. Ҳисоботда қайд этилишича, мобил фойдаланувчиларга мақсадли рекламаларни кўрсатиш учун мўлжалланган реклама технологиялари (АдТеч) ҳам суиистеъмол қилинган. Бу кундалик ҳаётда кенг қўлланиладиган технологиялар орқали шахсий маълумотларни тўплашнинг яна бир самарали усули ҳисобланади.

Ушбу ҳолат замонавий урушларда фақат қурол-яроғ эмас, балки рақамли инфратузилмадаги бўшлиқлар қанчалик муҳим рол ўйнашини кўрсатмоқда. Глобал алоқа тармоқларининг хавфсизлиги масаласи нафақат оддий фойдаланувчилар, балки давлат даражасидаги стратегик хавфсизлик учун ҳам жиддий хавф туғдирмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, SS7 тизими эскирган бўлишига қарамай, у ҳали ҳам кўплаб мамлакатларда асосий алоқа протоколи бўлиб қолмоқда. Бу эса хакерлар ва давлат томонидан қўллаб-қувватланадиган гуруҳларга глобал миқёсда кузатув ишларини олиб бориш имконини беради. Мазкур воқеа халқаро телекоммуникация хавфсизлиги стандартларини қайта кўриб чиқиш зарурлигини яна бир бор кун тартибига чиқарди.

ЭронАҚШКиберхавфсизликТехнологияЖосуслик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинMeta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинБугун, 21:25Google Имагес дизайни ўзгарди: Энди у Pinterest каби визуал илҳом манбаига айланадиGoogle Имагес дизайни ўзгарди: Энди у Pinterest каби визуал илҳом манбаига айланадиБугун, 21:25Суперҳуман электрон почта билан ишлашда инқилобий сунъий интеллект функциясини тақдим этдиСуперҳуман электрон почта билан ишлашда инқилобий сунъий интеллект функциясини тақдим этдиБугун, 20:59Huawei янги MatePad Air (2024) планшетини тақдим этди: OLED экран ва ўта юпқа корпусHuawei янги MatePad Air (2024) планшетини тақдим этди: OLED экран ва ўта юпқа корпусБугун, 20:58Spotify фойдаланувчилар учун ChatGPT каби интерактив сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиSpotify фойдаланувчилар учун ChatGPT каби интерактив сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиБугун, 20:55Нью-Йоркда йирик маълумотлар марказлари қурилишига мораторий эълон қилиндиНью-Йоркда йирик маълумотлар марказлари қурилишига мораторий эълон қилиндиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди