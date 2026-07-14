Нью-Йоркда йирик маълумотлар марказлари қурилишига мораторий эълон қилинди

·25·Техно
Нью-Йоркда йирик маълумотлар марказлари қурилишига мораторий эълон қилинди

АҚШнинг Нью-Йорк штати сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши фонида йирик маълумотлар марказлари (дата-сентер) қурилишини вақтинча тўхтатган биринчи штатга айланди. Штат губернатори Катй Ҳочул томонидан имзоланган фармон энергия ресурсларини тежаш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш мақсадида янги лойиҳаларга рухсатномалар беришни чеклаб қўйди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу қарор қуввати 50 мегаватт ёки ундан юқори бўлган йирик лойиҳаларга дахлдор бўлиб, ҳозирда ўндан ортиқ қурилиш жараёнларига таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Ixbt.com маълумотларига кўра, Нью-Йорк атроф-муҳитни муҳофаза қилиш департаменти ҳали якунланмаган барча лойиҳалар бўйича рухсатнома беришни тўхтатган. Мазкур мораторий штатда маълумотлар марказларининг атроф-муҳитга таъсири тўлиқ ўрганиб чиқилгунга қадар, яни тахминан бир йил давомида амал қилади.

Ресурслар танқислиги ва аҳоли хавотири

Губернатор Катй Ҳочул Бруклиндаги матбуот анжуманида таъкидлашича, технологик тараққиёт аҳоли учун коммунал тўловларнинг ошиши, сув захираларининг камайиши ёки шовқин ифлосланиши ҳисобига амалга ошмаслиги керак. "Бундай марказлар фақат уларни қабул қилишга тайёр бўлган ва маҳаллий аҳоли розилик берган ҳудудлардагина қурилиши лозим", — дея қўшимча қилди у. Губернатор маълумотлар марказларини штат электр тармоғини қўллаб-қувватлаш учун махсус фондга бадал тўлашга мажбурлаш ва уларга бериладиган солиқ имтиёзларини бекор қилишни ҳам кўриб чиқмоқда.

Сунъий интеллект (AI) соҳасидаги пойга ҳисоблаш қувватларига бўлган талабни кескин ошириб юборди. BloombergНEФ таҳлилларига кўра, 2030-йилга бориб янги қурилаётган маълумотлар марказларининг қарийб тўртдан бир қисми 500 мегаваттдан ортиқ қувватга эга бўлади. Бу эса нафақат электр тармоқларига, балки совутиш тизимлари учун зарур бўлган сув ресурсларига ҳам улкан босим юклайди.

Жамоатчилик фикри ҳам сўнгги йилларда сезиларли даражада ўзгарди. Пев Ресеарч маркази ўтказган тадқиқотга кўра, америкаликларнинг атиги 10 фоизи AI технологияларидан хавотирдан кўра кўпроқ ҳаяжонланишини билдирган. Сўровда қатнашганларнинг учдан икки қисми маълумотлар марказлари электр энергияси нархини ошириб юборишидан хавотирда эканлигини таъкидлаган. Ҳатто кўпчилик ўз яшаш ҳудудида маълумотлар марказидан кўра Amazon омборхонаси бўлишини афзал кўришини маълум қилган.

Сиёсий қарама-қаршиликлар

Нью-Йоркнинг ушбу қадами федерал даражадаги сиёсат билан тўқнаш келиши мумкин. Хусусан, Доналд Трумп маъмурияти маълумотлар марказларини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаб келмоқда. Яқинда Федерал энергетикани тартибга солиш комиссияси операторларга бундай марказларни тармоққа улаш жараёнини тезлаштириш учун "махсус йўлаклар" яратиш бўйича кўрсатма берган эди.

Шунга қарамай, штат қонунчилари янада қаттиқроқ чоралар кўришга интилмоқда. Ҳозирда Нью-Йорк қонун чиқарувчи органи 20 мегаваттдан юқори лойиҳаларни бир йилга, айрим таклифларга кўра эса уч йилга тўхтатиб туришни кўзда тутувчи қонун лойиҳаларини муҳокама қилмоқда. Аввалроқ Мейн штати ҳам шунга ўхшаш қонун қабул қилган эди, бироқ штат губернатори унга вето қўйган.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Нью-Йоркдаги ушбу мораторий бутун дунё бўйлаб технологик гигантлар ва экологик барқарорлик ўртасидаги мувозанатни сақлаш масаласини кун тартибига чиқарди. Сунъий интеллектнинг ривожланиши учун зарур бўлган инфратузилма эндиликда нафақат иқтисодий фойда, балки ижтимоий ва экологик масъулият нуқтаи назаридан ҳам қаттиқ назорат остига олинмоқда.

Нью-ЙоркДата-сентерСунъий ИнтеллектЭкологияЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинMeta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинБугун, 21:25Google Имагес дизайни ўзгарди: Энди у Pinterest каби визуал илҳом манбаига айланадиGoogle Имагес дизайни ўзгарди: Энди у Pinterest каби визуал илҳом манбаига айланадиБугун, 21:25Суперҳуман электрон почта билан ишлашда инқилобий сунъий интеллект функциясини тақдим этдиСуперҳуман электрон почта билан ишлашда инқилобий сунъий интеллект функциясини тақдим этдиБугун, 20:59Huawei янги MatePad Air (2024) планшетини тақдим этди: OLED экран ва ўта юпқа корпусHuawei янги MatePad Air (2024) планшетини тақдим этди: OLED экран ва ўта юпқа корпусБугун, 20:58Spotify фойдаланувчилар учун ChatGPT каби интерактив сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиSpotify фойдаланувчилар учун ChatGPT каби интерактив сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиБугун, 20:55Эрон глобал алоқа тизимидаги заифликлар орқали АҚШ ҳарбийларини кузатгани маълум бўлдиЭрон глобал алоқа тизимидаги заифликлар орқали АҚШ ҳарбийларини кузатгани маълум бўлдиБугун, 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди