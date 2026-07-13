Ўзбекистонда иссиқ сабаб боғчалар вақтинча фаолиятини тўхтатиши мумкин

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда иссиқ сабаб боғчалар вақтинча фаолиятини тўхтатиши мумкин

Ўзбекистонда 13–17 июль кунлари кучли иссиқ кузатилиши прогноз қилинмоқда. Айрим жойларда ҳаво ҳарорати 46 даражагача кўтарилиши мумкин.

Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги маълум қилишича, шундай шароитда айрим ҳудудларда боғчалар фаолияти вақтинча тўхтатилиши эҳтимоли бор.

Қарор ҳар бир ҳудуддаги ҳолатдан келиб чиқиб қабул қилинади. Бунда ҳаво ҳарорати, болалар учун хавф даражаси ва санитария талаблари ҳисобга олинади.

Вазирлик бу чора, аввало, болалар соғлиғини асрашга қаратилганини билдирмоқда. Иссиқ кунларда кичик ёшдаги болаларда ҳолсизлик ва саломатлик билан боғлиқ муаммолар юзага келиши мумкин.

Шу сабаб ота-оналарга ўз ҳудудидаги боғча маъмурияти ва расмий идоралар хабарларига эътиборли бўлиш сўралмоқда.

ЖазирамаБоғчаларЎзбекистонМактабгача ва мактаб таълими вазирлигиБолаларИюль
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қалбаки тиллага қарши янги қадам: 2029 йилдан талаб ўзгарадиҚалбаки тиллага қарши янги қадам: 2029 йилдан талаб ўзгарадиБугун, 13:52Сўхда транспорт инқилоби: мунтазам авиақатновлар йўлга қўйилмоқдаСўхда транспорт инқилоби: мунтазам авиақатновлар йўлга қўйилмоқдаБугун, 12:59Тошкент метросида янгилик: яна учта замонавий поезд қўшилдиТошкент метросида янгилик: яна учта замонавий поезд қўшилдиБугун, 12:05Ҳафта охиригача жазирама кучаяди: +44 даража кутилмоқдаҲафта охиригача жазирама кучаяди: +44 даража кутилмоқдаБугун, 11:50Тошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилдиТошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилдиБугун, 11:2713–17 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкин13–17 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкинБугун, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?