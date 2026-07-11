АҚШ коинот ва мудофаа учун чидамли микросхемалар ишлаб чиқаришни қайта тикламоқда

·25·Техно
АҚШ коинот ва мудофаа учун чидамли микросхемалар ишлаб чиқаришни қайта тикламоқда

АҚШ Мудофаа вазирлиги стратегик аҳамиятга эга бўлган технологияларни ривожлантириш йўлида навбатдаги қадамни ташлади. БАE Сйстеms компаниясига радиацияга чидамли микросхемалар (Радиатион-Ҳарденед Микроэлектроникс, РҲМ) ишлаб чиқаришни қайта тиклаш учун 16 миллион доллар миқдорида маблағ ажратилди. Ушбу сармоя коинотдаги экстремал шароитларда ва мураккаб ҳарбий тизимларда узлуксиз ишлашга қодир бўлган яримўтказгичларни етказиб беришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, молиялаштириш Дефенсе Продуктион Акт Титле ИИИ дастури доирасида амалга оширилмоқда. Мазкур дастурнинг асосий мақсади мамлакат ичида стратегик муҳим технологияларни сақлаб қолиш ва ишлаб чиқариш занжирини ташқи омиллардан ҳимоя қилишдир. Радиацияга чидамли чиплар оддий яримўтказгичлар ишдан чиқадиган муҳитда, масалан, очиқ коинотда ёки ракета тизимларида ҳаётий аҳамиятга эга ҳисобланади.

RH45 платформаси: Ишончли ва тежамкор ечим

Лойиҳа доирасида асосий эътибор RH45 Сторефронт ишлаб чиқариш платформасини қайта ишга туширишга қаратилади. Ушбу платформа Радиатион Ҳарденед бй Десигн (РҲБД) технологиясига асосланган бўлиб, 45 нанометрли кремний микросхемаларини (силикон-он-инсулатор, СОИ) ишлаб чиқаришга ихтисослашган. Бу технология чипларнинг радиация нурланиши таъсирида ҳам ўз функционаллигини йўқотмаслигини таъминлайди.

Pentagon мутахассисларининг фикрича, мавжуд платформани сақлаб қолиш ва янгилаш иқтисодий жиҳатдан жуда самарали. Бу давлат ташкилотлари ва мудофаа пудратчиларига янги архитектураларни нолдан лойиҳалаштирмасдан, аллақачон сертификатланган ва синовдан ўтган ечимлардан фойдаланиш имконини беради. Натижада, янги коинот аппаратлари ва мудофаа тизимларини яратиш жараёни сезиларли даражада тезлашади.

Стратегик мустақиллик ва хавфсизлик

Бугунги кунда яримўтказгичлар етказиб бериш занжиридаги беқарорлик глобал муаммога айланган. АҚШ ушбу инвестиция орқали ўзининг ички ишлаб чиқариш базасини мустаҳкамлашни ва муҳим компонентлар бўйича хорижий етказиб берувчиларга қарамликни камайтиришни кўзламоқда. Бу, айниқса, миллий хавфсизлик билан боғлиқ бўлган юқори технологияли қурилмалар учун ўта муҳимдир.

Янги ишлаб чиқариш линияси ишга туширилгач, АҚШ нафақат ўзининг коинот дастурларини, балки замонавий ракетага қарши мудофаа тизимларини ҳам энг ишончли электроника билан таъминлаш имкониятига эга бўлади. 45-нм технологияси замонавий смартфонлардаги чиплардан орқада кўринса-да, коинот ва ҳарбий соҳада асосий урғу тезликка эмас, балки "ўлмас" чидамлиликка берилади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, БАE Сйстеms билан ҳамкорликдаги ушбу лойиҳа АҚШнинг технологик суверенитетини таъминлаш йўлидаги муҳим бўғиндир. Сертификатланган базанинг мавжудлиги келажакда мураккаб тизимларни ишлаб чиқиш харажатларини камайтириб, Америка коинот саноатининг рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.

АҚШМикросхемаКоинотPentagonТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Авиация инқилоби: 45 метрда ҳавога кўтарилувчи Electra EL9 сертификатлашдан ўтмоқдаАвиация инқилоби: 45 метрда ҳавога кўтарилувчи Electra EL9 сертификатлашдан ўтмоқдаБугун, 19:23OpenAI янги босқичда: ChatGPT энди бутун оила учун хавфсиз ёрдамчига айланадиOpenAI янги босқичда: ChatGPT энди бутун оила учун хавфсиз ёрдамчига айланадиБугун, 19:21Гуманоид роботлар илк бор мураккаб операцияни муваффақиятли бажардиГуманоид роботлар илк бор мураккаб операцияни муваффақиятли бажардиБугун, 18:401X компанияси НEО роботи учун инсон қўлига ўхшаш ўта сезгир кистларни тақдим этди1X компанияси НEО роботи учун инсон қўлига ўхшаш ўта сезгир кистларни тақдим этдиБугун, 18:29Моторола Эдге 70 Max тақдимот санаси ва техник хусусиятлари маълум бўлдиМоторола Эдге 70 Max тақдимот санаси ва техник хусусиятлари маълум бўлдиБугун, 17:55Xiaomi Роутер BE19000 Pro Европада сотувга чиқди: Wi-Fi 7 ва ультра тезликXiaomi Роутер BE19000 Pro Европада сотувга чиқди: Wi-Fi 7 ва ультра тезликБугун, 16:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги