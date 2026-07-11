АҚШ коинот ва мудофаа учун чидамли микросхемалар ишлаб чиқаришни қайта тикламоқда
АҚШ Мудофаа вазирлиги стратегик аҳамиятга эга бўлган технологияларни ривожлантириш йўлида навбатдаги қадамни ташлади. БАE Сйстеms компаниясига радиацияга чидамли микросхемалар (Радиатион-Ҳарденед Микроэлектроникс, РҲМ) ишлаб чиқаришни қайта тиклаш учун 16 миллион доллар миқдорида маблағ ажратилди. Ушбу сармоя коинотдаги экстремал шароитларда ва мураккаб ҳарбий тизимларда узлуксиз ишлашга қодир бўлган яримўтказгичларни етказиб беришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, молиялаштириш Дефенсе Продуктион Акт Титле ИИИ дастури доирасида амалга оширилмоқда. Мазкур дастурнинг асосий мақсади мамлакат ичида стратегик муҳим технологияларни сақлаб қолиш ва ишлаб чиқариш занжирини ташқи омиллардан ҳимоя қилишдир. Радиацияга чидамли чиплар оддий яримўтказгичлар ишдан чиқадиган муҳитда, масалан, очиқ коинотда ёки ракета тизимларида ҳаётий аҳамиятга эга ҳисобланади.
RH45 платформаси: Ишончли ва тежамкор ечимЛойиҳа доирасида асосий эътибор RH45 Сторефронт ишлаб чиқариш платформасини қайта ишга туширишга қаратилади. Ушбу платформа Радиатион Ҳарденед бй Десигн (РҲБД) технологиясига асосланган бўлиб, 45 нанометрли кремний микросхемаларини (силикон-он-инсулатор, СОИ) ишлаб чиқаришга ихтисослашган. Бу технология чипларнинг радиация нурланиши таъсирида ҳам ўз функционаллигини йўқотмаслигини таъминлайди.
Pentagon мутахассисларининг фикрича, мавжуд платформани сақлаб қолиш ва янгилаш иқтисодий жиҳатдан жуда самарали. Бу давлат ташкилотлари ва мудофаа пудратчиларига янги архитектураларни нолдан лойиҳалаштирмасдан, аллақачон сертификатланган ва синовдан ўтган ечимлардан фойдаланиш имконини беради. Натижада, янги коинот аппаратлари ва мудофаа тизимларини яратиш жараёни сезиларли даражада тезлашади.
Стратегик мустақиллик ва хавфсизликБугунги кунда яримўтказгичлар етказиб бериш занжиридаги беқарорлик глобал муаммога айланган. АҚШ ушбу инвестиция орқали ўзининг ички ишлаб чиқариш базасини мустаҳкамлашни ва муҳим компонентлар бўйича хорижий етказиб берувчиларга қарамликни камайтиришни кўзламоқда. Бу, айниқса, миллий хавфсизлик билан боғлиқ бўлган юқори технологияли қурилмалар учун ўта муҳимдир.
Янги ишлаб чиқариш линияси ишга туширилгач, АҚШ нафақат ўзининг коинот дастурларини, балки замонавий ракетага қарши мудофаа тизимларини ҳам энг ишончли электроника билан таъминлаш имкониятига эга бўлади. 45-нм технологияси замонавий смартфонлардаги чиплардан орқада кўринса-да, коинот ва ҳарбий соҳада асосий урғу тезликка эмас, балки "ўлмас" чидамлиликка берилади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, БАE Сйстеms билан ҳамкорликдаги ушбу лойиҳа АҚШнинг технологик суверенитетини таъминлаш йўлидаги муҳим бўғиндир. Сертификатланган базанинг мавжудлиги келажакда мураккаб тизимларни ишлаб чиқиш харажатларини камайтириб, Америка коинот саноатининг рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.
…