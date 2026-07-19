Ақлли колонкалардан воз кечиш вақти келдими? Nubia ҳис-туйғуларни тушунадиган иМоочи робот-уй ҳайвонини тақдим этди

·30·Техно
Ақлли колонкалардан воз кечиш вақти келдими? Nubia ҳис-туйғуларни тушунадиган иМоочи робот-уй ҳайвонини тақдим этди

Технологиялар оламида анъанавий ақлли колонкаларнинг ўрнини эгаллашга қодир бўлган янги авлод қурилмалари пайдо бўлмоқда. Nubia компанияси Хитой бозорида ўзининг иМоочи деб номланган ноодатий робот-ҳамроҳини сотувга чиқарди. Илк бор ZTE томонидан МВК кўргазмасида намойиш этилган ушбу қурилма шунчаки овозли ёрдамчи эмас, балки фойдаланувчи билан ҳиссий алоқа ўрната оладиган сунъий интеллектга эга "уй ҳайвони"дир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

иМоочи ташқи кўринишидан юmsҳоқ ўйинчоқни эслатади ва унинг корпуси тегиниш учун ёқимли материал билан қопланган. Қурилманинг энг эътиборли жиҳати унинг кўзлари бўлиб, улар иккита OLED-дисплейдан иборат. Ушбу экранлар ёрдамида робот турли ҳис-туйғуларни ифодалай олади. Ўрнатилган моторлар эса унга бошини қимирлатиш, бош ирғатиш ва ҳатто думини ликиллатиш имконини беради, бу эса унинг ҳаракатларини янада жонли кўрсатади.

Сунъий интеллект ва ҳиссий таҳлил

ixbt.com маълумотига кўра, иМоочи бешта сенсорли датчик, олти координатали ҳаракат сенсори ва овоз йўналишини аниқлайдиган бир нечта микрофонлар билан жиҳозланган. Қурилманинг сунъий интеллекти нафақат фойдаланувчи нутқининг мазмунини тушунади, балки унинг оҳангидаги ҳиссий ҳолатни ҳам таҳлил қилади. Робот ўз эгасини овозидан танийди ва вақт ўтиши билан мулоқот тарихини эслаб қолади, бу эса ҳар бир фойдаланувчи учун индивидуал характер шаклланишига хизмат қилади.

Ишлаб чиқувчилар роботга одам овозини беришдан онгли равишда воз кечишган. Бу "даҳшатли водий" (унканнй валлей) эффектидан, яни роботнинг ҳаддан ташқари одаmsимонлиги келтириб чиқарадиган ноқулайликдан қочиш учун қилинган. Бунинг ўрнига иМоочи худди ҳақиқий уй ҳайвонлари каби хириллаш, кулиш ва бошқа ўзига хос товушлар орқали мулоқот қилади. Шунингдек, у атроф-муҳит ҳароратига қараб ўзгариши, эснаши ва эгасига ўйин ўйнашни таклиф қилиши мумкин.

Техник имкониятлар ва нарх

Робот Wi-Fi, 4G тармоқлари ва бошқа иМоочи қурилмалари билан ўзаро алоқа ўрнатиш учун NFC модули билан таъминланган. Қурилманинг аккумулятори 8 соатдан 10 соатгача автоном ишлаш имконини беради. Фойдаланувчилар иМоочи Лифе иловаси орқали роботнинг ҳиссий ҳолатини ва мулоқот статистикасини кузатиб боришлари мумкин.

  • Стандарт модел нархи: 1699 юан (тахминан 250 доллар);
  • Булут кўринишидаги қувватлаш станциясига эга тўплам: 1778 юан (тахминан 262 доллар).
Ўзбекистон бозорида ҳозирча ушбу қурилманинг расмий сотуви кутилмаётган бўлса-да, Nubia ва ZTE брендларининг мамлакатимиздаги фаоллиги инобатга олинса, келажакда бундай инновацион гаджетлар маҳаллий техно-ихлосмандлар эътиборини тортиши шубҳасиз. Ҳозирда иМоочи асосан ёлғизликдан қочишни истайдиган ва уйида ҳақиқий ҳайвон боқиш имконияти бўлмаган фойдаланувчилар учун идеал ҳамроҳ сифатида кўрилмоқда.

NubiaИМоочиСунъий ИнтеллектРоботГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда қаттиқ жисмли аккумуляторлар экстремал шароитда бир йил давомида синовдан ўтдиХитойда қаттиқ жисмли аккумуляторлар экстремал шароитда бир йил давомида синовдан ўтдиБугун, 15:58Маврикий NASA бошчилигидаги Artemis келишувига қўшилган 70-давлат бўлдиМаврикий NASA бошчилигидаги Artemis келишувига қўшилган 70-давлат бўлдиБугун, 15:28АҚШда ядровий реактор билан ишлайдиган улкан контейнер кемаси лойиҳаси маъқулландиАҚШда ядровий реактор билан ишлайдиган улкан контейнер кемаси лойиҳаси маъқулландиБугун, 14:24Хитой авиация саноатида тарихий бурилиш: C909 самолётлари илк бор хорижга сотилдиХитой авиация саноатида тарихий бурилиш: C909 самолётлари илк бор хорижга сотилдиБугун, 13:57Samsung Galaxy A34 учун Android 17 асосидаги One UI 9 синовлари бошландиSamsung Galaxy A34 учун Android 17 асосидаги One UI 9 синовлари бошландиБугун, 13:27АҚШда сунъий интеллектга қарши кенг кўламли норозилик намойишлари бошландиАҚШда сунъий интеллектга қарши кенг кўламли норозилик намойишлари бошландиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда