Ақлли колонкалардан воз кечиш вақти келдими? Nubia ҳис-туйғуларни тушунадиган иМоочи робот-уй ҳайвонини тақдим этди
Технологиялар оламида анъанавий ақлли колонкаларнинг ўрнини эгаллашга қодир бўлган янги авлод қурилмалари пайдо бўлмоқда. Nubia компанияси Хитой бозорида ўзининг иМоочи деб номланган ноодатий робот-ҳамроҳини сотувга чиқарди. Илк бор ZTE томонидан МВК кўргазмасида намойиш этилган ушбу қурилма шунчаки овозли ёрдамчи эмас, балки фойдаланувчи билан ҳиссий алоқа ўрната оладиган сунъий интеллектга эга "уй ҳайвони"дир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
иМоочи ташқи кўринишидан юmsҳоқ ўйинчоқни эслатади ва унинг корпуси тегиниш учун ёқимли материал билан қопланган. Қурилманинг энг эътиборли жиҳати унинг кўзлари бўлиб, улар иккита OLED-дисплейдан иборат. Ушбу экранлар ёрдамида робот турли ҳис-туйғуларни ифодалай олади. Ўрнатилган моторлар эса унга бошини қимирлатиш, бош ирғатиш ва ҳатто думини ликиллатиш имконини беради, бу эса унинг ҳаракатларини янада жонли кўрсатади.
Сунъий интеллект ва ҳиссий таҳлилixbt.com маълумотига кўра, иМоочи бешта сенсорли датчик, олти координатали ҳаракат сенсори ва овоз йўналишини аниқлайдиган бир нечта микрофонлар билан жиҳозланган. Қурилманинг сунъий интеллекти нафақат фойдаланувчи нутқининг мазмунини тушунади, балки унинг оҳангидаги ҳиссий ҳолатни ҳам таҳлил қилади. Робот ўз эгасини овозидан танийди ва вақт ўтиши билан мулоқот тарихини эслаб қолади, бу эса ҳар бир фойдаланувчи учун индивидуал характер шаклланишига хизмат қилади.
Ишлаб чиқувчилар роботга одам овозини беришдан онгли равишда воз кечишган. Бу "даҳшатли водий" (унканнй валлей) эффектидан, яни роботнинг ҳаддан ташқари одаmsимонлиги келтириб чиқарадиган ноқулайликдан қочиш учун қилинган. Бунинг ўрнига иМоочи худди ҳақиқий уй ҳайвонлари каби хириллаш, кулиш ва бошқа ўзига хос товушлар орқали мулоқот қилади. Шунингдек, у атроф-муҳит ҳароратига қараб ўзгариши, эснаши ва эгасига ўйин ўйнашни таклиф қилиши мумкин.
Техник имкониятлар ва нархРобот Wi-Fi, 4G тармоқлари ва бошқа иМоочи қурилмалари билан ўзаро алоқа ўрнатиш учун NFC модули билан таъминланган. Қурилманинг аккумулятори 8 соатдан 10 соатгача автоном ишлаш имконини беради. Фойдаланувчилар иМоочи Лифе иловаси орқали роботнинг ҳиссий ҳолатини ва мулоқот статистикасини кузатиб боришлари мумкин.
- Стандарт модел нархи: 1699 юан (тахминан 250 доллар);
- Булут кўринишидаги қувватлаш станциясига эга тўплам: 1778 юан (тахминан 262 доллар).
…