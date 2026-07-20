Vivo компанияси 130 долларлик рекорд даражадаги аккумуляторли смартфонни тақдим этди

·27·Техно
Vivo компанияси 130 долларлик рекорд даражадаги аккумуляторли смартфонни тақдим этди

Смартфонлар бозорида ҳамёнбоп қурилмаларга бўлган талаб юқорилигича қолмоқда. Vivo компанияси ушбу сегментни янада мустаҳкамлаш мақсадида ўзининг янги Vivo Y6c 4G моделини расман сотувга чиқарди. Қурилма ўз нархига нисбатан ҳайратланарли даражадаги катта сиғимли аккумулятор ва юқори янгиланиш тезлигига эга экрани билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфоннинг асосий устунлиги 6500 мА·соат сиғимли аккумулятор ҳисобланади. Бундай қувват манбаи ҳатто флагман қурилмаларда ҳам камдан-кам учрайди. Бу эса фойдаланувчиларга смартфонни бир неча кун давомида қувватлантирмасдан ишлатиш имконини беради. Қурилма 15 В қувватда заряд олиш технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Техник хусусиятлар ва дисплей имкониятлари

Vivo Y6c 4G модели 6,74 дюймли LCD-дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг ўзига хос жиҳати шундаки, у 120 Гс янгиланиш тезлигига эга бўлиб, бу интерфейснинг силлиқ ишлашини таъминлайди. Дисплейнинг пикселлар аниқлиги 1600 × 720 нуқтани ташкил этади, энг юқори ёрқинлик даражаси эса 1200 нитгача етади. Бу эса қуёшли об-ҳавода ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради.

Қурилманинг ички қисмида саккиз ядроли Унисок T7225 процессори ўрнатилган. Ҳозирча смартфоннинг 4 GB тезкор (LPDDR4X) ва 128 GB доимий (UFS 2.2) хотирага эга ягона версияси сотувга чиқарилган. Смартфон 4G тармоқларида барқарор ишлаш учун мўлжалланган.

Қўшимча қулайликлар ва ҳимоя

Мазкур бюджетли моделда фойдаланувчилар учун бир қатор фойдали функциялар сақлаб қолинган. Хусусан, смартфон IP65 стандарти бўйича чанг ва сувдан ҳимояланган, бу эса уни турли об-ҳаво шароитларида ишлатишга яроқли қилади. Шунингдек, қурилмада қуйидаги қўшимча имкониятлар мавжуд:

  • Маиший техникани масофадан бошқариш учун инфрақизил (ИК) датчик;
  • Анъанавий 3,5 мм қулоқчинлар уяси;
  • Корпуснинг ён томонига жойлаштирилган бармоқ изи сканери.
Камера борасида қурилма оддийроқ кўрсаткичларга эга: асосий камера 8 Мп, селфи-камера эса 5 Мп аниқликда суратга олади. Смартфоннинг оғирлиги 209 грамм бўлиб, қалинлиги 8,39 мм ни ташкил этади.

Ҳозирда Vivo Y6c 4G Хитой бозорида тахминан 130 доллар (899 юан) атрофида сотилмоқда. Ўзбекистон бозорида ушбу модел пайдо бўлса, у ўзининг узоқ вақт қувват сақлаши ва ҳамёнбоплиги билан курьерлар ва узоқ сафарда бўлувчи фойдаланувчилар орасида оммалашиши кутилмоқда.

VivoСмартфонТехнологияАккумуляторБюджетли
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқдаNVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқдаБугун, 02:28Авиация инқилоби: Electra атиги 45 метрда ҳавога кўтарилувчи гибрид самолёт яратмоқдаАвиация инқилоби: Electra атиги 45 метрда ҳавога кўтарилувчи гибрид самолёт яратмоқдаБугун, 02:21Космосга йўл ҳамма учун: Имконияти чекланган шахслар энг яхши астронавт бўлиши мумкинКосмосга йўл ҳамма учун: Имконияти чекланган шахслар энг яхши астронавт бўлиши мумкинБугун, 01:59Си Цзиньпин сунъий интеллект соҳасидаги чекловларга қарши чиқдиСи Цзиньпин сунъий интеллект соҳасидаги чекловларга қарши чиқдиБугун, 00:53Apple ва OpenAI ўртасидаги суд можароси: Сунъий интеллект гаджетлари хавф остидами?Apple ва OpenAI ўртасидаги суд можароси: Сунъий интеллект гаджетлари хавф остидами?Бугун, 00:27Apple дунёнинг энг қиммат компанияси мақомини NVIDIAдан қайтариб олдиApple дунёнинг энг қиммат компанияси мақомини NVIDIAдан қайтариб олдиБугун, 00:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда