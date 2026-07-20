Vivo компанияси 130 долларлик рекорд даражадаги аккумуляторли смартфонни тақдим этди
Смартфонлар бозорида ҳамёнбоп қурилмаларга бўлган талаб юқорилигича қолмоқда. Vivo компанияси ушбу сегментни янада мустаҳкамлаш мақсадида ўзининг янги Vivo Y6c 4G моделини расман сотувга чиқарди. Қурилма ўз нархига нисбатан ҳайратланарли даражадаги катта сиғимли аккумулятор ва юқори янгиланиш тезлигига эга экрани билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфоннинг асосий устунлиги 6500 мА·соат сиғимли аккумулятор ҳисобланади. Бундай қувват манбаи ҳатто флагман қурилмаларда ҳам камдан-кам учрайди. Бу эса фойдаланувчиларга смартфонни бир неча кун давомида қувватлантирмасдан ишлатиш имконини беради. Қурилма 15 В қувватда заряд олиш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Техник хусусиятлар ва дисплей имкониятлариVivo Y6c 4G модели 6,74 дюймли LCD-дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг ўзига хос жиҳати шундаки, у 120 Гс янгиланиш тезлигига эга бўлиб, бу интерфейснинг силлиқ ишлашини таъминлайди. Дисплейнинг пикселлар аниқлиги 1600 × 720 нуқтани ташкил этади, энг юқори ёрқинлик даражаси эса 1200 нитгача етади. Бу эса қуёшли об-ҳавода ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради.
Қурилманинг ички қисмида саккиз ядроли Унисок T7225 процессори ўрнатилган. Ҳозирча смартфоннинг 4 GB тезкор (LPDDR4X) ва 128 GB доимий (UFS 2.2) хотирага эга ягона версияси сотувга чиқарилган. Смартфон 4G тармоқларида барқарор ишлаш учун мўлжалланган.
Қўшимча қулайликлар ва ҳимояМазкур бюджетли моделда фойдаланувчилар учун бир қатор фойдали функциялар сақлаб қолинган. Хусусан, смартфон IP65 стандарти бўйича чанг ва сувдан ҳимояланган, бу эса уни турли об-ҳаво шароитларида ишлатишга яроқли қилади. Шунингдек, қурилмада қуйидаги қўшимча имкониятлар мавжуд:
- Маиший техникани масофадан бошқариш учун инфрақизил (ИК) датчик;
- Анъанавий 3,5 мм қулоқчинлар уяси;
- Корпуснинг ён томонига жойлаштирилган бармоқ изи сканери.
Ҳозирда Vivo Y6c 4G Хитой бозорида тахминан 130 доллар (899 юан) атрофида сотилмоқда. Ўзбекистон бозорида ушбу модел пайдо бўлса, у ўзининг узоқ вақт қувват сақлаши ва ҳамёнбоплиги билан курьерлар ва узоқ сафарда бўлувчи фойдаланувчилар орасида оммалашиши кутилмоқда.
…