Си Цзиньпин сунъий интеллект соҳасидаги чекловларга қарши чиқди
Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин сунъий интеллект (AI) технологияларининг ривожланиши дунёда янги тарихий адолатсизликни келтириб чиқармаслиги кераклигини таъкидлади. Шанхайда бўлиб ўтаётган Бутунжаҳон сунъий интеллект конференцияси (Ворлд AI Конференсе) очилишида сўзга чиққан Хитой раҳбари ушбу технологиядан фойдаланишда барча давлатлар учун тенг имкониятлар яратиш зарурлигини қайд этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Си Цзиньпин ўз нутқида Глобал Жануб мамлакатлари учун технологик имкониятларни кенгайтириш ва ривожланиш жараёнида очиқ ҳамда инклюзив ёндашувга амал қилишга чақирди. Унинг фикрича, сунъий интеллектни жорий этишни жадаллаштириш билан бир қаторда, у билан боғлиқ хавф-хатарларга ҳам жиддий эътибор қаратиш лозим. Тизимлар ҳар доим инсон назоратида бўлиши ва хавфсизлик талабларига жавоб бериши шарт.
Хавфсизлик ва технологик тўсиқлар муаммосиХитой етакчиси сунъий интеллект соҳасидаги ортиқча "секурютизация" — технологиялар ривожини миллий хавфсизлик важлари билан чеклаш тенденциясини кескин танқид қилди. Унинг таъкидлашича, бир давлатнинг хавфсизлиги бошқа мамлакатларнинг ривожланиш ҳуқуқи ҳисобига таъминланмаслиги керак. Бу баёнотлар АҚШ ва Ғарб давлатлари томонидан Хитойга нисбатан киритилаётган технологик санкциялар фонида янгради.
ixbt.com маълумотига кўра, Пекин ҳозирда ўзини очиқ технологик ҳамкорлик тарафдори сифатида намоён этмоқда. Бу эса халқаро майдонда, айниқса, NVIDIA каби компанияларнинг илғор чиплари ва OpenAI каби ташкилотларнинг технологияларига кириш чекланган бир шароитда муҳим аҳамият касб этади.
Ўзбекистон каби жадал ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам ушбу глобал баҳслар долзарбдир. Сунъий интеллект соҳасидаги рақобат нафақат иқтисодий, балки геосиёсий характерга эга бўлиб бормоқда. Хитойнинг бу борадаги позицияси технологик ресурсларнинг адолатли тақсимланиши бўйича янги халқаро мулоқотни бошлаши мумкин.
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Си Цзиньпиннинг чиқиши глобал технологик бозорнинг бўлиниб кетишига қарши сигнал сифатида баҳоланмоқда. Хитой ўзининг сунъий интеллект моделларини ривожлантиришда давом этар экан, халқаро ҳамжамиятни ушбу соҳада умумий қоидалар ишлаб чиқишга ундамоқда.
…