Си Цзиньпин сунъий интеллект соҳасидаги чекловларга қарши чиқди

·0·Техно
Си Цзиньпин сунъий интеллект соҳасидаги чекловларга қарши чиқди

Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин сунъий интеллект (AI) технологияларининг ривожланиши дунёда янги тарихий адолатсизликни келтириб чиқармаслиги кераклигини таъкидлади. Шанхайда бўлиб ўтаётган Бутунжаҳон сунъий интеллект конференцияси (Ворлд AI Конференсе) очилишида сўзга чиққан Хитой раҳбари ушбу технологиядан фойдаланишда барча давлатлар учун тенг имкониятлар яратиш зарурлигини қайд этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Си Цзиньпин ўз нутқида Глобал Жануб мамлакатлари учун технологик имкониятларни кенгайтириш ва ривожланиш жараёнида очиқ ҳамда инклюзив ёндашувга амал қилишга чақирди. Унинг фикрича, сунъий интеллектни жорий этишни жадаллаштириш билан бир қаторда, у билан боғлиқ хавф-хатарларга ҳам жиддий эътибор қаратиш лозим. Тизимлар ҳар доим инсон назоратида бўлиши ва хавфсизлик талабларига жавоб бериши шарт.

Хавфсизлик ва технологик тўсиқлар муаммоси

Хитой етакчиси сунъий интеллект соҳасидаги ортиқча "секурютизация" — технологиялар ривожини миллий хавфсизлик важлари билан чеклаш тенденциясини кескин танқид қилди. Унинг таъкидлашича, бир давлатнинг хавфсизлиги бошқа мамлакатларнинг ривожланиш ҳуқуқи ҳисобига таъминланмаслиги керак. Бу баёнотлар АҚШ ва Ғарб давлатлари томонидан Хитойга нисбатан киритилаётган технологик санкциялар фонида янгради.

ixbt.com маълумотига кўра, Пекин ҳозирда ўзини очиқ технологик ҳамкорлик тарафдори сифатида намоён этмоқда. Бу эса халқаро майдонда, айниқса, NVIDIA каби компанияларнинг илғор чиплари ва OpenAI каби ташкилотларнинг технологияларига кириш чекланган бир шароитда муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон каби жадал ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам ушбу глобал баҳслар долзарбдир. Сунъий интеллект соҳасидаги рақобат нафақат иқтисодий, балки геосиёсий характерга эга бўлиб бормоқда. Хитойнинг бу борадаги позицияси технологик ресурсларнинг адолатли тақсимланиши бўйича янги халқаро мулоқотни бошлаши мумкин.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Си Цзиньпиннинг чиқиши глобал технологик бозорнинг бўлиниб кетишига қарши сигнал сифатида баҳоланмоқда. Хитой ўзининг сунъий интеллект моделларини ривожлантиришда давом этар экан, халқаро ҳамжамиятни ушбу соҳада умумий қоидалар ишлаб чиқишга ундамоқда.

ХитойСи ЦзиньпинСунъий ИнтеллектТехнологияСанкциялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ва OpenAI ўртасидаги суд можароси: Сунъий интеллект гаджетлари хавф остидами?Apple ва OpenAI ўртасидаги суд можароси: Сунъий интеллект гаджетлари хавф остидами?Бугун, 00:27Apple дунёнинг энг қиммат компанияси мақомини NVIDIAдан қайтариб олдиApple дунёнинг энг қиммат компанияси мақомини NVIDIAдан қайтариб олдиБугун, 00:24Калл оф Дутй кинооламга кўчмоқда: Сценарий устида Тейлор Шеридан иш олиб бордиКалл оф Дутй кинооламга кўчмоқда: Сценарий устида Тейлор Шеридан иш олиб бордиКеча, 23:53Маълумот узатишда инқилоб: Силикон Мотион 128 GB/с тезликка эга PCIe 7.0 SSD устида ишламоқдаМаълумот узатишда инқилоб: Силикон Мотион 128 GB/с тезликка эга PCIe 7.0 SSD устида ишламоқдаКеча, 23:24Яримўтказгичлар пойгасида янги давр: TSMC 2 нанометрли чипларга рекорд даражада буюртма олдиЯримўтказгичлар пойгасида янги давр: TSMC 2 нанометрли чипларга рекорд даражада буюртма олдиКеча, 22:54Samsung буклама смартфонлар бозорида кутилмаган бурилиш ясамоқда: Galaxy Z Fold8 Виде етакчи бўладиSamsung буклама смартфонлар бозорида кутилмаган бурилиш ясамоқда: Galaxy Z Fold8 Виде етакчи бўладиКеча, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда