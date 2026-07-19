Маврикий NASA бошчилигидаги Artemis келишувига қўшилган 70-давлат бўлди

·26·Техно
Маврикий NASA бошчилигидаги Artemis келишувига қўшилган 70-давлат бўлди

Маврикий расман NASA томонидан илгари сурилаётган, коинотни тинч мақсадларда ва масъулият билан ўзлаштиришга қаратилган "Artemis келишуви" (Artemis Аккордс) аъзосига айланди. Шу тариқа, ушбу халқаро ташаббусни имзолаган давлатлар сони 70 тага етди. Ушбу ҳужжат коинот тадқиқотлари соҳасида халқаро ҳамкорликнинг янги даврини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳужжатни имзолаш маросими 17-июль куни бўлиб ўтди. Маврикий номидан Олий таълим, фан ва тадқиқотлар вазирлиги вакили Навиндсинг Жугмоҳунсинг (Навиндсинг Жугмоҳунсинг) имзо чекди. Тадбирда АҚШ Давлат департаменти расмийлари иштирок этди, NASA маъмури ўринбосари Матт Андерсон эса видеотрансляция орқали нутқ сўзлади. ixbt.com маълумотига кўра, Маврикий ушбу қадам орқали ўзининг космик салоҳиятини оширишни мақсад қилган.

Океанларни ҳимоя қилиш ва космик стратегия

Навиндсинг Жугмоҳунсингнинг таъкидлашича, ушбу келишувга қўшилиш мамлакат учун космик фаолиятни ривожлантиришнинг янги босқичини очиб беради. Маврикий ҳукумати космик технологиялардан биринчи навбатда океанлар ва қирғоқ чизиқларини ҳимоя қилиш, экологик мониторинг ўтказиш ҳамда коинотни бошқаришнинг халқаро тамойилларини шакллантиришда иштирок этиш учун фойдаланмоқчи.

Эътиборлиси шундаки, Маврикий Сербиядан атиги бир кун ўтиб ушбу ҳужжатни имзолади. 2024-йил бошидан буён мазкур ташаббусга қўшилган мамлакатлар сони 11 тага кўпайди. 2020-йилда асос солинганида бор-йўғи 8 та давлат (жумладан АҚШ) иштирок этган лойиҳа, қисқа вақт ичида глобал миқёсда кенгайиб, дунёнинг турли минтақаларини қамраб олди.

Artemis дастурининг асосий тамойиллари

"Artemis келишуви" коинотни ўзлаштиришда низоларнинг олдини олиш, космик ресурслардан оқилона фойдаланиш ва илмий маълумотларни очиқ алмашиш каби муҳим принципларни белгилаб беради. NASA ушбу келишувни Artemis дастурининг асоси деб ҳисоблайди. Маълумки, ушбу дастур доирасида Ойда узоқ муддатли базалар қуриш ва инсониятнинг Ер йўлдошида доимий қолишини таъминлаш кўзда тутилган.

Шу билан бирга, коинот пойгасида қизиқарли тенденция кузатилмоқда. "Artemis келишуви"ни имзолаган учта давлат — Сенегал, Сербия ва Таиланд айни пайтда Хитойнинг ИЛRS (Халқаро ой тадқиқот станцияси) лойиҳасига ҳам аъзо ҳисобланади. Бу кўплаб мамлакатлар коинотни ўрганишда ҳам Ғарб, ҳам Шарқ блоклари билан параллел равишда ҳамкорлик қилишга интилаётганидан далолат беради.

Маврикий каби кичик орол-давлатларнинг бундай йирик лойиҳаларга қўшилиши, коинот технологиялари эндиликда нафақат гигант давлатлар, балки ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам стратегик аҳамият касб этаётганини кўрсатмоқда. Бу келажакда иқлим ўзгаришига қарши кураш ва табиий ресурсларни бошқаришда космик маълумотларнинг ўрни беқиёс бўлишини тасдиқлайди.

NASAArtemisМаврикийКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда қаттиқ жисмли аккумуляторлар экстремал шароитда бир йил давомида синовдан ўтдиХитойда қаттиқ жисмли аккумуляторлар экстремал шароитда бир йил давомида синовдан ўтдиБугун, 15:58Ақлли колонкалардан воз кечиш вақти келдими? Nubia ҳис-туйғуларни тушунадиган иМоочи робот-уй ҳайвонини тақдим этдиАқлли колонкалардан воз кечиш вақти келдими? Nubia ҳис-туйғуларни тушунадиган иМоочи робот-уй ҳайвонини тақдим этдиБугун, 14:55АҚШда ядровий реактор билан ишлайдиган улкан контейнер кемаси лойиҳаси маъқулландиАҚШда ядровий реактор билан ишлайдиган улкан контейнер кемаси лойиҳаси маъқулландиБугун, 14:24Хитой авиация саноатида тарихий бурилиш: C909 самолётлари илк бор хорижга сотилдиХитой авиация саноатида тарихий бурилиш: C909 самолётлари илк бор хорижга сотилдиБугун, 13:57Samsung Galaxy A34 учун Android 17 асосидаги One UI 9 синовлари бошландиSamsung Galaxy A34 учун Android 17 асосидаги One UI 9 синовлари бошландиБугун, 13:27АҚШда сунъий интеллектга қарши кенг кўламли норозилик намойишлари бошландиАҚШда сунъий интеллектга қарши кенг кўламли норозилик намойишлари бошландиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда