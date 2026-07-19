Маврикий NASA бошчилигидаги Artemis келишувига қўшилган 70-давлат бўлди
Маврикий расман NASA томонидан илгари сурилаётган, коинотни тинч мақсадларда ва масъулият билан ўзлаштиришга қаратилган "Artemis келишуви" (Artemis Аккордс) аъзосига айланди. Шу тариқа, ушбу халқаро ташаббусни имзолаган давлатлар сони 70 тага етди. Ушбу ҳужжат коинот тадқиқотлари соҳасида халқаро ҳамкорликнинг янги даврини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳужжатни имзолаш маросими 17-июль куни бўлиб ўтди. Маврикий номидан Олий таълим, фан ва тадқиқотлар вазирлиги вакили Навиндсинг Жугмоҳунсинг (Навиндсинг Жугмоҳунсинг) имзо чекди. Тадбирда АҚШ Давлат департаменти расмийлари иштирок этди, NASA маъмури ўринбосари Матт Андерсон эса видеотрансляция орқали нутқ сўзлади. ixbt.com маълумотига кўра, Маврикий ушбу қадам орқали ўзининг космик салоҳиятини оширишни мақсад қилган.
Океанларни ҳимоя қилиш ва космик стратегияНавиндсинг Жугмоҳунсингнинг таъкидлашича, ушбу келишувга қўшилиш мамлакат учун космик фаолиятни ривожлантиришнинг янги босқичини очиб беради. Маврикий ҳукумати космик технологиялардан биринчи навбатда океанлар ва қирғоқ чизиқларини ҳимоя қилиш, экологик мониторинг ўтказиш ҳамда коинотни бошқаришнинг халқаро тамойилларини шакллантиришда иштирок этиш учун фойдаланмоқчи.
Эътиборлиси шундаки, Маврикий Сербиядан атиги бир кун ўтиб ушбу ҳужжатни имзолади. 2024-йил бошидан буён мазкур ташаббусга қўшилган мамлакатлар сони 11 тага кўпайди. 2020-йилда асос солинганида бор-йўғи 8 та давлат (жумладан АҚШ) иштирок этган лойиҳа, қисқа вақт ичида глобал миқёсда кенгайиб, дунёнинг турли минтақаларини қамраб олди.
Artemis дастурининг асосий тамойиллари"Artemis келишуви" коинотни ўзлаштиришда низоларнинг олдини олиш, космик ресурслардан оқилона фойдаланиш ва илмий маълумотларни очиқ алмашиш каби муҳим принципларни белгилаб беради. NASA ушбу келишувни Artemis дастурининг асоси деб ҳисоблайди. Маълумки, ушбу дастур доирасида Ойда узоқ муддатли базалар қуриш ва инсониятнинг Ер йўлдошида доимий қолишини таъминлаш кўзда тутилган.
Шу билан бирга, коинот пойгасида қизиқарли тенденция кузатилмоқда. "Artemis келишуви"ни имзолаган учта давлат — Сенегал, Сербия ва Таиланд айни пайтда Хитойнинг ИЛRS (Халқаро ой тадқиқот станцияси) лойиҳасига ҳам аъзо ҳисобланади. Бу кўплаб мамлакатлар коинотни ўрганишда ҳам Ғарб, ҳам Шарқ блоклари билан параллел равишда ҳамкорлик қилишга интилаётганидан далолат беради.
Маврикий каби кичик орол-давлатларнинг бундай йирик лойиҳаларга қўшилиши, коинот технологиялари эндиликда нафақат гигант давлатлар, балки ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам стратегик аҳамият касб этаётганини кўрсатмоқда. Бу келажакда иқлим ўзгаришига қарши кураш ва табиий ресурсларни бошқаришда космик маълумотларнинг ўрни беқиёс бўлишини тасдиқлайди.
…