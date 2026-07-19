Хитойда қаттиқ жисмли аккумуляторлар экстремал шароитда бир йил давомида синовдан ўтди
Энергетика соҳасида инқилобий ўзгаришлар ясаши кутилаётган қаттиқ жисмли (солид-стате) аккумуляторлар ўзининг чидамлилиги бўйича муҳим имтиҳондан ўтди. Пекин шаҳрида ўтказилган тажриба доирасида ушбу турдаги стационар аккумулятор тизими бир йил давомида ер остидаги иссиқлик таъминоти тармоғида муваффақиятли ишлади. Бу ҳақда ixbt.com нашри маълумот тарқатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур синовнинг ўзига хослиги шундаки, қурилма лаборатория шароитида эмас, балки реал саноат муҳитида ўз имкониятларини намойиш этди. Аккумуляторлар қиш мавсуми давомида 85°К гача бўлган юқори ҳарорат ва 95 фоизли намлик шароитида ҳам ўз функционаллигини йўқотмаган. Бу кўрсаткичлар оддий литий-ионли батареялар учун ўта хавфли ва ишдан чиқиш даражаси юқори бўлган муҳит ҳисобланади.
Саноат чидамлилиги ва техник кўрсаткичларПекин энергетика гуруҳи (Беижинг Энергй Груп) тақдим этган маълумотларга кўра, тизим 40°К дан 85°К гача бўлган доимий иссиқлик ва юқори намликда барқарор ишлашни сақлаб қолган. Лойиҳанинг асосий мақсади қаттиқ жисмли батареяларнинг мураккаб саноат шароитларига ва атроф-муҳитнинг тажовузкор таъсирига чидамлилигини ўрганишдан иборат эди.
Ушбу технология Пуре Литиум Нев Энергй компанияси томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, у Пекиндаги Ичжуан иқтисодий ва технологик ривожланиш зонасида жойлашган. Компания ўзининг илк қаттиқ жисмли аккумуляторлар тизимини 2025-йилда тақдим этган эди. Дастлаб ушбу технология электр велосипедлар учун батареяларни алмаштириш тармоқларига мўлжалланган эди, бироқ ҳозирда унинг қўлланиш доираси кенгайиб бормоқда.
Электромобиллар учун ҳали эртаГарчи ушбу синовлар муваффақиятли ўтган бўлса-да, мутахассислар мазкур батареялар ҳозирча электромобиллар талабига тўлиқ жавоб бермаслигини таъкидламоқда. Автомобил саноати учун аккумуляторнинг нафақат чидамлилиги, балки қуйидаги омиллар ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга:
- Энергия зичлигининг юқорилиги;
- Вазн самарадорлиги (оғирлик ва қувват нисбати);
- Тезкор қувватланиш имконияти;
- Ишлаб чиқариш таннархининг арзонлиги;
- Узоқ муддатли хизмат қилиш даври (деградация даражаси).
Ўзбекистон каби иқлими кескин ўзгарувчан ва ёз ойларида ҳаво ҳарорати юқори бўлган ҳудудлар учун бундай иссиқликка чидамли аккумуляторлар келажакда жуда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Айниқса, қуёш фотоэлектр станциялари ва саноат объектларида энергия сақлаш тизимларини жорий этишда қаттиқ жисмли батареялар хавфсизлик ва самарадорлик бўйича энг мақбул ечимга айланиши кутилмоқда.
…