Хитойда қаттиқ жисмли аккумуляторлар экстремал шароитда бир йил давомида синовдан ўтди

·0·Техно
Хитойда қаттиқ жисмли аккумуляторлар экстремал шароитда бир йил давомида синовдан ўтди

Энергетика соҳасида инқилобий ўзгаришлар ясаши кутилаётган қаттиқ жисмли (солид-стате) аккумуляторлар ўзининг чидамлилиги бўйича муҳим имтиҳондан ўтди. Пекин шаҳрида ўтказилган тажриба доирасида ушбу турдаги стационар аккумулятор тизими бир йил давомида ер остидаги иссиқлик таъминоти тармоғида муваффақиятли ишлади. Бу ҳақда ixbt.com нашри маълумот тарқатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур синовнинг ўзига хослиги шундаки, қурилма лаборатория шароитида эмас, балки реал саноат муҳитида ўз имкониятларини намойиш этди. Аккумуляторлар қиш мавсуми давомида 85°К гача бўлган юқори ҳарорат ва 95 фоизли намлик шароитида ҳам ўз функционаллигини йўқотмаган. Бу кўрсаткичлар оддий литий-ионли батареялар учун ўта хавфли ва ишдан чиқиш даражаси юқори бўлган муҳит ҳисобланади.

Саноат чидамлилиги ва техник кўрсаткичлар

Пекин энергетика гуруҳи (Беижинг Энергй Груп) тақдим этган маълумотларга кўра, тизим 40°К дан 85°К гача бўлган доимий иссиқлик ва юқори намликда барқарор ишлашни сақлаб қолган. Лойиҳанинг асосий мақсади қаттиқ жисмли батареяларнинг мураккаб саноат шароитларига ва атроф-муҳитнинг тажовузкор таъсирига чидамлилигини ўрганишдан иборат эди.

Ушбу технология Пуре Литиум Нев Энергй компанияси томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, у Пекиндаги Ичжуан иқтисодий ва технологик ривожланиш зонасида жойлашган. Компания ўзининг илк қаттиқ жисмли аккумуляторлар тизимини 2025-йилда тақдим этган эди. Дастлаб ушбу технология электр велосипедлар учун батареяларни алмаштириш тармоқларига мўлжалланган эди, бироқ ҳозирда унинг қўлланиш доираси кенгайиб бормоқда.

Электромобиллар учун ҳали эрта

Гарчи ушбу синовлар муваффақиятли ўтган бўлса-да, мутахассислар мазкур батареялар ҳозирча электромобиллар талабига тўлиқ жавоб бермаслигини таъкидламоқда. Автомобил саноати учун аккумуляторнинг нафақат чидамлилиги, балки қуйидаги омиллар ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга:

  • Энергия зичлигининг юқорилиги;
  • Вазн самарадорлиги (оғирлик ва қувват нисбати);
  • Тезкор қувватланиш имконияти;
  • Ишлаб чиқариш таннархининг арзонлиги;
  • Узоқ муддатли хизмат қилиш даври (деградация даражаси).
Ҳозирча Пекин энергетика гуруҳи батареяларнинг кимёвий таркиби, уларнинг умумий энергия сиғими ёки узоқ вақт фойдаланиш натижасида юзага келадиган деградация (қувват йўқотиш) кўрсаткичлари ҳақида батафсил маълумотларни очиқламаган. Бу эса технологиянинг оммавий бозорга чиқиши учун яна бир қанча тадқиқотлар кераклигини англатади.

Ўзбекистон каби иқлими кескин ўзгарувчан ва ёз ойларида ҳаво ҳарорати юқори бўлган ҳудудлар учун бундай иссиқликка чидамли аккумуляторлар келажакда жуда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Айниқса, қуёш фотоэлектр станциялари ва саноат объектларида энергия сақлаш тизимларини жорий этишда қаттиқ жисмли батареялар хавфсизлик ва самарадорлик бўйича энг мақбул ечимга айланиши кутилмоқда.

ТехнологияАккумуляторХитойИнновацияЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маврикий NASA бошчилигидаги Artemis келишувига қўшилган 70-давлат бўлдиМаврикий NASA бошчилигидаги Artemis келишувига қўшилган 70-давлат бўлдиБугун, 15:28Ақлли колонкалардан воз кечиш вақти келдими? Nubia ҳис-туйғуларни тушунадиган иМоочи робот-уй ҳайвонини тақдим этдиАқлли колонкалардан воз кечиш вақти келдими? Nubia ҳис-туйғуларни тушунадиган иМоочи робот-уй ҳайвонини тақдим этдиБугун, 14:55АҚШда ядровий реактор билан ишлайдиган улкан контейнер кемаси лойиҳаси маъқулландиАҚШда ядровий реактор билан ишлайдиган улкан контейнер кемаси лойиҳаси маъқулландиБугун, 14:24Хитой авиация саноатида тарихий бурилиш: C909 самолётлари илк бор хорижга сотилдиХитой авиация саноатида тарихий бурилиш: C909 самолётлари илк бор хорижга сотилдиБугун, 13:57Samsung Galaxy A34 учун Android 17 асосидаги One UI 9 синовлари бошландиSamsung Galaxy A34 учун Android 17 асосидаги One UI 9 синовлари бошландиБугун, 13:27АҚШда сунъий интеллектга қарши кенг кўламли норозилик намойишлари бошландиАҚШда сунъий интеллектга қарши кенг кўламли норозилик намойишлари бошландиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда