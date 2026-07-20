Netflix Бен Аффлекк асос солган AI-стартапини 587 миллион долларга сотиб олди

·18·Техно
Netflix Бен Аффлекк асос солган AI-стартапини 587 миллион долларга сотиб олди

Дунёнинг энг йирик стриминг платформаси ҳисобланган Netflix Голливуд юлдузи Бен Аффлекк томонидан асос солинган ИнтерПоситиве сунъий интеллект стартапини сотиб олиш бўйича келишув тафсилотларини очиқлади. Компания ушбу битим учун нақд пул кўринишида 587 миллион доллар сарфлаганини маълум қилди. Бу қадам кино саноатида замонавий технологияларнинг ўрни нақадар ортиб бораётганини яна бир бор исботламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур келишув ҳақида илк бор жорий йилнинг март ойида эълон қилинган эди, бироқ ўшанда молиявий шартлар сир тутилган эди. Bloomberg нашри аввалроқ битим қиймати 600 миллион долларгача етиши мумкинлигини тахмин қилган бўлса, Netflix компаниясининг сўнгги ҳисоботлари аниқ рақамларни тасдиқлади. Бен Аффлекк ушбу лойиҳани амалга оширишдан мақсад "инсон ижодкорлиги қудратини ҳимоя қилиш" эканини таъкидлаган.

Кино ижодкорлари учун янги имкониятлар

ИнтерПоситиве стартапи томонидан ишлаб чиқилган AI воситалари режиссёр ва операторларга пост-продакшн, яни тасвирни қайта ишлаш жараёнида катта ёрдам беради. Аффлеккнинг сўзларига кўра, технология суратга олиш майдончасидаги реал муаммоларни, жумладан, етишмаётган кадрлар, фони алмаштирилиши керак бўлган саҳналар ёки нотўғри ёритиш тизими билан боғлиқ хатоларни тузатишга ихтисослашган.

Келишув шартларига кўра, ИнтерПоситиве жамоаси тўлиқ таркибда Netflix сафига қўшилади. Бен Аффлеккнинг ўзи эса компанияда катта маслаҳатчи лавозимида фаолиятини давом эттиради. Бу ҳамкорлик стриминг гигантига ўзининг оригинал контентларини яратишда вақт ва маблағни сезиларли даражада тежаш имконини бериши кутилмоқда.

Netflix ўзининг сўнгги молиявий ҳисоботида сунъий интеллект технологияларидан аллақачон кенг фойдаланаётганини қайд этган. Маълум қилинишича, платформадаги 300 га яқин фильм ва сериалларда генератив AI элементлари қўлланилган. Бу нафақат махсус эффектлар, балки монтаж ва овозлаштириш жараёнларини ҳам қамраб олади.

Голливудда сунъий интеллектга бўлган муносабат турлича бўлса-да, Netflix каби йирик ўйинчиларнинг ушбу соҳага миллионлаб доллар тикаётгани келажакда кинони яратиш услуби бутунлай ўзгаришидан далолат беради. ИнтерПоситиве технологиялари эндиликда фақат Netflix эксклюзив лойиҳалари учун хизмат қилиши мумкин, бу эса платформанинг рақобатчилари олдидаги устунлигини оширади.

NetflixБен АффлеккСунъий ИнтеллектИнтерПоситивеТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ядро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқдаЯдро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқдаБугун, 03:53Visa криптовалюталарни анъанавий тўловларга интеграция қилишни бошладиVisa криптовалюталарни анъанавий тўловларга интеграция қилишни бошладиБугун, 03:26ГПС ўрнини босувчи Пульсар тизими: Сантиметргача аниқлик ва 100 баравар кучли сигналГПС ўрнини босувчи Пульсар тизими: Сантиметргача аниқлик ва 100 баравар кучли сигналБугун, 02:55NVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқдаNVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқдаБугун, 02:28Авиация инқилоби: Electra атиги 45 метрда ҳавога кўтарилувчи гибрид самолёт яратмоқдаАвиация инқилоби: Electra атиги 45 метрда ҳавога кўтарилувчи гибрид самолёт яратмоқдаБугун, 02:21Космосга йўл ҳамма учун: Имконияти чекланган шахслар энг яхши астронавт бўлиши мумкинКосмосга йўл ҳамма учун: Имконияти чекланган шахслар энг яхши астронавт бўлиши мумкинБугун, 01:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда