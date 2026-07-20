Netflix Бен Аффлекк асос солган AI-стартапини 587 миллион долларга сотиб олди
Дунёнинг энг йирик стриминг платформаси ҳисобланган Netflix Голливуд юлдузи Бен Аффлекк томонидан асос солинган ИнтерПоситиве сунъий интеллект стартапини сотиб олиш бўйича келишув тафсилотларини очиқлади. Компания ушбу битим учун нақд пул кўринишида 587 миллион доллар сарфлаганини маълум қилди. Бу қадам кино саноатида замонавий технологияларнинг ўрни нақадар ортиб бораётганини яна бир бор исботламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур келишув ҳақида илк бор жорий йилнинг март ойида эълон қилинган эди, бироқ ўшанда молиявий шартлар сир тутилган эди. Bloomberg нашри аввалроқ битим қиймати 600 миллион долларгача етиши мумкинлигини тахмин қилган бўлса, Netflix компаниясининг сўнгги ҳисоботлари аниқ рақамларни тасдиқлади. Бен Аффлекк ушбу лойиҳани амалга оширишдан мақсад "инсон ижодкорлиги қудратини ҳимоя қилиш" эканини таъкидлаган.
Кино ижодкорлари учун янги имкониятларИнтерПоситиве стартапи томонидан ишлаб чиқилган AI воситалари режиссёр ва операторларга пост-продакшн, яни тасвирни қайта ишлаш жараёнида катта ёрдам беради. Аффлеккнинг сўзларига кўра, технология суратга олиш майдончасидаги реал муаммоларни, жумладан, етишмаётган кадрлар, фони алмаштирилиши керак бўлган саҳналар ёки нотўғри ёритиш тизими билан боғлиқ хатоларни тузатишга ихтисослашган.
Келишув шартларига кўра, ИнтерПоситиве жамоаси тўлиқ таркибда Netflix сафига қўшилади. Бен Аффлеккнинг ўзи эса компанияда катта маслаҳатчи лавозимида фаолиятини давом эттиради. Бу ҳамкорлик стриминг гигантига ўзининг оригинал контентларини яратишда вақт ва маблағни сезиларли даражада тежаш имконини бериши кутилмоқда.
Netflix ўзининг сўнгги молиявий ҳисоботида сунъий интеллект технологияларидан аллақачон кенг фойдаланаётганини қайд этган. Маълум қилинишича, платформадаги 300 га яқин фильм ва сериалларда генератив AI элементлари қўлланилган. Бу нафақат махсус эффектлар, балки монтаж ва овозлаштириш жараёнларини ҳам қамраб олади.
Голливудда сунъий интеллектга бўлган муносабат турлича бўлса-да, Netflix каби йирик ўйинчиларнинг ушбу соҳага миллионлаб доллар тикаётгани келажакда кинони яратиш услуби бутунлай ўзгаришидан далолат беради. ИнтерПоситиве технологиялари эндиликда фақат Netflix эксклюзив лойиҳалари учун хизмат қилиши мумкин, бу эса платформанинг рақобатчилари олдидаги устунлигини оширади.
…