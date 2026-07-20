ГПС ўрнини босувчи Пульсар тизими: Сантиметргача аниқлик ва 100 баравар кучли сигнал

·20·Техно
ГПС ўрнини босувчи Пульсар тизими: Сантиметргача аниқлик ва 100 баравар кучли сигнал

АҚШнинг Хона Спасе Сйстеms компанияси глобал навигация оламида инқилоб қилишга тайёрланмоқда. Компания томонидан ишлаб чиқилаётган Пульсар тизими анъанавий ГПС технологиясига муносиб муқобил бўлиши кутилмоқда. Паст ер орбитасида (ЛEО) жойлашадиган ушбу сунъий йўлдошлар тармоғи ҳозирги тизимлардан 100 баравар кучлироқ сигнал тарқатиш имкониятига эга бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Пульсар тизимининг биринчи олтита серияли сунъий йўлдоши жорий йилнинг октябрь ойида орбитага учирилиши режалаштирилган. Компания 2027-йилга келиб ўзининг илк тижорий хизматларини ишга туширишни мақсад қилган. Тўлиқ қувват билан ишлаганда, тизим 258 та аппаратдан иборат бўлади ва ер юзининг исталган нуқтасида координаталарни бир неча сантиметргача аниқликда белгилаш имконини беради.

Шаҳар шароитида узлуксиз алоқа ва хавфсизлик

Ҳозирги ГПС тизимлари баланд бинолар орасида, қалин ўрмонларда ёки ёпиқ иншоотлар ичида сигнал йўқолиши каби муаммоларга дуч келади. Пульсарнинг паст орбитада жойлашиши ва сигнал қувватининг юқорилиги ушбу тўсиқларни енгиб ўтишга ёрдам беради. Бу айниқса автоном бошқариладиган транспорт воситалари ва дронлар учун жуда муҳимдир.

Шунингдек, янги тизим киберҳужумларга, хусусан, сигнални бўғиш (жамминг) ва сохталаштириш (споофинг) уринишларига нисбатан анча чидамли қилиб ишланмоқда. 2025-йил июль ойида SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракетасида учирилган Пульсар-0 прототипи ўтказилган синовларда халақит берувчи қурилмаларнинг таъсир доирасини 95 фоизга қисқартиришга муваффақ бўлган.

Юқори аниқликдаги вақт синхронизацияси

Навигациядан ташқари, Пульсар тизими молия бозорлари, телекоммуникация тармоқлари ва маълумотлар марказлари (дата-сентер) учун ўта аниқ вақт синхронизациясини таъминлайди. Хона Спасе Сйстеms муҳандислари ГПС сунъий йўлдошларидаги қимматбаҳо атом соатларидан воз кечиб, махсус дастурий усуллар ёрдамида 10 наносекундлик аниқликка эришишни режалаштирмоқда.

Янги тизимнинг ўзига хос жиҳатларидан бири унинг мавжуд инфратузилма билан мослигидир. Компания баёнотига кўра, кўплаб амалдаги ГПС қабул қилувчи қурилмалар аппарат қисмини алмаштирмасдан, шунчаки дастурий таъминотни янгилаш орқали Пульсар сигналини қабул қила олади. Ҳозирда навигация техникаси ишлаб чиқарувчилари билан ушбу йўналишда ҳамкорлик дастурлари бошлаб юборилган.

Ўзбекистон каби жадал ривожланаётган ҳудудлар учун бундай технологиялар келажакда қишлоқ хўжалигида аниқ деҳқончилик қилиш, логистика тизимларини оптималлаштириш ва ақлли шаҳар лойиҳаларини татбиқ этишда янги имкониятлар эшигини очиши мумкин. Паст орбитадаги сунъий йўлдошлар сонининг ортиши глобал миқёсда рақамли алоқа сифатини янги босқичга олиб чиқади.

Хона Спасе СйстеmsГПСПульсарТехнологияСунъий Йўлдош
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ядро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқдаЯдро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқдаБугун, 03:53Visa криптовалюталарни анъанавий тўловларга интеграция қилишни бошладиVisa криптовалюталарни анъанавий тўловларга интеграция қилишни бошладиБугун, 03:26Netflix Бен Аффлекк асос солган AI-стартапини 587 миллион долларга сотиб олдиNetflix Бен Аффлекк асос солган AI-стартапини 587 миллион долларга сотиб олдиБугун, 03:00NVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқдаNVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқдаБугун, 02:28Авиация инқилоби: Electra атиги 45 метрда ҳавога кўтарилувчи гибрид самолёт яратмоқдаАвиация инқилоби: Electra атиги 45 метрда ҳавога кўтарилувчи гибрид самолёт яратмоқдаБугун, 02:21Космосга йўл ҳамма учун: Имконияти чекланган шахслар энг яхши астронавт бўлиши мумкинКосмосга йўл ҳамма учун: Имконияти чекланган шахслар энг яхши астронавт бўлиши мумкинБугун, 01:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда