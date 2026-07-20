Apple Хитойнинг Qwen сунъий интеллект жамоасини ўз сафига қўшиб олди
АҚШ ва Хитой ўртасидаги технологик рақобат кучайиб бораётган бир пайтда, Apple корпорацияси ўзининг Apple Intelligence тизимини ривожлантириш йўлида кутилмаган қадам ташлади. Компания Алибаба гуруҳига тегишли бўлган ва машҳур Qwen сунъий интеллект моделини яратган муҳандислар жамоасини ёллагани маълум бўлди. Бу қадам Apple қурилмаларининг Хитой бозоридаги мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли таҳлилчи Роберт Скобле маълумотларига кўра, Apple Qwen моделининг очиқ версиясини тайёрлаш билан шуғулланган мутахассисларни ўз таркибига жалб қилган. Ҳозирча бу маълумот расман тасдиқланмаган бўлса-да, у Apple компаниясининг Хитой технологик гигантлари билан ҳамкорликни кенгайтириш борасидаги сўнгги режаларига тўла мос келади. Аввалроқ, Apple ўзининг сунъий интеллект функцияларини Хитойда маҳаллийлаштириш учун Алибаба моделлари билан интеграциялашиш бўйича келишувга эришган эди.
Хитой бозори учун махсус ечимларApple Intelligence тизими доирасида Qwen моделларининг интеграцияси хитойлик фойдаланувчиларга матн ва тасвирларни яратиш, шунингдек, мураккаб сўровларни қайта ишлаш имконини беради. Бу жараён худди глобал бозорда ChatGPT билан амалга оширилган ҳамкорлик каби ишлайди. Яни, фойдаланувчилар алоҳида иловаларга ўтмасдан туриб, бевосита тизим ичида Алибаба имкониятларидан фойдаланишлари мумкин бўлади.
Шу билан бирга, янгиланган Siri овозли ёрдамчиси ҳам сезиларли даражада ақллашди. У эндиликда фойдаланувчи экранидаги контекстни тушуна олади ва шахсий маълумотларни инобатга олган ҳолда амалларни бажаради. Масалан, Siri экрандаги тасвирни таҳлил қилиб, ундаги маълумотлар асосида календарга тадбирларни қўшиши ёки муайян шахсга хабар юбориши мумкин бўлади.
ixbt.com маълумотига кўра, Apple нафақат дастурий таъминот, балки аппарат қисмлари бўйича ҳам Хитой билан алоқаларни чуқурлаштирмоқда. Компания Хитойда сотиладиган қурилмалар учун маҳаллий CXMT компаниясидан DRAM хотира чипларини ва ЙМТК компаниясидан NAND хотира модулларини сотиб олиш имкониятларини ўрганмоқда. Бу АҚШ томонидан айрим Хитой ишлаб чиқарувчиларига нисбатан жорий этилган чекловларга қарамасдан амалга оширилмоқда.
Сиёсий рисклар ва стратегик мувозанатБундай ҳамкорлик Apple учун маълум сиёсий хатарларни келтириб чиқариши мумкин. Шу сабабли, компания раҳбарияти АҚШ расмийлари билан доимий мулоқотда бўлиб, Хитойдан бутловчи қисмлар харид қилишда юзага келиши мумкин бўлган муаммоларни камайтириш устида ишламоқда. Apple учун Хитой ҳам йирик ишлаб чиқариш маркази, ҳам энг муҳим савдо бозорларидан бири бўлиб қолмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу янгиликлар Apple маҳсулотларининг минтақавий хусусиятлари қандай ўзгаришини кузатиш нуқтаи назаридан муҳимдир. Агар Apple Intelligence халқаро миқёсда турли тиллар ва маҳаллий моделларни қўллаб-қувватлашни бошласа, бу келажакда бошқа минтақалар, жумладан, Марказий Осиё учун ҳам мослаштирилган сунъий интеллект ечимлари пайдо бўлишига замин яратиши мумкин.
…