Apple Хитойнинг Qwen сунъий интеллект жамоасини ўз сафига қўшиб олди

·1·Техно
Apple Хитойнинг Qwen сунъий интеллект жамоасини ўз сафига қўшиб олди

АҚШ ва Хитой ўртасидаги технологик рақобат кучайиб бораётган бир пайтда, Apple корпорацияси ўзининг Apple Intelligence тизимини ривожлантириш йўлида кутилмаган қадам ташлади. Компания Алибаба гуруҳига тегишли бўлган ва машҳур Qwen сунъий интеллект моделини яратган муҳандислар жамоасини ёллагани маълум бўлди. Бу қадам Apple қурилмаларининг Хитой бозоридаги мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли таҳлилчи Роберт Скобле маълумотларига кўра, Apple Qwen моделининг очиқ версиясини тайёрлаш билан шуғулланган мутахассисларни ўз таркибига жалб қилган. Ҳозирча бу маълумот расман тасдиқланмаган бўлса-да, у Apple компаниясининг Хитой технологик гигантлари билан ҳамкорликни кенгайтириш борасидаги сўнгги режаларига тўла мос келади. Аввалроқ, Apple ўзининг сунъий интеллект функцияларини Хитойда маҳаллийлаштириш учун Алибаба моделлари билан интеграциялашиш бўйича келишувга эришган эди.

Хитой бозори учун махсус ечимлар

Apple Intelligence тизими доирасида Qwen моделларининг интеграцияси хитойлик фойдаланувчиларга матн ва тасвирларни яратиш, шунингдек, мураккаб сўровларни қайта ишлаш имконини беради. Бу жараён худди глобал бозорда ChatGPT билан амалга оширилган ҳамкорлик каби ишлайди. Яни, фойдаланувчилар алоҳида иловаларга ўтмасдан туриб, бевосита тизим ичида Алибаба имкониятларидан фойдаланишлари мумкин бўлади.

Шу билан бирга, янгиланган Siri овозли ёрдамчиси ҳам сезиларли даражада ақллашди. У эндиликда фойдаланувчи экранидаги контекстни тушуна олади ва шахсий маълумотларни инобатга олган ҳолда амалларни бажаради. Масалан, Siri экрандаги тасвирни таҳлил қилиб, ундаги маълумотлар асосида календарга тадбирларни қўшиши ёки муайян шахсга хабар юбориши мумкин бўлади.

ixbt.com маълумотига кўра, Apple нафақат дастурий таъминот, балки аппарат қисмлари бўйича ҳам Хитой билан алоқаларни чуқурлаштирмоқда. Компания Хитойда сотиладиган қурилмалар учун маҳаллий CXMT компаниясидан DRAM хотира чипларини ва ЙМТК компаниясидан NAND хотира модулларини сотиб олиш имкониятларини ўрганмоқда. Бу АҚШ томонидан айрим Хитой ишлаб чиқарувчиларига нисбатан жорий этилган чекловларга қарамасдан амалга оширилмоқда.

Сиёсий рисклар ва стратегик мувозанат

Бундай ҳамкорлик Apple учун маълум сиёсий хатарларни келтириб чиқариши мумкин. Шу сабабли, компания раҳбарияти АҚШ расмийлари билан доимий мулоқотда бўлиб, Хитойдан бутловчи қисмлар харид қилишда юзага келиши мумкин бўлган муаммоларни камайтириш устида ишламоқда. Apple учун Хитой ҳам йирик ишлаб чиқариш маркази, ҳам энг муҳим савдо бозорларидан бири бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу янгиликлар Apple маҳсулотларининг минтақавий хусусиятлари қандай ўзгаришини кузатиш нуқтаи назаридан муҳимдир. Агар Apple Intelligence халқаро миқёсда турли тиллар ва маҳаллий моделларни қўллаб-қувватлашни бошласа, бу келажакда бошқа минтақалар, жумладан, Марказий Осиё учун ҳам мослаштирилган сунъий интеллект ечимлари пайдо бўлишига замин яратиши мумкин.

AppleХитойАлибабаQwenСунъий Интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лумиа бренди қайтиши мумкин: ҲМД Microsoft билан музокаралар ўтказмоқдаЛумиа бренди қайтиши мумкин: ҲМД Microsoft билан музокаралар ўтказмоқдаБугун, 18:55Нью-Йорк стартап экотизими юксалишда: СтриктлйВК тадбири инвесторларни чорламоқдаНью-Йорк стартап экотизими юксалишда: СтриктлйВК тадбири инвесторларни чорламоқдаБугун, 17:55Hugging Face платформаси киберҳужумга учради: Фойдаланувчи маълумотлари хавф остидаHugging Face платформаси киберҳужумга учради: Фойдаланувчи маълумотлари хавф остидаБугун, 17:51Ер орбитасида Сатурн каби ҳалқалар пайдо бўлиши мумкин: Олимлар хавотирдаЕр орбитасида Сатурн каби ҳалқалар пайдо бўлиши мумкин: Олимлар хавотирдаБугун, 16:58Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлариHonor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлариБугун, 16:20SpaceX ракетасининг бўлаги 5-август куни Ойга урилиши кутилмоқдаSpaceX ракетасининг бўлаги 5-август куни Ойга урилиши кутилмоқдаБугун, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда