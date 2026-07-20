Сунъий интеллект инсонни адаштирмоқда: Тадқиқот кутилмаган хавфни очиқлади

·50·Техно
Сунъий интеллект инсонни адаштирмоқда: Тадқиқот кутилмаган хавфни очиқлади

Замонавий технологиялар ривожланиши билан сунъий интеллект (AI) тизимлари кундалик ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланиб бормоқда. Бироқ, Франция ва Италиянинг учта нуфузли университети олимлари томонидан ўтказилган янги тадқиқот кутилмаган хавотирли хулосаларни тақдим этди. Маълум бўлишича, AI маслаҳатларига таяниш инсоннинг ўз билимини холис баҳолаш қобилиятини сезиларли даражада ёмонлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эксперимент давомида иштирокчиларнинг ўз билимларига бўлган ишончи ва ҳақиқий натижалари ўртасидаги мутаносиблик ўрганилди. Натижалар шуни кўрсатдики, сунъий интеллект ёрдамидан фойдаланган шахслар ўзларининг ноҳақ эканликларини тан олишга қийналиб, хато жавобларни ҳақиқат сифатида қабул қилишга мойил бўлиб қолишган. Энг қизиғи, уларнинг ўз жавобларига бўлган ишончи кескин ортган бўлса-да, аниқлик даражаси аксинча пасайиб кетган.

Ишонч ортмоқда, аниқлик эса пасаймоқда

Тадқиқотчилар иштирокчиларга мураккаб саволларни беришди ва уларни икки гуруҳга ажратишди. AI ёрдамисиз ишлаган гуруҳ аъзолари саволга жавобни билмасликларини 44 фоиз ҳолатда очиқ тан олишган. Бироқ, тизим маслаҳатларидан фойдаланган гуруҳда бу кўрсаткич атиги 3 фоизга тушиб кетган. Яни, одамлар билмасликларини тан олиш ўрнига, AI тақдим этган нотўғри маълумотга кўр-кўрона ишонишни афзал кўришган.

Рақамлар янада ҳайратланарли: AI ёрдамида жавоб берганларнинг аниқлик даражаси 27 фоиздан 9 фоизгача тушиб кетган, аммо уларнинг ўз ҳақ эканликларига бўлган ишончи ўртача 30 фоиздан 76 фоизга кўтарилган. ixbt.com маълумотига кўра, тажрибада атайлаб замонавий AI моделлари адашиши мумкин бўлган саволлардан фойдаланилган. Масалан, "Бенд Ит Лике Бекхам" фильми қаҳрамонларининг спорт формаси ранги каби визуал деталлар сўралган.

Молиявий рағбат ҳам ёрдам бермади

Олимлар тажрибада Степ 3.5 Флаш моделидан фойдаланишган, чунки ушбу модел бундай турдаги топшириқларда кўпинча хато қилиши аниқланган. Тадқиқот муаллифлари иштирокчиларни тўғри жавоб учун пул мукофоти билан рағбатлантириб ҳам кўришди. Молиявий манфаат бўлганида ҳам вазият сезиларли ўзгармади: билмаслигини тан олганлар улуши 3 фоиздан 8 фоизга, аниқлик эса 16 фоизга кўтарилди, холос. Бу кўрсаткичлар барибир AI'сиз гуруҳ натижаларидан анча паст бўлиб қолаверди.

Олимларнинг фикрича, инсоннинг "мен буни билмайман" дея олиш қобилияти жуда муҳимдир, чунки бу ўз билим чегараларини тушунишни англатади. Сунъий интеллектнинг доимий мавжудлиги ва ҳар қандай саволга дарҳол жавоб бериши инсоннинг ўз иккиланишларини тан олиш истагини сўндирмоқда. Бу эса танқидий фикрлаш кўникмаларининг пасайишига олиб келади.

Ушбу масала, айниқса, танқидий фикрлаши ҳали тўлиқ шаклланмаган болалар ва ёшлар учун хавфли бўлиши мумкин. AI тизимларига ҳаддан ташқари ишониш келажакда инсонларнинг ахборотни текшириш ва ўз хатоларини англаш қобилиятини бутунлай йўққа чиқариши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирилмоқда. Тадқиқот муаллифлари технологиядан фойдаланишда ҳушёрликни йўқотмасликка чақирмоқда.

Сунъий ИнтеллектТехнологияТадқиқотТанқидий ФикрлашIT-Янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олдиNASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олдиБугун, 20:58ВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолдиВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолдиБугун, 20:56Adobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этдиAdobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этдиБугун, 20:52YouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирдиYouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирдиБугун, 20:28NVIDIA ҳукмронлигига қарши янги қадам: Инфинитй стартапи 15 миллион доллар инвестиция жалб қилдиNVIDIA ҳукмронлигига қарши янги қадам: Инфинитй стартапи 15 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 20:24Винк онлайн-кинотеатри Марказий Осиё бозорига чиқди: Тожикистон биринчи манзил бўлдиВинк онлайн-кинотеатри Марказий Осиё бозорига чиқди: Тожикистон биринчи манзил бўлдиБугун, 20:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда