Аргентина мағлубиятидан сўнг Буенос-Айресда тартибсизликлар бошланди

·95·Дунё
Аргентина мағлубиятидан сўнг Буенос-Айресда тартибсизликлар бошланди

Жаҳон чемпионати финалида Аргентина терма жамоасининг Испанияга мағлуб бўлганидан сўнг Буэнос-Айрес марказида тартибсизликлар юз берди. Бу ҳақда La Nación нашри хабар тарқатди.

Маълумотларга кўра, пойтахтдаги Обелиск майдонида ташкил этилган оммавий йиғин давомида айрим мухлислар ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларига шиша идишлар ва тошлар улоқтира бошлаган. Вазият кескинлашгани сабабли полиция воқеага аралашишга мажбур бўлган.

Тартибсизликларни бартараф этиш мақсадида полиция кўзни ёшлантирувчи газ ва сув пуркагичлардан фойдаланган. Тўқнашувлар оқибатида камида уч киши жароҳат олган, 15 нафар шахс эса қўлга олинган.

Argentina politsiyasi namoyishchilarga qarshi suv purkagichdan foydalanmoqda.

Қайд этилишича, ҳуқуқ-тартибот органлари вазиятни қисқа вақт ичида назорат остига олган. Ҳозирда юз берган тартибсизликлар юзасидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

Ko'chadagi to'qnashuvda yoshlar ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va politsiyachilar orasida turibdi.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оддий дори аёл танасини кўк рангга айлантириб юбордиОддий дори аёл танасини кўк рангга айлантириб юбордиБугун, 18:16Саудия Умра зиёратчилари учун муҳим янгиликни эълон қилдиСаудия Умра зиёратчилари учун муҳим янгиликни эълон қилдиБугун, 17:56Кореялик олимлар 10 сонияда ўзи кийиладиган кийим яратдиКореялик олимлар 10 сонияда ўзи кийиладиган кийим яратдиБугун, 17:37Россияда яна бир физик олим давлатга хиёнатда айбландиРоссияда яна бир физик олим давлатга хиёнатда айбландиБугун, 14:58Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлдиЛамин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 14:53Сунъий интеллектли кўзойнак имтиҳонда илк жиноий ишга сабаб бўлдиСунъий интеллектли кўзойнак имтиҳонда илк жиноий ишга сабаб бўлдиБугун, 14:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?