NVIDIA сунъий интеллект томонидан яратилган видеоларни аниқлайдиган технологияни тақдим этди
Сунъий интеллект технологиялари ривожланиши билан интернетда ҳақиқий видеоларни сохтасидан (дипфейк) ажратиш тобора қийинлашиб бормоқда. Дунёнинг етакчи технологик гиганти NVIDIA ушбу муаммога қарши курашиш мақсадида ўзининг янги Сйнтетик Видео Детектор воситасини эълон қилди. Ушбу ишланма видеоларнинг сунъий интеллект ёрдамида яратилган ёки яратилмаганини сониянинг улушлари ичида аниқлаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги восита NVIDIA НИМ микрохизматлар платформасининг бир қисмига айланди. У биринчи навбатда йирик таҳририятлар, медиа ташкилотлар ва ахборот агентликлари учун мўлжалланган. Бугунги кунда ахборот хавфсизлиги ва фейк хабарларга қарши курашиш Ўзбекистон медиа маконида ҳам долзарб бўлиб бораётганини ҳисобга олса, бундай технологиялар контент ҳаққонийлигини таъминлашда муҳим рол ўйнаши шубҳасиз.
Тезкор таҳлил ва юқори аниқликСйнтетик Видео Детектор тизими видеони кадрбай таҳлил қилиб, унинг генератив сунъий интеллект маҳсули эканлик эҳтимолини ҳисоблаб чиқади. NVIDIA маълумотларига кўра, Фулл ҲД форматидаги видеони қайта ишлаш NVIDIA RTX видеокарталарида бор-йўғи 22 миллисекундни, NVIDIA L40 тезлаткичларида эса тахминан 30 миллисекундни ташкил этади. Бу деярли кўз очиб юмгунча бўладиган жараёндир.
Технологиянинг самарадорлиги видео сифатига қараб ўзгаради. Компания эълон қилган статистикага кўра, аниқлик даражаси қуйидагича:
- Сиқилмаган (оригинал) видеолар учун — 92 фоиз;
- 15 фоизга сиқилган видеолар учун — 87 фоиз;
- 50 фоизга сиқилган (сифати пасайтирилган) видеолар учун — 82 фоиз.
Глобал миқёсда фойдаланиш имкониятиNVIDIA мазкур технологияни кенг ёйиш мақсадида Вовза компанияси билан ҳамкорликни йўлга қўйди. Ушбу шериклик доирасида детектор видео оқимларини қайта ишлаш платформасига интеграция қилинади. Натижада дунёнинг 170 та мамлакатида фойдаланувчилар ушбу хизматдан фойдаланиш имконига эга бўладилар.
Гарчи тизим юқори аниқликда ишласа-да, NVIDIA мутахассислари бу восита анъанавий текшириш усулларини тўлиқ алмаштирмаслигини уқтиришмоқда. Сйнтетик Видео Детектор кўпроқ қўшимча ҳимоя қатлами вазифасини ўтайди. Шубҳали деб топилган материаллар таҳририятлар томонидан қайта текширилиши ёки эълон қилиниши вақтинча тўхтатиб турилиши тавсия этилади.
Ушбу қадам NVIDIA компаниясининг нафақат аппарат таъминоти, балки сунъий интеллект хавфсизлиги соҳасида ҳам етакчиликка интилаётганини кўрсатмоқда. Келажакда бундай воситалар ижтимоий тармоқлар ва видео хостингларга ҳам жорий этилиши кутилмоқда, бу эса рақамли дунёда ишончли маълумотлар оқимини таъминлашга хизмат қилади.
…