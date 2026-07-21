NVIDIA сунъий интеллект томонидан яратилган видеоларни аниқлайдиган технологияни тақдим этди

·35·Техно
NVIDIA сунъий интеллект томонидан яратилган видеоларни аниқлайдиган технологияни тақдим этди

Сунъий интеллект технологиялари ривожланиши билан интернетда ҳақиқий видеоларни сохтасидан (дипфейк) ажратиш тобора қийинлашиб бормоқда. Дунёнинг етакчи технологик гиганти NVIDIA ушбу муаммога қарши курашиш мақсадида ўзининг янги Сйнтетик Видео Детектор воситасини эълон қилди. Ушбу ишланма видеоларнинг сунъий интеллект ёрдамида яратилган ёки яратилмаганини сониянинг улушлари ичида аниқлаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги восита NVIDIA НИМ микрохизматлар платформасининг бир қисмига айланди. У биринчи навбатда йирик таҳририятлар, медиа ташкилотлар ва ахборот агентликлари учун мўлжалланган. Бугунги кунда ахборот хавфсизлиги ва фейк хабарларга қарши курашиш Ўзбекистон медиа маконида ҳам долзарб бўлиб бораётганини ҳисобга олса, бундай технологиялар контент ҳаққонийлигини таъминлашда муҳим рол ўйнаши шубҳасиз.

Тезкор таҳлил ва юқори аниқлик

Сйнтетик Видео Детектор тизими видеони кадрбай таҳлил қилиб, унинг генератив сунъий интеллект маҳсули эканлик эҳтимолини ҳисоблаб чиқади. NVIDIA маълумотларига кўра, Фулл ҲД форматидаги видеони қайта ишлаш NVIDIA RTX видеокарталарида бор-йўғи 22 миллисекундни, NVIDIA L40 тезлаткичларида эса тахминан 30 миллисекундни ташкил этади. Бу деярли кўз очиб юмгунча бўладиган жараёндир.

Технологиянинг самарадорлиги видео сифатига қараб ўзгаради. Компания эълон қилган статистикага кўра, аниқлик даражаси қуйидагича:

  • Сиқилмаган (оригинал) видеолар учун — 92 фоиз;
  • 15 фоизга сиқилган видеолар учун — 87 фоиз;
  • 50 фоизга сиқилган (сифати пасайтирилган) видеолар учун — 82 фоиз.
Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу восита мустақил AI ГВД Бенч тестларида аллақачон етакчи ўринларни эгаллашга улгурди. Бу унинг бозордаги бошқа аналогларига қараганда анча ишончли эканидан далолат беради.

Глобал миқёсда фойдаланиш имконияти

NVIDIA мазкур технологияни кенг ёйиш мақсадида Вовза компанияси билан ҳамкорликни йўлга қўйди. Ушбу шериклик доирасида детектор видео оқимларини қайта ишлаш платформасига интеграция қилинади. Натижада дунёнинг 170 та мамлакатида фойдаланувчилар ушбу хизматдан фойдаланиш имконига эга бўладилар.

Гарчи тизим юқори аниқликда ишласа-да, NVIDIA мутахассислари бу восита анъанавий текшириш усулларини тўлиқ алмаштирмаслигини уқтиришмоқда. Сйнтетик Видео Детектор кўпроқ қўшимча ҳимоя қатлами вазифасини ўтайди. Шубҳали деб топилган материаллар таҳририятлар томонидан қайта текширилиши ёки эълон қилиниши вақтинча тўхтатиб турилиши тавсия этилади.

Ушбу қадам NVIDIA компаниясининг нафақат аппарат таъминоти, балки сунъий интеллект хавфсизлиги соҳасида ҳам етакчиликка интилаётганини кўрсатмоқда. Келажакда бундай воситалар ижтимоий тармоқлар ва видео хостингларга ҳам жорий этилиши кутилмоқда, бу эса рақамли дунёда ишончли маълумотлар оқимини таъминлашга хизмат қилади.

NVIDIAСунъий ИнтеллектТехнологияДипфейкХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилдиГритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилдиБугун, 15:22Skyворт смарт-телевизорида хотира миқдори айтилганидан тўрт баравар кам бўлиб чиқдиSkyворт смарт-телевизорида хотира миқдори айтилганидан тўрт баравар кам бўлиб чиқдиБугун, 15:22Россияда янги авлод сунъий йўлдош модеми синовдан ўтказилди: ИоТ учун янги имкониятларРоссияда янги авлод сунъий йўлдош модеми синовдан ўтказилди: ИоТ учун янги имкониятларБугун, 14:54Honor Робот Пҳоне рекорд ўрнатди: Янги флагман компания тарихидаги энг оммабоп смартфонга айландиHonor Робот Пҳоне рекорд ўрнатди: Янги флагман компания тарихидаги энг оммабоп смартфонга айландиБугун, 13:57Хитойда дизел юк машиналаридан воз кечилмоқда: 3000 та қувватлаш станцияси қуриладиХитойда дизел юк машиналаридан воз кечилмоқда: 3000 та қувватлаш станцияси қуриладиБугун, 13:30Samsung Galaxy З Fold8 Виде расмлари расмий тақдимотдан аввал тарқалдиSamsung Galaxy З Fold8 Виде расмлари расмий тақдимотдан аввал тарқалдиБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди