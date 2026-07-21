Россияда янги авлод сунъий йўлдош модеми синовдан ўтказилди: ИоТ учун янги имкониятлар

·26·Техно
Россияда янги авлод сунъий йўлдош модеми синовдан ўтказилди: ИоТ учун янги имкониятлар

Россиянинг “Роскосмос” давлат корпорацияси таркибига кирувчи “Гонетс” сун“доц. тизими “СТEККОМ” компанияси билан ҳамкорликда янги авлод ихчам модемини муваффақиятли синовдан ўтказди. “АТ-Гонетс” (УРМ-D2) деб номланган ушбу қурилма асосан нарсалар интернети (ИоТ) технологиялари учун мўлжалланган бўлиб, мобил алоқа қамрови мавжуд бўлмаган ҳудудларда маълумот узатишни таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Москва шаҳрида бўлиб ўтган синовлар давомида мутахассислар модемнинг экстремал шароитларда ишлаш қобилиятини текширишди. Хусусан, қурилма электр таъминотидан бир неча бор узиб қўйилди ва қайта ёқилди. Ҳар сафар тизим ўз фаолиятини хатосиз тиклади ва барча узатилаётган маълумотлар бутунлигича сақлаб қолинди. Бу каби барқарорлик узоқ масофали ва автоном мониторинг тизимлари учун ўта муҳим кўрсаткич ҳисобланади.

“Роскосмос” вакилларининг маълум қилишича, янги модем бирорта ҳам носозликсиз ишлаган. Синовлар давомида 10 байтдан 20 килобайтгача бўлган турли ҳажмдаги ахборотлар муваффақиятли узатилди. Қурилманинг энг асосий афзалликларидан бири унинг ўлчамидир: “АТ-Гонетс” аввалги авлод модемларига қараганда қарийб олти баробар ихчамроқ қилиб ишланган.

Саноат ва транспорт соҳасидаги аҳамияти

Кичик ҳажми туфайли ушбу модемни транспорт воситалари, саноат ускуналари ва турли автоном назорат тизимларига ўрнатиш сезиларли даражада осонлашди. Бу технология айниқса Марказий Осиё каби кенг ҳудудли минтақаларда, чўл ва тоғли зоналарда жойлашган саноат объектлари учун долзарб бўлиши мумкин.

Янги қурилмани темир йўл ва автомобил транспорти, денгиз кемалари, шунингдек, узоқ масофадаги нефт ва газ конларида қўллаш режалаштирилмоқда. Шунингдек, у автоматик метеостанциялар ва ишончли сунъий йўлдош алоқасини талаб қиладиган бошқа объектлар учун ҳам хизмат қилади. ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳанинг навбатдаги босқичи модемларни серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйишдан иборат бўлади.

Дастурчилар келажакда турли сценарийлар учун мўлжалланган сунъий йўлдош терминаллари линиясини янада кенгайтиришни мақсад қилишган. Бу эса ИоТ қурилмаларининг глобал миқёсда, ҳатто энг чекка нуқталарда ҳам узлуксиз ишлашига замин яратади. Технологиянинг ривожланиши логистика ва ресурсларни бошқариш тизимларида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда.

РоскосмосТехнологияИоТСунъий ЙўлдошМодем
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилдиГритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилдиБугун, 15:22Skyворт смарт-телевизорида хотира миқдори айтилганидан тўрт баравар кам бўлиб чиқдиSkyворт смарт-телевизорида хотира миқдори айтилганидан тўрт баравар кам бўлиб чиқдиБугун, 15:22NVIDIA сунъий интеллект томонидан яратилган видеоларни аниқлайдиган технологияни тақдим этдиNVIDIA сунъий интеллект томонидан яратилган видеоларни аниқлайдиган технологияни тақдим этдиБугун, 14:30Honor Робот Пҳоне рекорд ўрнатди: Янги флагман компания тарихидаги энг оммабоп смартфонга айландиHonor Робот Пҳоне рекорд ўрнатди: Янги флагман компания тарихидаги энг оммабоп смартфонга айландиБугун, 13:57Хитойда дизел юк машиналаридан воз кечилмоқда: 3000 та қувватлаш станцияси қуриладиХитойда дизел юк машиналаридан воз кечилмоқда: 3000 та қувватлаш станцияси қуриладиБугун, 13:30Samsung Galaxy З Fold8 Виде расмлари расмий тақдимотдан аввал тарқалдиSamsung Galaxy З Fold8 Виде расмлари расмий тақдимотдан аввал тарқалдиБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди