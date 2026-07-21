Россияда янги авлод сунъий йўлдош модеми синовдан ўтказилди: ИоТ учун янги имкониятлар
Россиянинг “Роскосмос” давлат корпорацияси таркибига кирувчи “Гонетс” сун“доц. тизими “СТEККОМ” компанияси билан ҳамкорликда янги авлод ихчам модемини муваффақиятли синовдан ўтказди. “АТ-Гонетс” (УРМ-D2) деб номланган ушбу қурилма асосан нарсалар интернети (ИоТ) технологиялари учун мўлжалланган бўлиб, мобил алоқа қамрови мавжуд бўлмаган ҳудудларда маълумот узатишни таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Москва шаҳрида бўлиб ўтган синовлар давомида мутахассислар модемнинг экстремал шароитларда ишлаш қобилиятини текширишди. Хусусан, қурилма электр таъминотидан бир неча бор узиб қўйилди ва қайта ёқилди. Ҳар сафар тизим ўз фаолиятини хатосиз тиклади ва барча узатилаётган маълумотлар бутунлигича сақлаб қолинди. Бу каби барқарорлик узоқ масофали ва автоном мониторинг тизимлари учун ўта муҳим кўрсаткич ҳисобланади.
“Роскосмос” вакилларининг маълум қилишича, янги модем бирорта ҳам носозликсиз ишлаган. Синовлар давомида 10 байтдан 20 килобайтгача бўлган турли ҳажмдаги ахборотлар муваффақиятли узатилди. Қурилманинг энг асосий афзалликларидан бири унинг ўлчамидир: “АТ-Гонетс” аввалги авлод модемларига қараганда қарийб олти баробар ихчамроқ қилиб ишланган.
Саноат ва транспорт соҳасидаги аҳамиятиКичик ҳажми туфайли ушбу модемни транспорт воситалари, саноат ускуналари ва турли автоном назорат тизимларига ўрнатиш сезиларли даражада осонлашди. Бу технология айниқса Марказий Осиё каби кенг ҳудудли минтақаларда, чўл ва тоғли зоналарда жойлашган саноат объектлари учун долзарб бўлиши мумкин.
Янги қурилмани темир йўл ва автомобил транспорти, денгиз кемалари, шунингдек, узоқ масофадаги нефт ва газ конларида қўллаш режалаштирилмоқда. Шунингдек, у автоматик метеостанциялар ва ишончли сунъий йўлдош алоқасини талаб қиладиган бошқа объектлар учун ҳам хизмат қилади. ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳанинг навбатдаги босқичи модемларни серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйишдан иборат бўлади.
Дастурчилар келажакда турли сценарийлар учун мўлжалланган сунъий йўлдош терминаллари линиясини янада кенгайтиришни мақсад қилишган. Бу эса ИоТ қурилмаларининг глобал миқёсда, ҳатто энг чекка нуқталарда ҳам узлуксиз ишлашига замин яратади. Технологиянинг ривожланиши логистика ва ресурсларни бошқариш тизимларида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда.
…