Apple ва Кларна ҳамкорлиги: iPhone ва Мак қурилмаларини ижарага олиш тизими йўлга қўйилади
Apple компанияси ўз қурилмаларини сотиб олиш жараёнини янада қулайлаштириш мақсадида тўловларни кечиктириб тўлаш хизмати бўлган Кларна билан ҳамкорликда янги дастурни ишга туширмоқда. Bloomberg нашрининг хабар беришича, "Apple Упграде" деб номланган ушбу лойиҳа фойдаланувчиларга iPhone, iPad, Мак ва Apple Watch каби техникаларни узоқ муддатли ижара асосида олиш имконини беради. Бу қадам нафақат савдо ҳажмини ошириш, балки Apple маҳсулотларини кенгроқ аудитория учун ҳамёнбоп қилишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги дастур шартларига кўра, iPhone смартфонлари ва Apple Watch ақлли соатлари учун ижара муддати 24 ойгача этиб белгиланади. Мак компьютерлари ва iPad планшетлари учун эса бу муддат 36 ойгача узайтирилиши мумкин. Муддат якунига етгач, фойдаланувчилар қурилмани ўзларида сақлаб қолишлари ёки уни қайтариб бериб, янгироқ моделга алмаштиришлари мумкин бўлади. Айнан шу сабабли дастур "Упграде" (Янгиланиш) номини олган.
Нархлар ошиши ва янги стратегияМазкур ташаббус Apple учун айни муддао ҳисобланади. Ҳозирда технология олами "RAMагеддон" деб аталувчи хотира чиплари тақчиллигига дуч келмоқда. Сунъий интеллект саноатининг жадал ривожланиши сабабли чипларга бўлган талаб кескин ошган, бу эса ўз навбатида аппарат таъминоти нархларининг кўтарилишига олиб келди. Apple яқинда ўз маҳсулотлари нархини оширишга мажбур бўлганини эълон қилган эди, янги ижара дастури эса ушбу юқори нархларни харидорлар учун психологик жиҳатдан енгиллаштиришга хизмат қилади.
Таъкидлаш жоизки, Apple аввал ҳам iPhone Упграде номли шунга ўхшаш хизматни таклиф этиб келаётган эди. Бироқ, компания янги мижозларни қабул қилишни тўхтатиб, барча турдаги гаджетларни ўз ичига олувчи кенгроқ ва универсал Apple Упграде тизимига ўтишни режалаштирмоқда. Бу орқали фойдаланувчилар фақат смартфон билан чекланиб қолмай, бутун Apple экотизимини осонроқ янгилаш имконига эга бўладилар.
Бозордаги ўзгаришлар ва рақобатКомпаниядаги бу ўзгаришлар янги бош ижрочи директор Джон Тернус бошқаруви остида амалга оширилмоқда. Apple айни дамда нафақат таъминот занжири муаммолари, балки ҳуқуқий курашлар билан ҳам банд. Хусусан, компания OpenAI стартапини савдо сирларини ўғирлашда айблаб, судга берган. Бундай мураккаб даврда савдони барқарор ушлаб туриш ва мижозлар содиқлигини сақлаб қолиш компания учун стратегик аҳамиятга эга.
Кларна билан ҳамкорлик Apple учун молиявий хавфларни камайтиришга ёрдам беради. Дастур доирасида баъзи транзакциялар учун қўшимча тўловлар ундирилиши мумкинлиги айтилмоқда, бироқ бу фойдаланувчиларга катта миқдордаги маблағни бир мартада тўлашдан кўра қулайроқ бўлиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Apple маҳсулотларига бўлган юқори талабни ҳисобга олсак, халқаро миқёсдаги бундай молиявий моделлар келажакда маҳаллий ритейлерлар учун ҳам намуна бўлиши мумкин.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Apple Упграде дастури нафақат савдо воситаси, балки Apple'нинг ўзгарувчан иқтисодий шароитларга мослашиш усулидир. Келаси сешанба кунидан бошлаб ишга тушиши кутилаётган ушбу тизим технология бозорида янги стандартларни белгилаб бериши шубҳасиз.
…