Apple ва Кларна ҳамкорлиги: iPhone ва Мак қурилмаларини ижарага олиш тизими йўлга қўйилади

·0·Техно
Apple ва Кларна ҳамкорлиги: iPhone ва Мак қурилмаларини ижарага олиш тизими йўлга қўйилади

Apple компанияси ўз қурилмаларини сотиб олиш жараёнини янада қулайлаштириш мақсадида тўловларни кечиктириб тўлаш хизмати бўлган Кларна билан ҳамкорликда янги дастурни ишга туширмоқда. Bloomberg нашрининг хабар беришича, "Apple Упграде" деб номланган ушбу лойиҳа фойдаланувчиларга iPhone, iPad, Мак ва Apple Watch каби техникаларни узоқ муддатли ижара асосида олиш имконини беради. Бу қадам нафақат савдо ҳажмини ошириш, балки Apple маҳсулотларини кенгроқ аудитория учун ҳамёнбоп қилишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги дастур шартларига кўра, iPhone смартфонлари ва Apple Watch ақлли соатлари учун ижара муддати 24 ойгача этиб белгиланади. Мак компьютерлари ва iPad планшетлари учун эса бу муддат 36 ойгача узайтирилиши мумкин. Муддат якунига етгач, фойдаланувчилар қурилмани ўзларида сақлаб қолишлари ёки уни қайтариб бериб, янгироқ моделга алмаштиришлари мумкин бўлади. Айнан шу сабабли дастур "Упграде" (Янгиланиш) номини олган.

Нархлар ошиши ва янги стратегия

Мазкур ташаббус Apple учун айни муддао ҳисобланади. Ҳозирда технология олами "RAMагеддон" деб аталувчи хотира чиплари тақчиллигига дуч келмоқда. Сунъий интеллект саноатининг жадал ривожланиши сабабли чипларга бўлган талаб кескин ошган, бу эса ўз навбатида аппарат таъминоти нархларининг кўтарилишига олиб келди. Apple яқинда ўз маҳсулотлари нархини оширишга мажбур бўлганини эълон қилган эди, янги ижара дастури эса ушбу юқори нархларни харидорлар учун психологик жиҳатдан енгиллаштиришга хизмат қилади.

Таъкидлаш жоизки, Apple аввал ҳам iPhone Упграде номли шунга ўхшаш хизматни таклиф этиб келаётган эди. Бироқ, компания янги мижозларни қабул қилишни тўхтатиб, барча турдаги гаджетларни ўз ичига олувчи кенгроқ ва универсал Apple Упграде тизимига ўтишни режалаштирмоқда. Бу орқали фойдаланувчилар фақат смартфон билан чекланиб қолмай, бутун Apple экотизимини осонроқ янгилаш имконига эга бўладилар.

Бозордаги ўзгаришлар ва рақобат

Компаниядаги бу ўзгаришлар янги бош ижрочи директор Джон Тернус бошқаруви остида амалга оширилмоқда. Apple айни дамда нафақат таъминот занжири муаммолари, балки ҳуқуқий курашлар билан ҳам банд. Хусусан, компания OpenAI стартапини савдо сирларини ўғирлашда айблаб, судга берган. Бундай мураккаб даврда савдони барқарор ушлаб туриш ва мижозлар содиқлигини сақлаб қолиш компания учун стратегик аҳамиятга эга.

Кларна билан ҳамкорлик Apple учун молиявий хавфларни камайтиришга ёрдам беради. Дастур доирасида баъзи транзакциялар учун қўшимча тўловлар ундирилиши мумкинлиги айтилмоқда, бироқ бу фойдаланувчиларга катта миқдордаги маблағни бир мартада тўлашдан кўра қулайроқ бўлиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Apple маҳсулотларига бўлган юқори талабни ҳисобга олсак, халқаро миқёсдаги бундай молиявий моделлар келажакда маҳаллий ритейлерлар учун ҳам намуна бўлиши мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Apple Упграде дастури нафақат савдо воситаси, балки Apple'нинг ўзгарувчан иқтисодий шароитларга мослашиш усулидир. Келаси сешанба кунидан бошлаб ишга тушиши кутилаётган ушбу тизим технология бозорида янги стандартларни белгилаб бериши шубҳасиз.

AppleiPhoneКларнаТехнологияApple Упграде
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект инқилоби: 2035-йилга бориб маълумотлар марказлари энергияга тўймай қоладиСунъий интеллект инқилоби: 2035-йилга бориб маълумотлар марказлари энергияга тўймай қоладиБугун, 23:27Авиация тарихида бурилиш: Гибрид электр самолёти илк бор 9 км баландликка кўтарилдиАвиация тарихида бурилиш: Гибрид электр самолёти илк бор 9 км баландликка кўтарилдиБугун, 22:54Honor ҳамёнбоп ва ихчам 5G портатив роутерини тақдим этдиHonor ҳамёнбоп ва ихчам 5G портатив роутерини тақдим этдиБугун, 22:25Google янги Gemini моделларини тақдим этди: Тезкорлик ва хавфсизликка асосий урғуGoogle янги Gemini моделларини тақдим этди: Тезкорлик ва хавфсизликка асосий урғуБугун, 22:22Telegramда инқилоб: Павел Дуров бир миллиард фойдаланувчи учун Грам ҳамёнини эълон қилдиTelegramда инқилоб: Павел Дуров бир миллиард фойдаланувчи учун Грам ҳамёнини эълон қилдиБугун, 21:59Meta компанияси Threads тармоғида ота-оналар назорати функциясини ишга туширдиMeta компанияси Threads тармоғида ота-оналар назорати функциясини ишга туширдиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди