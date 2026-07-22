Google Техасда янги маълумотлар марказларини қуриш учун 1 миллиард доллар ажратади
АҚШнинг Google корпорацияси Техас штатида сунъий интеллект ва булутли хизматлар инфратузилмасини кенгайтириш мақсадида йирик инвестиция лойиҳасини бошламоқда. Компания Техаснинг Уилбаргер округида умумий қиймати қарийб 1 миллиард долларга тенг бўлган иккита янги маълумотлар марказини (дата-сентер) барпо этиш учун расмий аризалар топширди. Ушбу қадам технология гигантининг глобал миқёсда ортиб бораётган ҳисоблаш қувватларига бўлган эҳтиёжини қондиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Прожект Рисе 1A ва Прожект Рисе 2A деб номланган ушбу лойиҳалар бир хил миқёсда амалга оширилиши кўзда тутилган. Ҳужжатларга кўра, ҳар бир объектнинг майдони деярли 92 065 квадрат метрни ташкил этади. Бу эса Техаснинг ушбу ҳудудида жами 184 минг квадрат метрдан ортиқ майдонга эга улкан технологик мажмуа пайдо бўлишини англатади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳалар штатнинг иқтисодий салоҳиятини янада ошириши кутилмоқда.
Қурилиш босқичлари ва техник имкониятларТехас лицензиялаш ва тартибга солиш департаментига (ТДЛР) тақдим этилган ҳужжатларда қурилиш ишларининг аниқ муддатлари белгиланган. Прожект Рисе 1A лойиҳасининг қурилиш ишлари 2026-йил 31-мартда бошланиб, 2028-йилнинг март ойи охирига қадар якунланиши режалаштирилган. Иккинчи объект — Прожект Рисе 2A ҳам худди шундай график асосида барпо этилади. Бу Google компаниясининг узоқ муддатли стратегик режалари нақадар жиддий эканидан далолат беради.
Ҳар бир лойиҳа доирасида нафақат маълумотларни қайта ишлаш бинолари, балки мураккаб муҳандислик коммуникациялари ҳам қурилади. Бунга механик ва электр майдончалари, ёнғин хавфсизлиги йўлаклари, киришни назорат қилиш зоналари ва барча зарурий техник инфратузилмалар киради. Бундай комплекс ёндашув маълумотлар марказининг узлуксиз ва хавфсиз ишлашини таъминлаш учун ўта муҳимдир.
Экологик барқарорлик ва энергетикаGoogle янги марказларни AES компаниясининг энергетика объекти яқинида жойлаштиришни режалаштирмоқда. Бу стратегик танлов бежиз эмас: бундай жойлашув компанияга паст углеродли энергия манбаларидан тўғридан-тўғри фойдаланиш имконини беради. Замонавий технологиялар дунёсида маълумотлар марказларининг экологияга таъсирини камайтириш ва "яшил энергия"га ўтиш асосий устувор вазифалардан бирига айланган.
Компания Техас штатидаги ўз иштирокини изчил равишда кенгайтириб бормоқда. 2025-йилнинг ноябрь ойида Google 2027-йилга қадар штат инфратузилмасига жами 40 миллиард доллар сармоя киритиш ниятини эълон қилган эди. Ҳозирда Техаснинг турли округларида бир нечта фаол ва қурилаётган объектлар мавжуд бўлиб, Уилбаргер округидаги янги лойиҳалар ушбу тармоқнинг муҳим бўғинига айланади.
Таъкидлаш жоизки, ҳозирча Уилбаргер округи Техаснинг йирик технологик хаблари қаторига кирмайди. Бироқ Google каби гигантнинг ташрифи ҳудуднинг жозибадорлигини ошириб, бошқа технологик компанияларни ҳам жалб қилиши мумкин. Бу каби лойиҳалар нафақат глобал сервислар (масалан, Google Search, YouTube ёки Google Cloud) тезлигини оширади, балки маҳаллий аҳоли учун янги иш ўринлари яратилишига ҳам замин яратади.
…