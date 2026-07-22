Google Техасда янги маълумотлар марказларини қуриш учун 1 миллиард доллар ажратади

·0·Техно
Google Техасда янги маълумотлар марказларини қуриш учун 1 миллиард доллар ажратади

АҚШнинг Google корпорацияси Техас штатида сунъий интеллект ва булутли хизматлар инфратузилмасини кенгайтириш мақсадида йирик инвестиция лойиҳасини бошламоқда. Компания Техаснинг Уилбаргер округида умумий қиймати қарийб 1 миллиард долларга тенг бўлган иккита янги маълумотлар марказини (дата-сентер) барпо этиш учун расмий аризалар топширди. Ушбу қадам технология гигантининг глобал миқёсда ортиб бораётган ҳисоблаш қувватларига бўлган эҳтиёжини қондиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Прожект Рисе 1A ва Прожект Рисе 2A деб номланган ушбу лойиҳалар бир хил миқёсда амалга оширилиши кўзда тутилган. Ҳужжатларга кўра, ҳар бир объектнинг майдони деярли 92 065 квадрат метрни ташкил этади. Бу эса Техаснинг ушбу ҳудудида жами 184 минг квадрат метрдан ортиқ майдонга эга улкан технологик мажмуа пайдо бўлишини англатади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳалар штатнинг иқтисодий салоҳиятини янада ошириши кутилмоқда.

Қурилиш босқичлари ва техник имкониятлар

Техас лицензиялаш ва тартибга солиш департаментига (ТДЛР) тақдим этилган ҳужжатларда қурилиш ишларининг аниқ муддатлари белгиланган. Прожект Рисе 1A лойиҳасининг қурилиш ишлари 2026-йил 31-мартда бошланиб, 2028-йилнинг март ойи охирига қадар якунланиши режалаштирилган. Иккинчи объект — Прожект Рисе 2A ҳам худди шундай график асосида барпо этилади. Бу Google компаниясининг узоқ муддатли стратегик режалари нақадар жиддий эканидан далолат беради.

Ҳар бир лойиҳа доирасида нафақат маълумотларни қайта ишлаш бинолари, балки мураккаб муҳандислик коммуникациялари ҳам қурилади. Бунга механик ва электр майдончалари, ёнғин хавфсизлиги йўлаклари, киришни назорат қилиш зоналари ва барча зарурий техник инфратузилмалар киради. Бундай комплекс ёндашув маълумотлар марказининг узлуксиз ва хавфсиз ишлашини таъминлаш учун ўта муҳимдир.

Экологик барқарорлик ва энергетика

Google янги марказларни AES компаниясининг энергетика объекти яқинида жойлаштиришни режалаштирмоқда. Бу стратегик танлов бежиз эмас: бундай жойлашув компанияга паст углеродли энергия манбаларидан тўғридан-тўғри фойдаланиш имконини беради. Замонавий технологиялар дунёсида маълумотлар марказларининг экологияга таъсирини камайтириш ва "яшил энергия"га ўтиш асосий устувор вазифалардан бирига айланган.

Компания Техас штатидаги ўз иштирокини изчил равишда кенгайтириб бормоқда. 2025-йилнинг ноябрь ойида Google 2027-йилга қадар штат инфратузилмасига жами 40 миллиард доллар сармоя киритиш ниятини эълон қилган эди. Ҳозирда Техаснинг турли округларида бир нечта фаол ва қурилаётган объектлар мавжуд бўлиб, Уилбаргер округидаги янги лойиҳалар ушбу тармоқнинг муҳим бўғинига айланади.

Таъкидлаш жоизки, ҳозирча Уилбаргер округи Техаснинг йирик технологик хаблари қаторига кирмайди. Бироқ Google каби гигантнинг ташрифи ҳудуднинг жозибадорлигини ошириб, бошқа технологик компанияларни ҳам жалб қилиши мумкин. Бу каби лойиҳалар нафақат глобал сервислар (масалан, Google Search, YouTube ёки Google Cloud) тезлигини оширади, балки маҳаллий аҳоли учун янги иш ўринлари яратилишига ҳам замин яратади.

GoogleТехасДата-сентерИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple'дан кутилмаган янгилик: iPhone'ни сотиб олиш шарт эмасApple'дан кутилмаган янгилик: iPhone'ни сотиб олиш шарт эмасБугун, 20:33Технология оламида катта сана: Афсонавий Зилог Z80 процессори 50 ёшга тўлдиТехнология оламида катта сана: Афсонавий Зилог Z80 процессори 50 ёшга тўлдиБугун, 20:25Хакерларга тўлов қилиш киберҳужумларни тўхтатмайди: Янги тадқиқот натижалариХакерларга тўлов қилиш киберҳужумларни тўхтатмайди: Янги тадқиқот натижалариБугун, 20:23Хитойлик муҳандислар NVIDIA RTX видеокарталарини АРМ процессорларида ишлата олишдиХитойлик муҳандислар NVIDIA RTX видеокарталарини АРМ процессорларида ишлата олишдиБугун, 19:54WhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилдиWhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилдиБугун, 18:57Samsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагманSamsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагманБугун, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда