Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra тақдим этилди: Корпус қалинлиги бор-йўғи 4,1 мм

·35·Техно
Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra тақдим этилди: Корпус қалинлиги бор-йўғи 4,1 мм

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг энг янги ва энг юпқа буклама смартфони — Galaxy Z Фолд 8 Ultra моделини расман намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат дизайн борасидаги инқилобий ўзгаришлари, балки илғор сунъий интеллект имкониятлари ҳамда Android 17 операцион тизимида ишловчи илк флагманлардан бири бўлгани билан технология олами эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги Galaxy Z Фолд 8 Ultra ўзининг рекорд даражадаги ихчамлиги билан ажралиб туради. Қурилманинг очиқ ҳолатдаги қалинлиги атиги 4,1 миллиметрни, ёпиқ ҳолатда эса 8,9 миллиметрни ташкил этади. Оғирлиги 215 грамм бўлган ушбу гаджет Фолд серияси тарихидаги энг юпқа флагманга айланди. Шунга қарамай, унинг ички дисплейи 8 дюймли Дйнамик AMOLED 2X панелидан иборат бўлиб, ҚХГА+ аниқлиги ва 120 Hz гача адаптив янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди.

Техник қувват ва камера имкониятлари

Смартфоннинг аппарат қисми энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Ген 5 фор Galaxy процессорига асосланган. Қурилманинг хотира конфигурацияси фойдаланувчи эҳтиёжига қараб уч хил кўринишда таклиф этилади:

  • 12/256 GB;
  • 12/512 GB;
  • 16 GB/1 TB.
Камера тизимида ҳам жиддий янгиланишлар мавжуд. Асосий модул 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган бўлиб, унга 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли ва 10 мегапикселли 3 карра оптик зумга эга телеобъектив ҳамроҳлик қилади. Шунингдек, 8K форматида видео ёзиш учун янги APВ кодеги ва профессионал ранг коррекцияси учун Сине ЛУТ функцияси жорий этилган.

Galaxy AI ва интеллектуал функциялар

Samsung муҳандислари катта экранни янгиланган Galaxy AI имкониятлари билан бойитишган. Хусусан, янгиланган Gemini Intelligence тизими бир вақтнинг ўзида ўнлаб иловаларда мураккаб сценарийларни бажаришга қодир. Янги “Менинг куним” хулосаси ва ёзишмалар асосида ақлли маслаҳатлар бериш функцияси фойдаланувчининг кундалик иш унумдорлигини оширишга хизмат қилади.

Қурилма 5000 мА·ш сиғимли аккумулятор билан таъминланган бўлиб, 45 В қувватли симли ва 20 В қувватли сиmsиз зарядлашни қўллаб-қувватлайди. IP48 стандарти бўйича чанг ва сувдан ҳимояланган смартфон Wi-Fi 7 ҳамда Bluetooth 6.0 каби энг сўнгги алоқа стандартларига эга. Қурилма графит, крем ва бинафша рангларда сотувга чиқарилади.

Ўзбекистон бозорида ушбу моделнинг пайдо бўлиши буклама экранли смартфонлар сегментида рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Samsung Кнох ва Кнох Ваулт тизимлари эса фойдаланувчи маълумотларининг хавфсизлигини кафолатлайди.

SamsungGalaxy Z Фолд 8 UltraСмартфонТехнологияGalaxy AI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алгоритmsиз ва рекламасиз янги ижтимоий тармоқ: Ёпе лойиҳаси 12,3 миллион доллар жалб қилдиАлгоритmsиз ва рекламасиз янги ижтимоий тармоқ: Ёпе лойиҳаси 12,3 миллион доллар жалб қилдиБугун, 23:29Кўриш қобилиятини тикловчи чип: Ссиенсе Корпоратион Европада рухсат олдиКўриш қобилиятини тикловчи чип: Ссиенсе Корпоратион Европада рухсат олдиБугун, 23:28Гипертовушли технологиялар пойгаси: Талон-А учувчисиз аппарати янги босқичга чиқдиГипертовушли технологиялар пойгаси: Талон-А учувчисиз аппарати янги босқичга чиқдиБугун, 23:26Monday.com сунъий интеллектга эътибор қаратиш учун юзлаб ходимларни ишдан бўшатмоқдаMonday.com сунъий интеллектга эътибор қаратиш учун юзлаб ходимларни ишдан бўшатмоқдаБугун, 22:50Google iPhone фойдаланувчиларини Android экотизимига ўтказишни осонлаштирмоқдаGoogle iPhone фойдаланувчиларини Android экотизимига ўтказишни осонлаштирмоқдаБугун, 22:30Tesla автомобилларида Grok инқилоби: Сунъий интеллект энди машинани бошқара оладиTesla автомобилларида Grok инқилоби: Сунъий интеллект энди машинани бошқара оладиБугун, 22:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда