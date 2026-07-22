Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra тақдим этилди: Корпус қалинлиги бор-йўғи 4,1 мм
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг энг янги ва энг юпқа буклама смартфони — Galaxy Z Фолд 8 Ultra моделини расман намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат дизайн борасидаги инқилобий ўзгаришлари, балки илғор сунъий интеллект имкониятлари ҳамда Android 17 операцион тизимида ишловчи илк флагманлардан бири бўлгани билан технология олами эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги Galaxy Z Фолд 8 Ultra ўзининг рекорд даражадаги ихчамлиги билан ажралиб туради. Қурилманинг очиқ ҳолатдаги қалинлиги атиги 4,1 миллиметрни, ёпиқ ҳолатда эса 8,9 миллиметрни ташкил этади. Оғирлиги 215 грамм бўлган ушбу гаджет Фолд серияси тарихидаги энг юпқа флагманга айланди. Шунга қарамай, унинг ички дисплейи 8 дюймли Дйнамик AMOLED 2X панелидан иборат бўлиб, ҚХГА+ аниқлиги ва 120 Hz гача адаптив янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди.
Техник қувват ва камера имкониятлариСмартфоннинг аппарат қисми энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Ген 5 фор Galaxy процессорига асосланган. Қурилманинг хотира конфигурацияси фойдаланувчи эҳтиёжига қараб уч хил кўринишда таклиф этилади:
- 12/256 GB;
- 12/512 GB;
- 16 GB/1 TB.
Galaxy AI ва интеллектуал функцияларSamsung муҳандислари катта экранни янгиланган Galaxy AI имкониятлари билан бойитишган. Хусусан, янгиланган Gemini Intelligence тизими бир вақтнинг ўзида ўнлаб иловаларда мураккаб сценарийларни бажаришга қодир. Янги “Менинг куним” хулосаси ва ёзишмалар асосида ақлли маслаҳатлар бериш функцияси фойдаланувчининг кундалик иш унумдорлигини оширишга хизмат қилади.
Қурилма 5000 мА·ш сиғимли аккумулятор билан таъминланган бўлиб, 45 В қувватли симли ва 20 В қувватли сиmsиз зарядлашни қўллаб-қувватлайди. IP48 стандарти бўйича чанг ва сувдан ҳимояланган смартфон Wi-Fi 7 ҳамда Bluetooth 6.0 каби энг сўнгги алоқа стандартларига эга. Қурилма графит, крем ва бинафша рангларда сотувга чиқарилади.
Ўзбекистон бозорида ушбу моделнинг пайдо бўлиши буклама экранли смартфонлар сегментида рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Samsung Кнох ва Кнох Ваулт тизимлари эса фойдаланувчи маълумотларининг хавфсизлигини кафолатлайди.
…