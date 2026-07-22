ОКМКдан 4 та гол, «Андижон»дан камбек: 13-тур якунлари...

·0·Спорт
ОКМКдан 4 та гол, «Андижон»дан камбек: 13-тур якунлари...

Ўзбекистон Суперлигасининг 13-турида мухлислар сермаҳсул ва кескин учрашувларга гувоҳ бўлди. ОКМК сафарда «Қўқон-1912»ни йирик ҳисобда мағлуб этган бўлса, «Андижон» Тошкентда икки тўплик фарқни йўққа чиқариб, «Локомотив»дан очко тортиб олди.

«Машъал» ва «Насаф» ўртасидаги баҳсда эса ғолиб аниқланмади. Учрашув 1:1 ҳисобида якунланиб, жамоалар биттадан очкога эга чиқди.

Собиржонов дубли ОКМКга йирик ғалаба келтирди

ОКМК «Қўқон-1912»га қарши ўйиннинг биринчи бўлимида рақиб дарвозасини ишғол эта олмади. Аммо танаффусдан кейин Олмалиқ клуби ҳужумдаги фаоллигини кескин оширди.

47-дақиқада Асадбек Собиржонов ҳисобни очди. Орадан саккиз дақиқа ўтиб, захирадан майдонга тушган Нодирбек Абдураззоқов меҳмонларнинг устунлигини икки тўпга етказди.

59-дақиқада Собиржонов иккинчи голини уриб, дублни расмийлаштирди. «Қўқон-1912» 66-дақиқада Иброҳим Йўлдошевнинг голи орқали фарқни қисқартирди, бироқ бу камбек учун етарли бўлмади.

74-дақиқада Сиаваш Ҳақназари учрашувдаги сўнгги голни киритиб, якуний ҳисобни белгилади — 1:4.

«Қўқон-1912» — ОКМК — 1:4

Голлар: Собиржонов, 47, 59; Абдураззоқов, 55; Йўлдошев, 66; Ҳақназари, 74.

«Насаф» танаффусгача жавоб қайтарди

«Машъал» ва «Насаф» ўртасидаги баҳсда ҳисоб 18-дақиқада очилди. Мезбонлар ҳимоячиси Страхиня Бошняк рақиб дарвозасини ишғол этиб, жамоасини олдинга олиб чиқди.

Бироқ «Машъал» устунликни биринчи бўлим якунигача сақлаб қола олмади. 39-дақиқада Сардор Баҳромов гол уриб, мувозанатни тиклади.

Иккинчи бўлимда ҳар икки жамоада натижани ўзгартириш имкониятлари бўлганига қарамай, бошқа гол урилмади.

«Машъал» — «Насаф» — 1:1

Голлар: Бошняк, 18; Баҳромов, 39.

«Локомотив» икки тўплик устунликни сақлай олмади

Турнинг энг драматик учрашуви Тошкентда ўтди. «Локомотив» биринчи бўлим якунида Абдуллоҳ Йўлдошевнинг голи билан олдинга чиқди.

53-дақиқада Сардор Мирзаев ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Шу пайтда мезбонлар ғалабага яқиндек кўринганди, аммо «Андижон» вазиятни ўзгартиришга муваффақ бўлди.

68-дақиқада Александре Андрокинашвили фарқни қисқартирди. Тўрт дақиқадан кейин Драган Черан ҳисобни тенглаштирди — 2:2.

79-дақиқада Николай Иванов «Локомотив»ни яна олдинга олиб чиқди. Бироқ учрашувнинг 89-дақиқасида Ҳамидулло Каримов андижонликларни мағлубиятдан қутқарди.

«Локомотив» — «Андижон» — 3:3

Голлар: Йўлдошев, 43; Мирзаев, 53; Андрокинашвили, 68; Черан, 72; Иванов, 79; Каримов, 89.

ОКМК тўртинчи ўринга кўтарилди

Мазкур натижалардан кейин ОКМК очколарини 22 тага етказиб, турнир жадвалининг тўртинчи поғонасига кўтарилди.

«Локомотив» 19 очко билан еттинчи, «Насаф» 18 очко билан саккизинчи ўринда бормоқда. «Андижон» 17 очко билан тўққизинчи поғонани эгаллаган.

«Машъал» эса 13 турдан кейин тўрт очко билан жадвалнинг сўнгги ўрнида қолди. Жамоа «Насаф»дан очко олган бўлса-да, хавфли ҳудуддан чиқиш учун кейинги учрашувларда ғалабаларга муҳтож.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ёзги режаларида 5 та ҳал қилувчи масала: Винисиус Жуниор ва янги трансферларРеал Мадрид ёзги режаларида 5 та ҳал қилувчи масала: Винисиус Жуниор ва янги трансферларБугун, 21:39Ферран Торрес: Жаҳон чемпионати қаҳрамонидан Барселона учун жумбоққа қадарФерран Торрес: Жаҳон чемпионати қаҳрамонидан Барселона учун жумбоққа қадарБугун, 21:38Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқда: Крйсенсио Суммервилле Саудия йўлидаАл-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқда: Крйсенсио Суммервилле Саудия йўлидаБугун, 21:14Лотар Маттеус Майкл Олисе ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиЛотар Маттеус Майкл Олисе ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 21:12Ферран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчисининг тақдири ҳал бўлмоқдаФерран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчисининг тақдири ҳал бўлмоқдаБугун, 20:10Ал-Ҳилал Рафинья трансферидан воз кечиб, Крйсенсио Суммервилле учун рекорд маблағ сарфладиАл-Ҳилал Рафинья трансферидан воз кечиб, Крйсенсио Суммервилле учун рекорд маблағ сарфладиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"