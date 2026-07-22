Monday.com сунъий интеллектга эътибор қаратиш учун юзлаб ходимларни ишдан бўшатмоқда
Исроилнинг иш жараёнларини бошқариш дастурий таъминоти ишлаб чиқарувчиси Monday.com компанияси ўз фаолиятини қайта ташкил этиш доирасида юзлаб ходимлари билан хайрлашмоқда. Ушбу қарор компаниянинг асосий ресурсларини сунъий интеллект (AI) лойиҳаларига йўналтириш стратегиясининг бир қисмидир. Мазкур ўзгаришлар глобал технология бозорида AI технологияларига бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда юз бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания раҳбарияти жами ишчи кучининг қарийб 20 фоизини ёки тахминан 630 нафар ходимни қисқартиришини маълум қилди. Бундай қадамдан кўзланган асосий мақсад — янада ихчам ва самарали операцион моделни яратиш ҳамда бор эътиборни AI Ворк Платформ лойиҳасига қаратишдир. Monday.com жорий йил бошидан буён ўз маҳсулотларини сунъий интеллект атрофида қайта шакллантиришга катта урғу бериб келмоқда.
AI Ворк Платформ: Келажак сари янги қадамMonday.com маълумотларига кўра, корпоратив мижозлар тобора кўпроқ AI агентларининг оддий ходимлар билан бир жамоада ишлашини хоҳламоқда. Янгиланган платформа бир нечта муҳим воситаларни ўз ичига олади. Улар орасида код ёзишни талаб қилмайдиган иловалар конструктори, мослаштирилган AI агенти, иш жараёнларини автоматлаштириш воситаси ва мураккаб ҳисоботларни шакллантирувчи чат-ботлар мавжуд.
Ушбу қайта қуриш жараёни компания учун арзон тушмайди. Monday.com ҳисоб-китобларига кўра, ходимларни қисқартириш ва таркибий ўзгаришлар билан боғлиқ харажатлар 45 миллион доллардан 55 миллион долларгача етиши кутилмоқда. Бироқ, компания узоқ муддатли истиқболда сунъий интеллектга тикилган гаров ўзини оқлашига ишонади.
Технология соҳасидаги глобал тенденцияMonday.com бу борада ёлғиз эмас. Сўнгги вақтларда кўплаб йирик технологик гигантлар AI соҳасига сармоя киритиш учун минглаб ходимларни ишдан бўшатмоқда. Layoffs.fyi портали маълумотларига кўра, 2024-йилнинг май ойида технология соҳасидаги иш ўринларини қисқартириш кўрсаткичи сўнгги йиллардаги рекорд даражага етди.
Статистик маълумотлар шуни кўрсатадики, жорий йилда ишдан бўшатиш қарорини қабул қилган компанияларнинг 78 фоизи бунга асосий сабаб сифатида айнан сунъий интеллектга эътибор қаратиш зарурлигини кўрсатган. Умумий ҳисобда, йил бошидан буён технология секторида 122 мингдан ортиқ мутахассис ўз иш жойини йўқотган.
Ўзбекистон бозорида ҳам корпоратив бошқарув тизимлари ва AI ечимларига қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, Monday.com каби глобал ўйинчиларнинг стратегияси маҳаллий IT-экотизим учун ҳам муҳим сигнал ҳисобланади. Сунъий интеллект нафақат янги имкониятлар яратмоқда, балки анъанавий иш ўринлари ва компания тузилмаларини ҳам жиддий синовдан ўтказмоқда.
…