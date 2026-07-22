Monday.com сунъий интеллектга эътибор қаратиш учун юзлаб ходимларни ишдан бўшатмоқда

·21·Техно
Monday.com сунъий интеллектга эътибор қаратиш учун юзлаб ходимларни ишдан бўшатмоқда

Исроилнинг иш жараёнларини бошқариш дастурий таъминоти ишлаб чиқарувчиси Monday.com компанияси ўз фаолиятини қайта ташкил этиш доирасида юзлаб ходимлари билан хайрлашмоқда. Ушбу қарор компаниянинг асосий ресурсларини сунъий интеллект (AI) лойиҳаларига йўналтириш стратегиясининг бир қисмидир. Мазкур ўзгаришлар глобал технология бозорида AI технологияларига бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда юз бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания раҳбарияти жами ишчи кучининг қарийб 20 фоизини ёки тахминан 630 нафар ходимни қисқартиришини маълум қилди. Бундай қадамдан кўзланган асосий мақсад — янада ихчам ва самарали операцион моделни яратиш ҳамда бор эътиборни AI Ворк Платформ лойиҳасига қаратишдир. Monday.com жорий йил бошидан буён ўз маҳсулотларини сунъий интеллект атрофида қайта шакллантиришга катта урғу бериб келмоқда.

AI Ворк Платформ: Келажак сари янги қадам

Monday.com маълумотларига кўра, корпоратив мижозлар тобора кўпроқ AI агентларининг оддий ходимлар билан бир жамоада ишлашини хоҳламоқда. Янгиланган платформа бир нечта муҳим воситаларни ўз ичига олади. Улар орасида код ёзишни талаб қилмайдиган иловалар конструктори, мослаштирилган AI агенти, иш жараёнларини автоматлаштириш воситаси ва мураккаб ҳисоботларни шакллантирувчи чат-ботлар мавжуд.

Ушбу қайта қуриш жараёни компания учун арзон тушмайди. Monday.com ҳисоб-китобларига кўра, ходимларни қисқартириш ва таркибий ўзгаришлар билан боғлиқ харажатлар 45 миллион доллардан 55 миллион долларгача етиши кутилмоқда. Бироқ, компания узоқ муддатли истиқболда сунъий интеллектга тикилган гаров ўзини оқлашига ишонади.

Технология соҳасидаги глобал тенденция

Monday.com бу борада ёлғиз эмас. Сўнгги вақтларда кўплаб йирик технологик гигантлар AI соҳасига сармоя киритиш учун минглаб ходимларни ишдан бўшатмоқда. Layoffs.fyi портали маълумотларига кўра, 2024-йилнинг май ойида технология соҳасидаги иш ўринларини қисқартириш кўрсаткичи сўнгги йиллардаги рекорд даражага етди.

Статистик маълумотлар шуни кўрсатадики, жорий йилда ишдан бўшатиш қарорини қабул қилган компанияларнинг 78 фоизи бунга асосий сабаб сифатида айнан сунъий интеллектга эътибор қаратиш зарурлигини кўрсатган. Умумий ҳисобда, йил бошидан буён технология секторида 122 мингдан ортиқ мутахассис ўз иш жойини йўқотган.

Ўзбекистон бозорида ҳам корпоратив бошқарув тизимлари ва AI ечимларига қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, Monday.com каби глобал ўйинчиларнинг стратегияси маҳаллий IT-экотизим учун ҳам муҳим сигнал ҳисобланади. Сунъий интеллект нафақат янги имкониятлар яратмоқда, балки анъанавий иш ўринлари ва компания тузилмаларини ҳам жиддий синовдан ўтказмоқда.

Monday.comСунъий ИнтеллектIT-БозорИшдан БўшатишТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алгоритmsиз ва рекламасиз янги ижтимоий тармоқ: Ёпе лойиҳаси 12,3 миллион доллар жалб қилдиАлгоритmsиз ва рекламасиз янги ижтимоий тармоқ: Ёпе лойиҳаси 12,3 миллион доллар жалб қилдиБугун, 23:29Кўриш қобилиятини тикловчи чип: Ссиенсе Корпоратион Европада рухсат олдиКўриш қобилиятини тикловчи чип: Ссиенсе Корпоратион Европада рухсат олдиБугун, 23:28Гипертовушли технологиялар пойгаси: Талон-А учувчисиз аппарати янги босқичга чиқдиГипертовушли технологиялар пойгаси: Талон-А учувчисиз аппарати янги босқичга чиқдиБугун, 23:26Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra тақдим этилди: Корпус қалинлиги бор-йўғи 4,1 ммSamsung Galaxy З Фолд 8 Ultra тақдим этилди: Корпус қалинлиги бор-йўғи 4,1 ммБугун, 22:56Google iPhone фойдаланувчиларини Android экотизимига ўтказишни осонлаштирмоқдаGoogle iPhone фойдаланувчиларини Android экотизимига ўтказишни осонлаштирмоқдаБугун, 22:30Tesla автомобилларида Grok инқилоби: Сунъий интеллект энди машинани бошқара оладиTesla автомобилларида Grok инқилоби: Сунъий интеллект энди машинани бошқара оладиБугун, 22:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда