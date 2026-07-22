«Hartz und herzlich» юлдузи Норберт 63 ёшида вафот этди
Германиянинг машҳур «Hartz und herzlich» реалити-лойиҳаси орқали танилган Норберт 63 ёшида ҳаётдан кўз юмди. Унинг вафоти ҳақида RTLZWEI дастури ижодкорлари ижтимоий тармоқда маълум қилди.
Норберт томошабинлар хотирасида Манжага бўлган самимий муносабати ва «Мен сени абадий севаман» деган таъсирли сўзлари билан қолганди. Уларнинг яқинда унаштирилгани ҳақидаги хабардан сўнг бу фожиа мухлисларни янада қаттиқ қайғуга солди.
«Биз сизни соғинамиз»
Лойиҳа жамоаси Норбертнинг вафотини Instagram саҳифасида эълон қилиб, унинг яқинларига ҳамдардлик билдирди.
«Манжанинг узоқ йиллик ҳамроҳи ва куёви Норберт 63 ёшида вафот этганини катта қайғу билан маълум қиламиз», — дейилади баёнотда.
Ижодкорлар Манжа, марҳумнинг оиласи ва дўстларига таъзия билдириб, хайрлашув сўзларини ёзди:
«Тинчликда дам олинг. Биз сизни соғинамиз».
Норбертнинг ўлими ҳақидаги хабар қисқа вақт ичида лойиҳанинг кўплаб мухлислари орасида тарқалди.
Уларни уйсизлар бошпанаси таништирган
Норберт томошабинларга, аввало, Манжа билан муносабатлари орқали танилган. Улар бир-бири билан уйсизлар бошпанасида учрашган.
Манжа 2024 йилда шоуда уларнинг танишуви ва муносабатлари ҳақида илк бор батафсил сўзлаб берганди. Жуфтлик ҳаётида оғир ва мураккаб даврлар ҳам бўлган.
Улар бир муддат алоқани узган бўлса-да, Манжа Норбертнинг муҳаббатига ишонишда давом этган. Кейинчалик улар яна бирга бўлиб, муносабатларини тиклаган.
«Мен сени абадий севаман»
Томошабинлар Норбертнинг Манжага айтган бир гапини айниқса яхши эслашади:
«Мен сени абадий севаман».
Унинг бу сўзлари ва Манжага бўлган муносабати кўплаб мухлисларга таъсир қилганди. Яқинда жуфтлик унаштирилган ва келажакдаги ҳаётини биргаликда қуришни режалаштирган эди.
Шу сабаб Норбертнинг кутилмаган вафоти уларнинг муносабатларини кузатиб келган томошабинлар учун оғир хабар бўлди.
Мухлислар таъзия билдирмоқда
RTLZWEI жамоаси эълон қилган пост остида юзлаб ҳамдардлик изоҳлари қолдирилди. Фойдаланувчилар Норбертни самимий ва Манжага ғамхўр инсон сифатида эсламоқда.
«Жуда афсусдаман. Улар бирга жуда бахтли эди. Тинчликда дам олинг, азиз Норберт», — деб ёзди мухлислардан бири.
Яна бир томошабин Норберт Манжа учун яхши инсон бўлганини таъкидлаб, унинг барча яқинларига ҳамдардлик билдирди.
Кўплаб фойдаланувчилар марҳум хотирасига юрак ва шам белгиларини қолдирди. Норбертнинг Манжа билан муҳаббат тарихи эса «Hartz und herzlich» мухлислари хотирасида узоқ сақланиб қолади.
…