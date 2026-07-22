«Hartz und herzlich» юлдузи Норберт 63 ёшида вафот этди

·27·Дунё
«Hartz und herzlich» юлдузи Норберт 63 ёшида вафот этди

Германиянинг машҳур «Hartz und herzlich» реалити-лойиҳаси орқали танилган Норберт 63 ёшида ҳаётдан кўз юмди. Унинг вафоти ҳақида RTLZWEI дастури ижодкорлари ижтимоий тармоқда маълум қилди.

Норберт томошабинлар хотирасида Манжага бўлган самимий муносабати ва «Мен сени абадий севаман» деган таъсирли сўзлари билан қолганди. Уларнинг яқинда унаштирилгани ҳақидаги хабардан сўнг бу фожиа мухлисларни янада қаттиқ қайғуга солди.

«Биз сизни соғинамиз»

Лойиҳа жамоаси Норбертнинг вафотини Instagram саҳифасида эълон қилиб, унинг яқинларига ҳамдардлик билдирди.

«Манжанинг узоқ йиллик ҳамроҳи ва куёви Норберт 63 ёшида вафот этганини катта қайғу билан маълум қиламиз», — дейилади баёнотда.

Ижодкорлар Манжа, марҳумнинг оиласи ва дўстларига таъзия билдириб, хайрлашув сўзларини ёзди:

«Тинчликда дам олинг. Биз сизни соғинамиз».

Норбертнинг ўлими ҳақидаги хабар қисқа вақт ичида лойиҳанинг кўплаб мухлислари орасида тарқалди.

Уларни уйсизлар бошпанаси таништирган

Норберт томошабинларга, аввало, Манжа билан муносабатлари орқали танилган. Улар бир-бири билан уйсизлар бошпанасида учрашган.

Манжа 2024 йилда шоуда уларнинг танишуви ва муносабатлари ҳақида илк бор батафсил сўзлаб берганди. Жуфтлик ҳаётида оғир ва мураккаб даврлар ҳам бўлган.

Улар бир муддат алоқани узган бўлса-да, Манжа Норбертнинг муҳаббатига ишонишда давом этган. Кейинчалик улар яна бирга бўлиб, муносабатларини тиклаган.

«Мен сени абадий севаман»

Томошабинлар Норбертнинг Манжага айтган бир гапини айниқса яхши эслашади:

«Мен сени абадий севаман».

Унинг бу сўзлари ва Манжага бўлган муносабати кўплаб мухлисларга таъсир қилганди. Яқинда жуфтлик унаштирилган ва келажакдаги ҳаётини биргаликда қуришни режалаштирган эди.

Шу сабаб Норбертнинг кутилмаган вафоти уларнинг муносабатларини кузатиб келган томошабинлар учун оғир хабар бўлди.

Мухлислар таъзия билдирмоқда

RTLZWEI жамоаси эълон қилган пост остида юзлаб ҳамдардлик изоҳлари қолдирилди. Фойдаланувчилар Норбертни самимий ва Манжага ғамхўр инсон сифатида эсламоқда.

«Жуда афсусдаман. Улар бирга жуда бахтли эди. Тинчликда дам олинг, азиз Норберт», — деб ёзди мухлислардан бири.

Яна бир томошабин Норберт Манжа учун яхши инсон бўлганини таъкидлаб, унинг барча яқинларига ҳамдардлик билдирди.

Кўплаб фойдаланувчилар марҳум хотирасига юрак ва шам белгиларини қолдирди. Норбертнинг Манжа билан муҳаббат тарихи эса «Hartz und herzlich» мухлислари хотирасида узоқ сақланиб қолади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умар Боркан танлаган аёл ким? Ясмин ҳақида қизиқ фактлар...Умар Боркан танлаган аёл ким? Ясмин ҳақида қизиқ фактлар...Бугун, 23:22Эрон уруши АҚШга 37,5 млрд долларга тушгани маълум бўлдиЭрон уруши АҚШга 37,5 млрд долларга тушгани маълум бўлдиБугун, 21:41Илк бор дунёдаги энг гўзал сўз танландиИлк бор дунёдаги энг гўзал сўз танландиБугун, 20:12 Лукашенко: "Кўпроқ даромад истаган ўзбекистонликлар Россияда ишлаши мумкин" Лукашенко: "Кўпроқ даромад истаган ўзбекистонликлар Россияда ишлаши мумкин"Бугун, 19:24Украинада бош қўмондон алмашди: фронтда янги даъволар айтилдиУкраинада бош қўмондон алмашди: фронтда янги даъволар айтилдиБугун, 16:58Ёнғиндан қочган икки киши бино ташқарисида ёрдам кутишга мажбур бўлдиЁнғиндан қочган икки киши бино ташқарисида ёрдам кутишга мажбур бўлдиБугун, 16:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди