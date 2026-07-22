Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиш арафасида: Испания терма жамоаси юлдузи PSJга ўтиши мумкин
Барселона ҳужумчиси Ферран Торрес Каталония клуби раҳбарияти томонидан таклиф қилинган янги шартнома шартларидан кескин норози бўлмоқда. Испания терма жамоаси сафида жаҳон чемпионлигини қўлга киритган футболчи клубнинг молиявий таклифини ҳамда унга вада қилинаётган ўйин вақтини етарли эмас деб ҳисобламоқда. ЭлДесмарқуе нашрининг маълум қилишича, томонлар ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Торрес янги бош мураббий Ханси Флик қўл остида асосий таркибда барқарор ўрин эгаллашни ва маоши сезиларли даражада оширилишини талаб қилмоқда. Футболчи ўзининг майдондаги самарадорлиги ва жамоа муваффақиятига қўшаётган ҳиссаси клуб томонидан муносиб баҳоланмаётганидан хафа. Агар Барселона спорт директори Деку яқин вақт ичида таклифни яхшиламаса, футболчи ёзги таътилдан сўнг жамоани тарк этишга тайёр.
Париж варианти ва Луис Энрике омилиВазиятдан унумли фойдаланиб қолишга уринаётган Пари Сен-Жермен аллақачон футболчининг вакиллари билан алоқага чиққан. Парижликлар Ферран Торрес учун нафақат юқори маош, балки жамоада етакчи ролини ҳам таклиф қилмоқда. Луис Энрике билан Испания терма жамоасида бирга ишлаган ҳужумчи мураббийнинг ишончини ҳис қилмоқда ва бу омил унинг Франция пойтахтига кўчиб ўтиш қарорига асосий сабаб бўлиши мумкин.
Статистик маълумотларга кўра, Ферран Торрес 2022-йил январида Манчестер Сити сафидан Барселона таркибига келиб қўшилганидан буён 207 ўйинда майдонга тушиб, 65 та гол уришга муваффақ бўлди. Ўтган мавсумнинг ўзида у 49 та учрашувда 21 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилиб, жамоанинг энг самарали ҳужумчиларидан бирига айланди.
Барселона раҳбарияти футболчининг шартномаси 2027-йилда якунланишини инобатга олиб, уни ҳозир сотиб юбориш орқали трансфер бозорида маблағ ишлаб олишни режалаштирмоқда. Goal.com хабарига кўра, клуб Торреснинг трансфер нархини 50 миллион евро этиб белгилаган. Бу маблағлар келгусида Манчестер Сити ҳужумчиси Хулиан Альварес трансферини молиялаштиришга йўналтирилиши мумкин.
Ҳозирда футболчи якуний қарорни таътилдан қайтгач қабул қилиши кутилмоқда. Бироқ Барселона томонидан таклиф қилинаётган шартлар ўзгармаса, Ферран Торреснинг кейинги манзили Париж бўлиши деярли аниқ. Бу трансфер Каталония клуби учун ҳам молиявий фейр-плей қоидаларига амал қилиш ва янги футболчиларни рўйхатдан ўтказишда қўшимча имконият яратиши мумкин.
…