Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиш арафасида: Испания терма жамоаси юлдузи PSJга ўтиши мумкин

·28·Спорт
Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиш арафасида: Испания терма жамоаси юлдузи PSJга ўтиши мумкин

Барселона ҳужумчиси Ферран Торрес Каталония клуби раҳбарияти томонидан таклиф қилинган янги шартнома шартларидан кескин норози бўлмоқда. Испания терма жамоаси сафида жаҳон чемпионлигини қўлга киритган футболчи клубнинг молиявий таклифини ҳамда унга вада қилинаётган ўйин вақтини етарли эмас деб ҳисобламоқда. ЭлДесмарқуе нашрининг маълум қилишича, томонлар ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Торрес янги бош мураббий Ханси Флик қўл остида асосий таркибда барқарор ўрин эгаллашни ва маоши сезиларли даражада оширилишини талаб қилмоқда. Футболчи ўзининг майдондаги самарадорлиги ва жамоа муваффақиятига қўшаётган ҳиссаси клуб томонидан муносиб баҳоланмаётганидан хафа. Агар Барселона спорт директори Деку яқин вақт ичида таклифни яхшиламаса, футболчи ёзги таътилдан сўнг жамоани тарк этишга тайёр.

Париж варианти ва Луис Энрике омили

Вазиятдан унумли фойдаланиб қолишга уринаётган Пари Сен-Жермен аллақачон футболчининг вакиллари билан алоқага чиққан. Парижликлар Ферран Торрес учун нафақат юқори маош, балки жамоада етакчи ролини ҳам таклиф қилмоқда. Луис Энрике билан Испания терма жамоасида бирга ишлаган ҳужумчи мураббийнинг ишончини ҳис қилмоқда ва бу омил унинг Франция пойтахтига кўчиб ўтиш қарорига асосий сабаб бўлиши мумкин.

Статистик маълумотларга кўра, Ферран Торрес 2022-йил январида Манчестер Сити сафидан Барселона таркибига келиб қўшилганидан буён 207 ўйинда майдонга тушиб, 65 та гол уришга муваффақ бўлди. Ўтган мавсумнинг ўзида у 49 та учрашувда 21 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилиб, жамоанинг энг самарали ҳужумчиларидан бирига айланди.

Барселона раҳбарияти футболчининг шартномаси 2027-йилда якунланишини инобатга олиб, уни ҳозир сотиб юбориш орқали трансфер бозорида маблағ ишлаб олишни режалаштирмоқда. Goal.com хабарига кўра, клуб Торреснинг трансфер нархини 50 миллион евро этиб белгилаган. Бу маблағлар келгусида Манчестер Сити ҳужумчиси Хулиан Альварес трансферини молиялаштиришга йўналтирилиши мумкин.

Ҳозирда футболчи якуний қарорни таътилдан қайтгач қабул қилиши кутилмоқда. Бироқ Барселона томонидан таклиф қилинаётган шартлар ўзгармаса, Ферран Торреснинг кейинги манзили Париж бўлиши деярли аниқ. Бу трансфер Каталония клуби учун ҳам молиявий фейр-плей қоидаларига амал қилиш ва янги футболчиларни рўйхатдан ўтказишда қўшимча имконият яратиши мумкин.

БарселонаФерран ТорресPSJТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андерсон барчани ортда қолдирди: Энг кўп қимматлашган футболчилар...Андерсон барчани ортда қолдирди: Энг кўп қимматлашган футболчилар...Бугун, 22:46ОКМКдан 4 та гол, «Андижон»дан камбек: 13-тур якунлари...ОКМКдан 4 та гол, «Андижон»дан камбек: 13-тур якунлари...Бугун, 22:39Реал Мадрид ёзги режаларида 5 та ҳал қилувчи масала: Винисиус Жуниор ва янги трансферларРеал Мадрид ёзги режаларида 5 та ҳал қилувчи масала: Винисиус Жуниор ва янги трансферларБугун, 21:39Ферран Торрес: Жаҳон чемпионати қаҳрамонидан Барселона учун жумбоққа қадарФерран Торрес: Жаҳон чемпионати қаҳрамонидан Барселона учун жумбоққа қадарБугун, 21:38Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқда: Крйсенсио Суммервилле Саудия йўлидаАл-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқда: Крйсенсио Суммервилле Саудия йўлидаБугун, 21:14Лотар Маттеус Майкл Олисе ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиЛотар Маттеус Майкл Олисе ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"