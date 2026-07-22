Андерсон барчани ортда қолдирди: Энг кўп қимматлашган футболчилар...
Transfermarkt 2026 йилги жаҳон чемпионати якунларидан сўнг футболчиларнинг тахминий трансфер қийматларини янгилади. Мундиалдаги муваффақиятли иштирок натижасида бир қатор юлдузларнинг бозор баҳоси кескин ошди.
Рейтингда Англия миллий жамоаси ва «Манчестер Сити» яримҳимоячиси Эллиот Андерсон биринчи ўринни эгаллади. Унинг нархи бирданига 35 миллион еврога кўтарилиб, 110 миллион еврога етди.
Андерсоннинг қиймати 35 миллион еврога ошди
Transfermarkt баҳосига кўра, ЖЧ–2026дан кейин энг катта ўсиш Эллиот Андерсонда қайд этилди.
Англиялик яримҳимоячининг трансфер қиймати аввалги кўрсаткичга нисбатан 35 миллион еврога ошди. Натижада у ҳозир 110 миллион еврога баҳоланмоқда.
Андерсон ўсиш миқдори бўйича Жуд Беллингҳэм, Эрлинг Ҳоланд, Ламин Ямал ва Килиан Мбаппе каби жаҳон юлдузларини ҳам ортда қолдирди.
Беллингҳэм 160 миллион еврога баҳоланди
Рейтингнинг кейинги поғоналаридан Жуд Беллингҳэм ва Айюб Буадди жой олди. Ҳар икки футболчининг қиймати 30 миллион еврога ошган.
Беллингҳэмнинг янги баҳоси 160 миллион еврони ташкил этди. Марокаш миллий жамоаси футболчиси Айюб Буадди эса 80 миллион еврога баҳоланди.
Буаддининг рўйхатда юқори ўрин эгаллаши мундиал давомида ўзини кўрсатган ёш футболчиларга бозорда талаб кучайганини кўрсатади.
Ҳоланд ва Ямал 220 миллион еврога етди
ЖЧ–2026дан кейин дунёнинг энг қиммат футболчилари қаторида Эрлинг Ҳоланд ва Ламин Ямал ҳам бор.
Ҳар икки футболчининг трансфер қиймати 20 миллион еврога оширилиб, 220 миллион еврога етказилди.
Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппенинг баҳоси ҳам 20 миллион еврога кўтарилди. У ҳозир 200 миллион еврога баҳоланмоқда.
Энг кўп қимматлашган футболчилар
Transfermarkt эълон қилган рўйхат қуйидагича:
Эллиот Андерсон — 110 млн евро, ўсиш 35 млн;
Жуд Беллингҳэм — 160 млн евро, ўсиш 30 млн;
Айюб Буадди — 80 млн евро, ўсиш 30 млн;
Эрлинг Ҳоланд — 220 млн евро, ўсиш 20 млн;
Ламин Ямал — 220 млн евро, ўсиш 20 млн;
Килиан Мбаппе — 200 млн евро, ўсиш 20 млн;
Майкл Олисе — 170 млн евро, ўсиш 20 млн;
Хулиан Альварес — 120 млн евро, ўсиш 20 млн;
Морган Рожерс — 110 млн евро, ўсиш 20 млн;
Пау Кубарси — 100 млн евро, ўсиш 20 млн;
Бредли Барколя — 90 млн евро, ўсиш 20 млн;
Гонсалу Рамуш — 50 млн евро, ўсиш 20 млн.
Испания чемпионлиги футболчилар баҳосига таъсир қилди
Испания миллий жамоаси ЖЧ–2026 финалида Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, жаҳон чемпиони бўлди.
Мундиалдаги муваффақият испаниялик футболчиларнинг бозор баҳосига ҳам таъсир кўрсатди. Ламин Ямал ва Пау Кубарси рейтингдан жой олган бўлса, Ямал 220 миллион евро билан рўйхатдаги энг қиммат футболчилардан бирига айланди.
Шунингдек, финалгача етиб келган Аргентинадан Хулиан Альварес, юқори натижа қайд этган Франциядан эса Мбаппе, Олисе ва Барколя рўйхатга киритилди.
Бозор қиймати трансфер нархи эмас
Transfermarkt кўрсатган рақамлар футболчиларнинг тахминий бозор баҳоси ҳисобланади. Бу сумма клублар ўртасидаги музокараларда белгиланадиган ҳақиқий трансфер пули билан бир хил бўлиши шарт эмас.
Футболчининг ёши, шартнома муддати, жамоадаги мақоми, статистикаси ва клубнинг сотиш истаги якуний нархга таъсир қилади.
Бироқ ЖЧ–2026дан кейинги янгиланиш мундиалдаги битта муваффақиятли турнир ҳам футболчининг халқаро мақоми ва бозордаги баҳосини қанчалик тез ўзгартириши мумкинлигини кўрсатди.
…