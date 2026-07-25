Boeing инқирози: Янги 737 МАХ самолётлари бир неча ойлик парвоздан сўнг қисмларга ажратилади

·69·Техно
Boeing инқирози: Янги 737 МАХ самолётлари бир неча ойлик парвоздан сўнг қисмларга ажратилади

Авиация оламида мисли кўрилмаган воқеа юз берди: Бразилиянинг ГОЛ Линҳас Аереас авиакомпаниясига 2025-йилнинг кузида етказиб берилган иккита мутлақо янги Boeing 737 МАХ 8 лайнери ярим йил ҳам хизмат қилмасдан фойдаланишдан олинди. Ушбу ҳаво кемалари таъмирлаш ўрнига эҳтиёт қисмларга ажратиб юбориш учун сотиб юборилгани соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ПС-ГРМ ва ПС-ГРН рўйхатга олиш рақамларига эга бўлган ушбу лайнерлар авиаташувчига 2025-йилнинг сентябрь ва ноябрь ойларида топширилган эди. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, улар 2026-йилнинг февралига келибгина мунтазам рейсларни тўхтатган ва март ойида АҚШнинг Аризона штатидаги Пинал аэропортига — самолётларни сақлаш ва утилизация қилиш марказига олиб кетилган. Бу Boeing 737 МАХ оиласига мансуб самолётларнинг бундай қисқа муддат ичида "утилга" чиқиши билан боғлиқ илк ҳолатдир.

Техник нуқсонлар ва иқтисодий самарасизлик

Мазкур қарорга самолётларни ишлаб чиқариш жараёнида йўл қўйилган сурункали техник носозликлар сабаб бўлгани айтилмоқда. Хусусан, КФМ ЛEAP-1B двигателларидаги муаммолар ҳамда ҳаво кемасининг марказлашуви (центровка) билан боғлиқ нуқсонлар лайнерларнинг тез-тез парвозлардан четлатилишига ва техник хизмат кўрсатиш харажатларининг кескин ошишига олиб келган.

Авиакомпания учун бундай нуқсонли самолётларни эксплуатация қилишдан кўра, уларни лизинг берувчига қайтариш фойдалироқ деб топилди. Лизинг компанияси эса ўз навбатида лайнерларни Британиянинг АерФин компаниясига сотиб юборди. Ушбу компания самолётларни бутунлигича сақлашдан кўра, уларни қисмларга ажратиб, эҳтиёт қисмлар бозорида реализация қилишни мақсад қилган.

Boeing обрўсига навбатдаги зарба

Ушбу ҳолат Boeing компаниясининг маҳсулот сифати устидан назорати борасидаги хавотирларни янада кучайтирмоқда. Сўнгги йилларда Америка авиагиганти бир неча бор жиддий муаммоларга дуч келди. Аввалроқ компания ўзининг илк Boeing 777-9 моделларидан бирини ҳам ҳисобдан чиқаришга мажбур бўлган эди, чунки уни замонавий стандартларга мослаштириш иқтисодий жиҳатдан ўзини оқламаслиги маълум бўлганди.

Ўзбекистон авиация бозорида ҳам Boeing самолётлари асосий ўринни эгаллашини ҳисобга олсак, ишлаб чиқарувчининг бундай тизимли муаммолари глобал миқёсда хавфсизлик ва ишончлилик масалаларини кун тартибига чиқаради. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи ушбу конкрет ҳолат бўйича расмий изоҳ бергани йўқ, бироқ янги самолётларнинг эҳтиёт қисмларга бўлиниши саноат учун жуда хавотирли сигнал ҳисобланади.

BoeingАвиацияТехнологияBoeing 737 МАХСамолёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб