Сунъий интеллект пойгаси қурбонлари: Monday.com ва бошқа техногигантлар оммавий қисқартиришларни бошлади

·44·Техно
Сунъий интеллект пойгаси қурбонлари: Monday.com ва бошқа техногигантлар оммавий қисқартиришларни бошлади

Жаҳон технология бозорида сунъий интеллект (AI) нафақат янги имкониятлар, балки меҳнат бозоридаги жиддий ўзгаришлар омилига ҳам айланмоқда. Исроилнинг лойиҳаларни бошқариш дастурий таъминоти билан машҳур Monday.com компанияси ўз ходимларининг қарийб 20 фоизини ишдан бўшатишини эълон қилиб, сунъий интеллектни ривожлантириш стратегияси доирасида оптималлаштиришга ўтган навбатдаги йирик ўйинчига айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Monday.com АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) йўллаган ҳисоботида 600 дан ортиқ ходим билан хайрлашишини маълум қилди. Компания асосчиси Эран Зинман LinkedIn тармоғидаги мурожаатида бу қарор харажатларни шунчаки камайтириш эмас, балки ташкилотни "AI-фирст" (биринчи навбатда сунъий интеллект) моделига мослаштириш эканини таъкидлади. Компания 2026-йилга бориб даромадларининг 20 фоизга ўсишини кутаётган бўлса-да, ҳозирги трансформация жараёни учун 55 миллион долларгача маблағ сарфлашга тайёр.

Технология оламидаги оммавий тенденция

Фақатгина Monday.com эмас, балки бутун IT сектори ҳозирда шундай мураккаб даврни бошдан кечирмоқда. Финансиал Times таҳлилларига кўра, жорий йил бошидан буён АҚШ технология компаниялари 140 мингга яқин иш ўринларини қисқартирган. Amazon, Oracle, Meta ва Microsoft каби гигантларнинг ўзи жами 50 мингга яқин ходимни бўшатиб юборди. Бу компаниялар тежаб қолинган маблағларни сунъий интеллект учун маълумотлар марказларини қуришга ва ҳисоблаш қувватларини оширишга йўналтирмоқда.

Қизиғи шундаки, бозор бу каби қисқартиришларни ҳар доим ҳам ижобий қабул қилмаяпти. Статистик маълумотларга кўра, иш ўринларини қисқартиришда AI омилини сабаб қилиб кўрсатган компанияларнинг акциялари NASDAQ индексига нисбатан 10 фоизга пастроқ натижа кўрсатган. Бу инвесторларнинг "сунъий интеллект туфайли қисқартириш" баҳонасига тўлиқ ишонмаётганидан далолат бериши мумкин.

Microsoft компанияси июль ойида 4800 та иш ўрнини қисқартирди, бу асосан Xbox гейминг бўлинмасига тўғри келди. Компания раҳбарияти бу ўзгаришлар бевосита AI билан боғлиқ эмаслигини айтса-да, молия директори Амй Ҳоод сунъий интеллектга инвестициялар ошиши фонида ходимлар сони камайишда давом этишини тасдиқлади. Oracle эса ўтган бир йил ичида ишчи кучини 21 минг кишига ёки 13 фоизга қисқартирганини очиқлади.

Кадрлар алмашинуви ва янги имкониятлар

Бироқ, соҳадаги вазият бир томонлама салбий эмас. Эски тузилмадаги иш ўринлари йўқолаётган бир пайтда, янги йўналишларда ишга қабул қилиш суръати ҳам юқори. Масалан, Anthropic ва OpenAI каби соф AI-стартаплар мутахассисларни фаол ёлламоқда. Ҳатто қисқартиришлар ўтказган компанияларнинг ўзида ҳам кадрлар ротацияси кузатилмоқда.

  • Meta 8000 ходимни бўшатган бўлса-да, 7000 кишини янги AI-йўналишларига ўтказди;
  • IBM сунъий интеллект ва гибрид булутли технологиялар бўйича бошланғич даражадаги мутахассисларни ёллашни уч баравар оширмоқда;
  • GitLab компанияси AI инфратузилмасини қайта қуриш учун 350 нафар ходимни қисқартириб, ресурсларни агентли тизимларга йўналтирди.
Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам бу глобал тенденция муҳим сигнал ҳисобланади. Халқаро IT бозорида рақобатбардош бўлиш учун эндиликда фақатгина дастурлаш тилларини билиш етарли эмас, балки сунъий интеллект асбобларидан самарали фойдаланиш ва янги технологик муҳитга мослашувчанлик биринчи даражали талабга айланмоқда. Google каби компаниялар менежерлар сонини камайтириб, муҳандисларга кўпроқ урғу бераётгани ҳам бошқарув тизимидаги ўзгаришлардан далолат беради.

ТехнологияСунъий ИнтеллектMonday.comИш ЎринлариMicrosoft
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor дунёдаги илк «смартфон-робот»ни тақдим этади: Янги қурилманинг имкониятлариHonor дунёдаги илк «смартфон-робот»ни тақдим этади: Янги қурилманинг имкониятлариБугун, 11:58Ҳиндистон пойтахтида тарихий интернет-блокировкаси: Сиёсий инқироз ва рақамли узилишҲиндистон пойтахтида тарихий интернет-блокировкаси: Сиёсий инқироз ва рақамли узилишБугун, 11:22SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини қуриб битказдиSpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини қуриб битказдиБугун, 10:54Elon Musk Марсни инсониятни сунъий интеллект ва пандемиялардан қутқарувчи қалқон деб атадиElon Musk Марсни инсониятни сунъий интеллект ва пандемиялардан қутқарувчи қалқон деб атадиБугун, 09:50OpenAI 20 миллиард долларлик йирик лойиҳани эълон қилди: Камеллиа лойиҳаси тафсилотлариOpenAI 20 миллиард долларлик йирик лойиҳани эълон қилди: Камеллиа лойиҳаси тафсилотлариБугун, 06:51Сунъий интелект генларни таҳрирлашда табиатдан ўзиб кетди: КРИСPR тизимида инқилобСунъий интелект генларни таҳрирлашда табиатдан ўзиб кетди: КРИСPR тизимида инқилобБугун, 05:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб