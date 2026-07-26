Сунъий интеллект пойгаси қурбонлари: Monday.com ва бошқа техногигантлар оммавий қисқартиришларни бошлади
Жаҳон технология бозорида сунъий интеллект (AI) нафақат янги имкониятлар, балки меҳнат бозоридаги жиддий ўзгаришлар омилига ҳам айланмоқда. Исроилнинг лойиҳаларни бошқариш дастурий таъминоти билан машҳур Monday.com компанияси ўз ходимларининг қарийб 20 фоизини ишдан бўшатишини эълон қилиб, сунъий интеллектни ривожлантириш стратегияси доирасида оптималлаштиришга ўтган навбатдаги йирик ўйинчига айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Monday.com АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) йўллаган ҳисоботида 600 дан ортиқ ходим билан хайрлашишини маълум қилди. Компания асосчиси Эран Зинман LinkedIn тармоғидаги мурожаатида бу қарор харажатларни шунчаки камайтириш эмас, балки ташкилотни "AI-фирст" (биринчи навбатда сунъий интеллект) моделига мослаштириш эканини таъкидлади. Компания 2026-йилга бориб даромадларининг 20 фоизга ўсишини кутаётган бўлса-да, ҳозирги трансформация жараёни учун 55 миллион долларгача маблағ сарфлашга тайёр.
Технология оламидаги оммавий тенденцияФақатгина Monday.com эмас, балки бутун IT сектори ҳозирда шундай мураккаб даврни бошдан кечирмоқда. Финансиал Times таҳлилларига кўра, жорий йил бошидан буён АҚШ технология компаниялари 140 мингга яқин иш ўринларини қисқартирган. Amazon, Oracle, Meta ва Microsoft каби гигантларнинг ўзи жами 50 мингга яқин ходимни бўшатиб юборди. Бу компаниялар тежаб қолинган маблағларни сунъий интеллект учун маълумотлар марказларини қуришга ва ҳисоблаш қувватларини оширишга йўналтирмоқда.
Қизиғи шундаки, бозор бу каби қисқартиришларни ҳар доим ҳам ижобий қабул қилмаяпти. Статистик маълумотларга кўра, иш ўринларини қисқартиришда AI омилини сабаб қилиб кўрсатган компанияларнинг акциялари NASDAQ индексига нисбатан 10 фоизга пастроқ натижа кўрсатган. Бу инвесторларнинг "сунъий интеллект туфайли қисқартириш" баҳонасига тўлиқ ишонмаётганидан далолат бериши мумкин.
Microsoft компанияси июль ойида 4800 та иш ўрнини қисқартирди, бу асосан Xbox гейминг бўлинмасига тўғри келди. Компания раҳбарияти бу ўзгаришлар бевосита AI билан боғлиқ эмаслигини айтса-да, молия директори Амй Ҳоод сунъий интеллектга инвестициялар ошиши фонида ходимлар сони камайишда давом этишини тасдиқлади. Oracle эса ўтган бир йил ичида ишчи кучини 21 минг кишига ёки 13 фоизга қисқартирганини очиқлади.
Кадрлар алмашинуви ва янги имкониятларБироқ, соҳадаги вазият бир томонлама салбий эмас. Эски тузилмадаги иш ўринлари йўқолаётган бир пайтда, янги йўналишларда ишга қабул қилиш суръати ҳам юқори. Масалан, Anthropic ва OpenAI каби соф AI-стартаплар мутахассисларни фаол ёлламоқда. Ҳатто қисқартиришлар ўтказган компанияларнинг ўзида ҳам кадрлар ротацияси кузатилмоқда.
- Meta 8000 ходимни бўшатган бўлса-да, 7000 кишини янги AI-йўналишларига ўтказди;
- IBM сунъий интеллект ва гибрид булутли технологиялар бўйича бошланғич даражадаги мутахассисларни ёллашни уч баравар оширмоқда;
- GitLab компанияси AI инфратузилмасини қайта қуриш учун 350 нафар ходимни қисқартириб, ресурсларни агентли тизимларга йўналтирди.
…