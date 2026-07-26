OpenAI 20 миллиард долларлик йирик лойиҳани эълон қилди: Камеллиа лойиҳаси тафсилотлари
Сунъий интеллект технологиялари оламида етакчи бўлган OpenAI компанияси энергетика ва инфратузилма соҳасида мисли кўрилмаган қадамни ташламоқда. Компания АҚШнинг Жоржия штатида жойлашган Саваннаҳ Гатевай Индустриал Ҳуб ҳудудида "Камеллиа" деб номланган улкан маълумотлар марказини қуриш режаларини расман эълон қилди. Ушбу лойиҳа нафақат ўзининг 20 миллиард долларлик қиймати, балки истеъмол қиладиган энергия қуввати билан ҳам соҳа мутахассисларини ҳайратга солмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги марказ 3,2 ГВ гача электр қувватини истеъмол қилиши кўзда тутилган. Таққослаш учун, бу қувват ўртача катталикдаги бир неча атом электр станциясининг ишлаб чиқариш қувватига тенгдир. Георгиа Повер энергетика компанияси ушбу қувватни 2028-йилдан 2032-йилгача бўлган даврда босқичма-босқич етказиб беришни режалаштирмоқда. Бу эса сунъий интеллект моделларини ўқитиш ва уларни қўллаб-қувватлаш учун зарур бўлган ҳисоблаш қувватларига бўлган эҳтиёж геометрик прогрессия билан ўсиб бораётганини кўрсатади.
Энергия танқислиги ва инфратузилма муаммолариЗамонавий сунъий интеллект инфратузилмасининг энг катта тўсиғи ҳозирда айнан электр энергияси билан боғлиқ. OpenAI вакилларининг таъкидлашича, янги лойиҳа ушбу чекловларни четлаб ўтиш ва келажакдаги ChatGPT ҳамда бошқа илғор моделларни янада кучайтиришга хизмат қилади. Лойиҳа доирасида 400 та доимий иш ўрни яратилиши кутилмоқда, бу эса маҳаллий иқтисодиёт учун сезиларли туртки бўлади.
Экологик жиҳатдан ҳам лойиҳа ўзига хос ёндашувни таклиф этмоқда. Маълумотлар марказида сув сарфини камайтириш мақсадида ёпиқ турдаги совутиш тизимидан фойдаланилади. Бу технология сувни қайта-қайта айлантириш орқали атроф-муҳитга бўлган салбий таъсирни минималлаштиришга ёрдам беради. Шунингдек, OpenAI энергетика тармоғига юқори юклама тушган вақтларда истеъмолни камайтириш мажбуриятини олган, бу эса аҳоли хонадонларида электр таъминоти узилишининг олдини олишга қаратилган.
Ижтимоий масъулият ва келажак режалариКомпания фақат технологик ривожланиш билан чекланиб қолмасдан, ҳудудий ривожланишга ҳам ҳисса қўшишни вада қилмоқда. Лойиҳа доирасида қуйидаги йўналишларга 80 миллион доллар маблағ ажратилиши режалаштирилган:
- Маҳаллий мактабларни замонавий технологиялар билан жиҳозлаш;
- Соғлиқни сақлаш тизимини қўллаб-қувватлаш;
- Коммунал инфратузилмани яхшилаш;
- Юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш дастурлари;
- Уй-жой қурилиши лойиҳаларини молиялаштириш.
Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам бундай лойиҳалар катта аҳамиятга эга. Сунъий интеллект марказларининг энергия истеъмоли ва уларнинг иқтисодий самарадорлиги ўртасидаги мувозанатни ўрганиш, келажакда миллий IT-инфратузилмани қуришда муҳим тажриба бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз.
…