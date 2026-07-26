OpenAI 20 миллиард долларлик йирик лойиҳани эълон қилди: Камеллиа лойиҳаси тафсилотлари

·42·Техно
OpenAI 20 миллиард долларлик йирик лойиҳани эълон қилди: Камеллиа лойиҳаси тафсилотлари

Сунъий интеллект технологиялари оламида етакчи бўлган OpenAI компанияси энергетика ва инфратузилма соҳасида мисли кўрилмаган қадамни ташламоқда. Компания АҚШнинг Жоржия штатида жойлашган Саваннаҳ Гатевай Индустриал Ҳуб ҳудудида "Камеллиа" деб номланган улкан маълумотлар марказини қуриш режаларини расман эълон қилди. Ушбу лойиҳа нафақат ўзининг 20 миллиард долларлик қиймати, балки истеъмол қиладиган энергия қуввати билан ҳам соҳа мутахассисларини ҳайратга солмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги марказ 3,2 ГВ гача электр қувватини истеъмол қилиши кўзда тутилган. Таққослаш учун, бу қувват ўртача катталикдаги бир неча атом электр станциясининг ишлаб чиқариш қувватига тенгдир. Георгиа Повер энергетика компанияси ушбу қувватни 2028-йилдан 2032-йилгача бўлган даврда босқичма-босқич етказиб беришни режалаштирмоқда. Бу эса сунъий интеллект моделларини ўқитиш ва уларни қўллаб-қувватлаш учун зарур бўлган ҳисоблаш қувватларига бўлган эҳтиёж геометрик прогрессия билан ўсиб бораётганини кўрсатади.

Энергия танқислиги ва инфратузилма муаммолари

Замонавий сунъий интеллект инфратузилмасининг энг катта тўсиғи ҳозирда айнан электр энергияси билан боғлиқ. OpenAI вакилларининг таъкидлашича, янги лойиҳа ушбу чекловларни четлаб ўтиш ва келажакдаги ChatGPT ҳамда бошқа илғор моделларни янада кучайтиришга хизмат қилади. Лойиҳа доирасида 400 та доимий иш ўрни яратилиши кутилмоқда, бу эса маҳаллий иқтисодиёт учун сезиларли туртки бўлади.

Экологик жиҳатдан ҳам лойиҳа ўзига хос ёндашувни таклиф этмоқда. Маълумотлар марказида сув сарфини камайтириш мақсадида ёпиқ турдаги совутиш тизимидан фойдаланилади. Бу технология сувни қайта-қайта айлантириш орқали атроф-муҳитга бўлган салбий таъсирни минималлаштиришга ёрдам беради. Шунингдек, OpenAI энергетика тармоғига юқори юклама тушган вақтларда истеъмолни камайтириш мажбуриятини олган, бу эса аҳоли хонадонларида электр таъминоти узилишининг олдини олишга қаратилган.

Ижтимоий масъулият ва келажак режалари

Компания фақат технологик ривожланиш билан чекланиб қолмасдан, ҳудудий ривожланишга ҳам ҳисса қўшишни вада қилмоқда. Лойиҳа доирасида қуйидаги йўналишларга 80 миллион доллар маблағ ажратилиши режалаштирилган:

  • Маҳаллий мактабларни замонавий технологиялар билан жиҳозлаш;
  • Соғлиқни сақлаш тизимини қўллаб-қувватлаш;
  • Коммунал инфратузилмани яхшилаш;
  • Юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш дастурлари;
  • Уй-жой қурилиши лойиҳаларини молиялаштириш.
Шуни таъкидлаш жоизки, Камеллиа лойиҳаси ҳозирча режалаштириш босқичида турибди. Унинг тўлиқ амалга ошиши тегишли давлат идораларининг рухсатномалари, энергетика компанияси билан якуний келишувлар ва қурилиш суръатларига боғлиқ бўлади. OpenAI томонидан вада қилинган барча кўрсаткичлар фақатгина объект ишга тушгандан сўнг амалиётда текширилиши мумкин.

Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам бундай лойиҳалар катта аҳамиятга эга. Сунъий интеллект марказларининг энергия истеъмоли ва уларнинг иқтисодий самарадорлиги ўртасидаги мувозанатни ўрганиш, келажакда миллий IT-инфратузилмани қуришда муҳим тажриба бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз.

OpenAIСунъий ИнтеллектТехнологияЭнергетикаКамеллиа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor дунёдаги илк «смартфон-робот»ни тақдим этади: Янги қурилманинг имкониятлариHonor дунёдаги илк «смартфон-робот»ни тақдим этади: Янги қурилманинг имкониятлариБугун, 11:58Ҳиндистон пойтахтида тарихий интернет-блокировкаси: Сиёсий инқироз ва рақамли узилишҲиндистон пойтахтида тарихий интернет-блокировкаси: Сиёсий инқироз ва рақамли узилишБугун, 11:22SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини қуриб битказдиSpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини қуриб битказдиБугун, 10:54Elon Musk Марсни инсониятни сунъий интеллект ва пандемиялардан қутқарувчи қалқон деб атадиElon Musk Марсни инсониятни сунъий интеллект ва пандемиялардан қутқарувчи қалқон деб атадиБугун, 09:50Сунъий интеллект пойгаси қурбонлари: Monday.com ва бошқа техногигантлар оммавий қисқартиришларни бошладиСунъий интеллект пойгаси қурбонлари: Monday.com ва бошқа техногигантлар оммавий қисқартиришларни бошладиБугун, 06:50Сунъий интелект генларни таҳрирлашда табиатдан ўзиб кетди: КРИСPR тизимида инқилобСунъий интелект генларни таҳрирлашда табиатдан ўзиб кетди: КРИСPR тизимида инқилобБугун, 05:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб