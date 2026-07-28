Starship космосдаги янги синов парвозида ажойиб суратларга муҳрланди
Аэрокосмик саноатининг илғор ютуқларини намойиш этувчи SpaceX компанияси ўзининг улкан Starship космик кемасининг навбатдаги синов парвозидан сўнг тўртта таъсирли суратни эълон қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу кадрлар нафақат техник ютуқларни, балки коинотнинг бетакрор гўзаллигини ҳам ўзида мужассам этган бўлиб, том маънода илмий-фантастик фильмлардаги кадрларни эслатиб юборади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, 2026-йил 24-июль санасида бўлиб ўтган Starship (Шип 40) космик кемасининг синов парвози учинчи авлод кемаларининг иккинчи синови сифатида тарихга кирди. Мазкур муваффақиятли қадам инсониятнинг қайта фойдаланиладиган оғир ракета тизимларини яратиш ва уларни такомиллаштириш йўлидаги муҳим босқичлардан бири бўлди.
Эълон қилинган фотосуратларда космик кема турли рақурслардан яққол кўрсатилган. Шунингдек, кадрлар орасида Starship ва Super Heavy кучайтиргичининг бир-биридан ажралиш онлари ҳамда фонида улуғвор Ер сайёраси акс этган ноёб кўринишлар ўрин олган.
Муҳим техник ютуқлар ва орбитал юкларМазкур парвоз давомида SpaceX муҳандислари бир қатор мураккаб техник вазифаларни муваффақиятли ҳал этишди. Хусусан, тарихда илк бор Starship кемаси суорбитал траекторияга 20 та тўлақонли Starlink V3 сунъий йўлдошини етказиб берди. Бу эса тизимнинг амалий фойдали юкларни таши олиш имкониятларини амалда исботлади.
Парвоз давомидаги яна бир улкан ютуқ бу коинотнинг ўзида Raptor двигателларидан бирининг такрорий ва муваффақиятли ишга туширилиши бўлди. Ушбу операция келажакда узоқ масофали космик миссияларни амалга оширишда ҳал қилувчи аҳамият касб этади ва тизимнинг ишончлилигини оширади.
Назорат остидаги қўниш ва келажакдаги режаларАсосий парвоз дастури муваффақиятли бажарилгач, кеманинг юқори босқичи атмосфера қатламига бошқариладиган режимда қайта кириб келди. Мутахассислар режалаштирганидек, кема Ҳинд океани акваториясига юmsҳоқ тарзда келиб қўнди.
Олдинги синовлардан фарқли ўлароқ, сувга қўнган Starship ўзининг бутунлигини сақлаб қолишга муваффақ бўлди. Бу ҳолат SpaceX мутахассисларига иссиқликдан ҳимоя қилувчи қопламанинг ҳолати ҳамда космосдан қайтган конструкциянинг мустаҳкамлиги бўйича ўта қимматли маълумотларни йиғиб олиш имконини берди.
…