Starship космосдаги янги синов парвозида ажойиб суратларга муҳрланди

·73·Техно
Starship космосдаги янги синов парвозида ажойиб суратларга муҳрланди

Аэрокосмик саноатининг илғор ютуқларини намойиш этувчи SpaceX компанияси ўзининг улкан Starship космик кемасининг навбатдаги синов парвозидан сўнг тўртта таъсирли суратни эълон қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу кадрлар нафақат техник ютуқларни, балки коинотнинг бетакрор гўзаллигини ҳам ўзида мужассам этган бўлиб, том маънода илмий-фантастик фильмлардаги кадрларни эслатиб юборади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, 2026-йил 24-июль санасида бўлиб ўтган Starship (Шип 40) космик кемасининг синов парвози учинчи авлод кемаларининг иккинчи синови сифатида тарихга кирди. Мазкур муваффақиятли қадам инсониятнинг қайта фойдаланиладиган оғир ракета тизимларини яратиш ва уларни такомиллаштириш йўлидаги муҳим босқичлардан бири бўлди.

Эълон қилинган фотосуратларда космик кема турли рақурслардан яққол кўрсатилган. Шунингдек, кадрлар орасида Starship ва Super Heavy кучайтиргичининг бир-биридан ажралиш онлари ҳамда фонида улуғвор Ер сайёраси акс этган ноёб кўринишлар ўрин олган.

Муҳим техник ютуқлар ва орбитал юклар

Мазкур парвоз давомида SpaceX муҳандислари бир қатор мураккаб техник вазифаларни муваффақиятли ҳал этишди. Хусусан, тарихда илк бор Starship кемаси суорбитал траекторияга 20 та тўлақонли Starlink V3 сунъий йўлдошини етказиб берди. Бу эса тизимнинг амалий фойдали юкларни таши олиш имкониятларини амалда исботлади.

Парвоз давомидаги яна бир улкан ютуқ бу коинотнинг ўзида Raptor двигателларидан бирининг такрорий ва муваффақиятли ишга туширилиши бўлди. Ушбу операция келажакда узоқ масофали космик миссияларни амалга оширишда ҳал қилувчи аҳамият касб этади ва тизимнинг ишончлилигини оширади.

Назорат остидаги қўниш ва келажакдаги режалар

Асосий парвоз дастури муваффақиятли бажарилгач, кеманинг юқори босқичи атмосфера қатламига бошқариладиган режимда қайта кириб келди. Мутахассислар режалаштирганидек, кема Ҳинд океани акваториясига юmsҳоқ тарзда келиб қўнди.

Олдинги синовлардан фарқли ўлароқ, сувга қўнган Starship ўзининг бутунлигини сақлаб қолишга муваффақ бўлди. Бу ҳолат SpaceX мутахассисларига иссиқликдан ҳимоя қилувчи қопламанинг ҳолати ҳамда космосдан қайтган конструкциянинг мустаҳкамлиги бўйича ўта қимматли маълумотларни йиғиб олиш имконини берди.

SpaceXStarshipКосмосStarlinkТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиАСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиБугун, 16:29Xiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиXiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиБугун, 15:54Росатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиРосатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиБугун, 14:54Хитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиХитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 14:26Boeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиBoeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиБугун, 13:56ҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб