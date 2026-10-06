Ер юзида иккинчи магнит бўрони якунланди
Ер сайёрасида жорий куз мавсумининг иккинчи геомагнит бўрони ўз ниҳоясига этди. Мутахассислар дастлабки прогнозларга нисбатан бир сутка кечикиб бошланган мазкур табиий ҳодиса ўртача даражадаги G2 кўрсаткичига этганини қайд этишди. Ҳозирги вақтда Қуёш фаоллиги ўзининг одатий меъёрий қийматларига қайтган бўлиб, яқин вақт ичида янги кескин кучланишларнинг юзага келиш эҳтимоли паст баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com маълумотига кўра, геомагнит тўлқинларнинг асосий сабаби ўртача ўлчамдаги коронал тешик билан боғлиқ бўлган тезкор қуёш шамоли оқими ҳисобланади. Мазкур космик омилнинг Ер атрофидаги муҳитга таъсири қисман сақланиб қолаётганига қарамссиентистс, ҳодисанинг энг кучли ва фаол фазаси аллақачон ортда қолган.
Геомагнит тебранишлар кўламиКузатув даврида геофизик фаоллик АҚШ Миллий океан ва атмосфера тадқиқотлари бошқармаси (НОАА) шкаласи бўйича G1 ва G2 даражалари орасида ўзгариб турди. Эслатиб ўтамиз, ушбу беш балли тизимда G5 энг экстремал ва кучли бўрон даражасини билдиради. Мутахассислар қайд этишича, сўнгги сезиларли чақнаш Москва вақти билан соат 08:00 атрофида кузатилган бўлиб, шундан сўнг барча кўрсаткичлар барқарорлашган.
Мазкур геомагнит ҳодиса жорий куз мавсумидаги иккинчи шундай ҳолат бўлди. Таққослаш учун, куз фаслидаги илк магнит бўрони бундан олдинроқ, яни 8-сентябрь куни қайд этилган бўлиб, у бироз заифроқ – G1 даражасини ташкил этган эди. Ушбу кетма-кетлик Қуёшдаги жараёнларнинг ҳозирги динамикасини яққол кўрсатиб беради.
Мутахассислар айни пайтда космик об-ҳаво барқарор эканини ва сайёрамиз аҳолиси учун хавотирга ўрин йўқлигини таъкидлашмоқда. Шунга қарамай, олимлар Қуёш сиртидаги ўзгаришларни доимий равишда кузатиб боришда давом этмоқдалар, чунки бундай жараёнлар технологиялар ва алоқа тизимларига таъсир кўрсатиши мумкин.
Изоҳлар 0
…