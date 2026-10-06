Ер юзида иккинчи магнит бўрони якунланди

·1·Техно
Ер юзида иккинчи магнит бўрони якунланди

Ер сайёрасида жорий куз мавсумининг иккинчи геомагнит бўрони ўз ниҳоясига этди. Мутахассислар дастлабки прогнозларга нисбатан бир сутка кечикиб бошланган мазкур табиий ҳодиса ўртача даражадаги G2 кўрсаткичига этганини қайд этишди. Ҳозирги вақтда Қуёш фаоллиги ўзининг одатий меъёрий қийматларига қайтган бўлиб, яқин вақт ичида янги кескин кучланишларнинг юзага келиш эҳтимоли паст баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, геомагнит тўлқинларнинг асосий сабаби ўртача ўлчамдаги коронал тешик билан боғлиқ бўлган тезкор қуёш шамоли оқими ҳисобланади. Мазкур космик омилнинг Ер атрофидаги муҳитга таъсири қисман сақланиб қолаётганига қарамссиентистс, ҳодисанинг энг кучли ва фаол фазаси аллақачон ортда қолган.

Геомагнит тебранишлар кўлами

Кузатув даврида геофизик фаоллик АҚШ Миллий океан ва атмосфера тадқиқотлари бошқармаси (НОАА) шкаласи бўйича G1 ва G2 даражалари орасида ўзгариб турди. Эслатиб ўтамиз, ушбу беш балли тизимда G5 энг экстремал ва кучли бўрон даражасини билдиради. Мутахассислар қайд этишича, сўнгги сезиларли чақнаш Москва вақти билан соат 08:00 атрофида кузатилган бўлиб, шундан сўнг барча кўрсаткичлар барқарорлашган.

Мазкур геомагнит ҳодиса жорий куз мавсумидаги иккинчи шундай ҳолат бўлди. Таққослаш учун, куз фаслидаги илк магнит бўрони бундан олдинроқ, яни 8-сентябрь куни қайд этилган бўлиб, у бироз заифроқ – G1 даражасини ташкил этган эди. Ушбу кетма-кетлик Қуёшдаги жараёнларнинг ҳозирги динамикасини яққол кўрсатиб беради.

Мутахассислар айни пайтда космик об-ҳаво барқарор эканини ва сайёрамиз аҳолиси учун хавотирга ўрин йўқлигини таъкидлашмоқда. Шунга қарамай, олимлар Қуёш сиртидаги ўзгаришларни доимий равишда кузатиб боришда давом этмоқдалар, чунки бундай жараёнлар технологиялар ва алоқа тизимларига таъсир кўрсатиши мумкин.

Магнит бўрониҚуёш фаоллигиG2 даражасиКосмик об-ҳавоГеомагнит тебранишлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ер юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошландиЕр юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошланди3 август 01:25Ер юзида навбатдаги магнит бўрони кузатилмоқда: Г1 даражасидаги фаоллик қайд этилдиЕр юзида навбатдаги магнит бўрони кузатилмоқда: Г1 даражасидаги фаоллик қайд этилди25 июн 12:20Ер юзида кучли магнит бўрони кутилмоқдаЕр юзида кучли магнит бўрони кутилмоқда8 июн 15:27Қуёшда Х синфига мансуб кучли чақнашлар қайд этилдиҚуёшда Х синфига мансуб кучли чақнашлар қайд этилди19 май 17:26Ер юзида бир ҳафта давомида магнит бўронлари кузатилмайдиЕр юзида бир ҳафта давомида магнит бўронлари кузатилмайди29 июл 01:23Ер юзида сўнгги ойлардаги энг кучли геомагнит бўрони кутилмоқдаЕр юзида сўнгги ойлардаги энг кучли геомагнит бўрони кутилмоқда1 июл 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...