SpaceX ўз оптик толали жиҳозларини ишлаб чиқариши мумкин

·22·Техно
SpaceX ўз оптик толали жиҳозларини ишлаб чиқариши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • SpaceX компанияси ўзининг Starlink лойиҳаси ва келгусидаги ҳисоблаш инфратузилмаси учун оптик толали жиҳозларни мустақил равишда ишлаб чиқариш имкониятини кўриб чиқмоқда.
  • Бу режа амалга ошса, компания телекоммуникация йўналишида ҳам вертикал интеграция стратегиясини қўллайди, бу эса уни глобал таъминот узилишларидан ҳимоя қилади.

Аэрокосмик саноатининг гиганти бўлган SpaceX компанияси ўзининг Starlink лойиҳаси ҳамда келгусида барпо этиладиган ҳисоблаш инфратузилмаси учун оптик толали жиҳозларни мустақил равишда ишлаб чиқариш имкониятини кўриб чиқмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу режа амалга ошса, компания ўзининг муваффақиятли стратегиясини телекоммуникация йўналишига ҳам татбиқ этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, Илон Маск бошқарадиган корхона илгари ҳам ракетасозликда ташқи таъминотчиларга бўлган қарамликни кескин камайтириш учун вертикал интеграция моделидан унумли фойдаланган эди. Ҳозирги вақтда SpaceX оптик толали маҳсулотларнинг бир қисмини ташқи етказиб берувчилардан харид қилишга мажбур бўлмоқда.

Ушбу ҳамкорлар қаторига Американинг машҳур Корнинг компанияси, шунингдек, Хитойнинг Ҳенгтонг ва ЁФК каби йирик корхоналари киради. Бироқ жорий шароитда SpaceX мазкур турдаги маҳсулотларни ўз тузилмаси ичида ишлаб чиқариш вариантини жиддий ўрганмоқда.

Оптик трансиверлар ва хавфсизлик омили

Таҳлилчиларнинг эътибори айниқса оптик трансиверларга қаратилмоқда. Ушбу муҳим компонентлар электр сигналларини оптик сигналларга ва аксинча айлантириб бериш вазифасини бажаради. Улар замонавий телекоммуникация тармоқлари ва маълумотлар марказларида серверлар ҳамда тармоқ ускуналари ўртасида юқори тезликдаги алоқани таъминлашда муҳим ўрин тутади.

SpaceX компаниясининг муқобил етказиб бериш занжирларини излаши бевосита АҚШ ва Хитой ўртасидаги технологик рақобатнинг кучайиб бориши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ҳозирги кунда Америка расмийлари хавфсизлик таваккалчиликлари сабабли Хитой телекоммуникация ускуналаридан фойдаланиш устидан назоратни сезиларли даражада кучайтирмоқда.

Хитойлик етказиб берувчиларга боғланиб қолган компаниялар учун бу тартибга солиш ва таъминот занжирларида қўшимча хатарларни келтириб чиқаради. Айниқса, сунъий интеллект инфратузилмасига улкан сармоялар киритилиши режалаштирилаётган бир пайтда бу масала SpaceX учун янада долзарб аҳамият касб этади.

Вертикал интеграция стратегияси

Мазкур ёндашув компания учун янгилик эмас, чунки у ракетасозликда аллақачон ўз самарасини берган. SpaceX Falcon 9 ракеталари учун Merlin ва Starship учун Raptor двигателларини мустақил равишда ишлаб чиққан ва яратиб келмоқда.

Starship дастури доирасида эса вертикал интеграция даражаси янада юқори босқичга кўтарилган бўлиб, компания ракетанинг асосий қисмларини ўз заводларида мустақил равишда йиғади. Агар оптик толали жиҳозлар ишлаб чиқариш ҳам шундай йўлга қўйилса, SpaceX глобал миқёсдаги таъминот узилишларидан яна-да яхшироқ ҳимояланади.

SpaceXStarlinkТехнологияИнтернетИшлаб чиқариш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Starlink тезлигини чеклашдан воз кечдиSpaceX фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Starlink тезлигини чеклашдан воз кечди12 сентябр 05:29SpaceX АҚШда Starlink Mini нархини рекорд даражада пасайтирдиSpaceX АҚШда Starlink Mini нархини рекорд даражада пасайтирди2 октябр 18:29Starlink интернет тезлиги ошади: ФКК янги частоталарни тасдиқладиStarlink интернет тезлиги ошади: ФКК янги частоталарни тасдиқлади1 октябр 14:55Украина ўзининг Starlink аналогини яратиш устида ишламоқдаУкраина ўзининг Starlink аналогини яратиш устида ишламоқдаКеча 15:29SpaceXAI АҚШда Starlink интернети учун 50 фоизлик чегирма эълон қилдиSpaceXAI АҚШда Starlink интернети учун 50 фоизлик чегирма эълон қилди4 сентябр 17:53Starlink сунъий йўлдош интернетидан пассив даромад топиш имконини тақдим этдиStarlink сунъий йўлдош интернетидан пассив даромад топиш имконини тақдим этди4 октябр 12:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...