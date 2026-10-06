SpaceX ўз оптик толали жиҳозларини ишлаб чиқариши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- SpaceX компанияси ўзининг Starlink лойиҳаси ва келгусидаги ҳисоблаш инфратузилмаси учун оптик толали жиҳозларни мустақил равишда ишлаб чиқариш имкониятини кўриб чиқмоқда.
- Бу режа амалга ошса, компания телекоммуникация йўналишида ҳам вертикал интеграция стратегиясини қўллайди, бу эса уни глобал таъминот узилишларидан ҳимоя қилади.
Аэрокосмик саноатининг гиганти бўлган SpaceX компанияси ўзининг Starlink лойиҳаси ҳамда келгусида барпо этиладиган ҳисоблаш инфратузилмаси учун оптик толали жиҳозларни мустақил равишда ишлаб чиқариш имкониятини кўриб чиқмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу режа амалга ошса, компания ўзининг муваффақиятли стратегиясини телекоммуникация йўналишига ҳам татбиқ этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, Илон Маск бошқарадиган корхона илгари ҳам ракетасозликда ташқи таъминотчиларга бўлган қарамликни кескин камайтириш учун вертикал интеграция моделидан унумли фойдаланган эди. Ҳозирги вақтда SpaceX оптик толали маҳсулотларнинг бир қисмини ташқи етказиб берувчилардан харид қилишга мажбур бўлмоқда.
Ушбу ҳамкорлар қаторига Американинг машҳур Корнинг компанияси, шунингдек, Хитойнинг Ҳенгтонг ва ЁФК каби йирик корхоналари киради. Бироқ жорий шароитда SpaceX мазкур турдаги маҳсулотларни ўз тузилмаси ичида ишлаб чиқариш вариантини жиддий ўрганмоқда.
Оптик трансиверлар ва хавфсизлик омилиТаҳлилчиларнинг эътибори айниқса оптик трансиверларга қаратилмоқда. Ушбу муҳим компонентлар электр сигналларини оптик сигналларга ва аксинча айлантириб бериш вазифасини бажаради. Улар замонавий телекоммуникация тармоқлари ва маълумотлар марказларида серверлар ҳамда тармоқ ускуналари ўртасида юқори тезликдаги алоқани таъминлашда муҳим ўрин тутади.
SpaceX компаниясининг муқобил етказиб бериш занжирларини излаши бевосита АҚШ ва Хитой ўртасидаги технологик рақобатнинг кучайиб бориши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ҳозирги кунда Америка расмийлари хавфсизлик таваккалчиликлари сабабли Хитой телекоммуникация ускуналаридан фойдаланиш устидан назоратни сезиларли даражада кучайтирмоқда.
Хитойлик етказиб берувчиларга боғланиб қолган компаниялар учун бу тартибга солиш ва таъминот занжирларида қўшимча хатарларни келтириб чиқаради. Айниқса, сунъий интеллект инфратузилмасига улкан сармоялар киритилиши режалаштирилаётган бир пайтда бу масала SpaceX учун янада долзарб аҳамият касб этади.
Вертикал интеграция стратегиясиМазкур ёндашув компания учун янгилик эмас, чунки у ракетасозликда аллақачон ўз самарасини берган. SpaceX Falcon 9 ракеталари учун Merlin ва Starship учун Raptor двигателларини мустақил равишда ишлаб чиққан ва яратиб келмоқда.
Starship дастури доирасида эса вертикал интеграция даражаси янада юқори босқичга кўтарилган бўлиб, компания ракетанинг асосий қисмларини ўз заводларида мустақил равишда йиғади. Агар оптик толали жиҳозлар ишлаб чиқариш ҳам шундай йўлга қўйилса, SpaceX глобал миқёсдаги таъминот узилишларидан яна-да яхшироқ ҳимояланади.
Изоҳлар 0
…