Google миллионлаб эски смартфонларда Android Auto қўллаб-қувватлашини тўхтатмоқда
Google компанияси ҳайдовчилар учун мўлжалланган машҳур Android Auto хизматининг талабларини яна-да кучайтиришга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Android 10 операцион тизимида ишлайдиган смартфон эгалари автомобилга уланиш вақтида хизмат тез орада ўз ишини тўхтатиши ҳақида огоҳлантиришларни ола бошладилар. Бу ўзгариш миллионлаб эски русумдаги мобил қурилмалар фойдаланувчиларига ўз таъсирини кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қайси қурилмалар хавф остидаҲозирги вақтда бундай хабарномалар айниқса Samsung Galaxy Ноте 9, Galaxy S9 ҳамда Sony Xperia XZ2 Компакт каби бир неча йил аввал оммалашган флагман смартфонлар эгалари томонидан келиб тушаётгани қайд этилмоқда. Мазкур қурилмалар учун охирги расмий тизим янгиланиши айнан Android 10 версиясида тўхтаб қолган эди. Шу сабабли, талаблар оширилгандан сўнг мазкур гаджетлар эгалари хизматдан фойдаланиш имкониятини йўқотишади ва муаммони фақат янги смартфон харид қилиш орқалигина ҳал қилишлари мумкин бўлади.
Гарчи Google компанияси ҳозирча симли уланиш учун минимал талаблар оширилгани ҳақида расмий баёнот бермаган бўлса-да, амалдаги ҳолат шуни кўрсатмоқдаки, тизим талаблари аста-секин кўтарилмоқда. Компаниянинг расмий саҳифаларида ҳозирча симли уланиш учун Android 9 Пие ёки ундан янги версия етарли экани кўрсатилган бўлса-да, симсиз режим учун аллақачон Android 11 талаб этилиши бошланган эди.
Тизим эволюцияси ва келажакдаги ўзгаришларМутахассисларнинг фикрича, яқин келажакда Android 11 версияси нафақат симсиз, балки симли уланиш учун ҳам базавий талабга айланиши эҳтимолдан холи эмас. Бу эса технологик жиҳатдан эскириб бораётган операцион тизимлардан босқичма-босқич воз кечиш сиёсатининг мантиқий давоми ҳисобланади. Технология гиганти фойдаланувчилар хавфсизлиги ва хизмат барқарорлигини таъминлаш мақсадида эски платформалардан аста-секин воз кечиш амалиётини мунтазам равишда қўлл ишлаб келмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Google бунгача ҳам эски тизимлар учун қўллаб-қувватлаш муддатларини босқичма-босқич қисқартириб келган эди. Хусусан, 2022-йилда Android 8 Орео ва ундан пастроқ версиялардаги қурилмаларда мазкур хизмат тўхтатилган бўлса, 2024-йилга келиб минимал талаб сифатида Android 9 Пие белгилан эди. Ҳозирги жараён эса технологик стандартларнинг яна бир поғонага юқорилашидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…