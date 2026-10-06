Google миллионлаб эски смартфонларда Android Auto қўллаб-қувватлашини тўхтатмоқда

·1·Техно
Google миллионлаб эски смартфонларда Android Auto қўллаб-қувватлашини тўхтатмоқда

Google компанияси ҳайдовчилар учун мўлжалланган машҳур Android Auto хизматининг талабларини яна-да кучайтиришга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Android 10 операцион тизимида ишлайдиган смартфон эгалари автомобилга уланиш вақтида хизмат тез орада ўз ишини тўхтатиши ҳақида огоҳлантиришларни ола бошладилар. Бу ўзгариш миллионлаб эски русумдаги мобил қурилмалар фойдаланувчиларига ўз таъсирини кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қайси қурилмалар хавф остида

Ҳозирги вақтда бундай хабарномалар айниқса Samsung Galaxy Ноте 9, Galaxy S9 ҳамда Sony Xperia XZ2 Компакт каби бир неча йил аввал оммалашган флагман смартфонлар эгалари томонидан келиб тушаётгани қайд этилмоқда. Мазкур қурилмалар учун охирги расмий тизим янгиланиши айнан Android 10 версиясида тўхтаб қолган эди. Шу сабабли, талаблар оширилгандан сўнг мазкур гаджетлар эгалари хизматдан фойдаланиш имкониятини йўқотишади ва муаммони фақат янги смартфон харид қилиш орқалигина ҳал қилишлари мумкин бўлади.

Гарчи Google компанияси ҳозирча симли уланиш учун минимал талаблар оширилгани ҳақида расмий баёнот бермаган бўлса-да, амалдаги ҳолат шуни кўрсатмоқдаки, тизим талаблари аста-секин кўтарилмоқда. Компаниянинг расмий саҳифаларида ҳозирча симли уланиш учун Android 9 Пие ёки ундан янги версия етарли экани кўрсатилган бўлса-да, симсиз режим учун аллақачон Android 11 талаб этилиши бошланган эди.

Тизим эволюцияси ва келажакдаги ўзгаришлар

Мутахассисларнинг фикрича, яқин келажакда Android 11 версияси нафақат симсиз, балки симли уланиш учун ҳам базавий талабга айланиши эҳтимолдан холи эмас. Бу эса технологик жиҳатдан эскириб бораётган операцион тизимлардан босқичма-босқич воз кечиш сиёсатининг мантиқий давоми ҳисобланади. Технология гиганти фойдаланувчилар хавфсизлиги ва хизмат барқарорлигини таъминлаш мақсадида эски платформалардан аста-секин воз кечиш амалиётини мунтазам равишда қўлл ишлаб келмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Google бунгача ҳам эски тизимлар учун қўллаб-қувватлаш муддатларини босқичма-босқич қисқартириб келган эди. Хусусан, 2022-йилда Android 8 Орео ва ундан пастроқ версиялардаги қурилмаларда мазкур хизмат тўхтатилган бўлса, 2024-йилга келиб минимал талаб сифатида Android 9 Пие белгилан эди. Ҳозирги жараён эса технологик стандартларнинг яна бир поғонага юқорилашидан далолат беради.

Android AutoGoogleСмартфонларAndroid 10Технологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy смартфонлари фойдаланувчилари сони 1,2 миллиард нафарга етдиSamsung Galaxy смартфонлари фойдаланувчилари сони 1,2 миллиард нафарга етдиКеча 19:27iQOO 16 флагманининг дастлабки савдолари ўтмишдошидан икки баравар паст бўлдиiQOO 16 флагманининг дастлабки савдолари ўтмишдошидан икки баравар паст бўлдиКеча 14:58Xiaomi 18 Ultra флагмани нима сабабдан бекор қилиндиXiaomi 18 Ultra флагмани нима сабабдан бекор қилиндиКеча 14:25Samsung Galaxy З Фолд 9 жуда юпқа корпусда чиқарилиши мумкинSamsung Galaxy З Фолд 9 жуда юпқа корпусда чиқарилиши мумкинКеча 01:56Huawei Мате 90 Pro Max флагмани ва янги Кирин 9050 Pro имкониятлари синалдиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани ва янги Кирин 9050 Pro имкониятлари синалди4 октябр 01:22Samsung Galaxy S27 флагманлари учун дисплейлар ишлаб чиқаришни бошладиSamsung Galaxy S27 флагманлари учун дисплейлар ишлаб чиқаришни бошлади3 октябр 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...