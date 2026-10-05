Астрономлар ўлган юлдуз қолдиғидан чиққан иккинчи авлод планетасини топди

·14·Техно
Астрономлар ўлган юлдуз қолдиғидан чиққан иккинчи авлод планетасини топди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Астрономлар оқ пакана ҲС 0209+0832 атрофида айланувчи иккинчи авлод планетасини топишди, бу эса юлдуз ҳалокатидан кейин унинг қолдиқларидан шаклланган бўлиши мумкин.
  • Ушбу газ гиганти Юпитер ҳажмидаги бўлиб, оқ пакана атрофида 4,4 Ер суткасида тўлиқ айланади.
  • Планетанинг пайдо бўлиши ҳақидаги гипотезани оқ пакана атмосферасидаги рух, мис ва ниобий каби оғир элементларнинг ғайриоддий юқори консентрацияси тасдиқлайди.

Халқаро астрономлар гуруҳи оқ пакана атрофида айланувчи иккинчи авлод планетасининг мавжудлигини кўрсатувчи илк ишончли далилларни қўлга киритди. Ушбу коинот объекти ўзининг она юлдузи ҳалокатидан кейин унинг ташландиқ моддаларидан шаклланган бўлиши мумкинлиги илмий жамоатчиликда катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, Юпитер ҳажмидаги газ гиганти ҲС 0209+0832 оқ паканаси атрофида ҳаракатланади ва унинг тўла айланиши тахминан 4,4 Ер суткасини ташкил этади. Одатда планеталар юлдузлар билан бир вақтда ёш ёритқични ўраб турган протопланетар дискдан пайдо бўлади. Бироқ бу ҳолатда олимлар мутлақо бошқа сценарийни илгари суришмоқда.

Ноодатий планета пайдо бўлишининг сирлари

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, мазкур осмон жисми юлдуз ўз эволюциясининг сўнгги босқичларини босиб ўтиб, ташқи қобиқларини ташлаб юборганидан ҳамда оқ паканага айланганидан кейин вужудга келган. Айнан шунинг учун муаллифлар уни кўҳна афсонадаги феникс қушига қиёслашмоқда, чунки у ҳалок бўлган юлдуз моддасидан қайта “тириклика” қайтган.

Бу гипотезани тасдиқловчи асосий далил сифатида оқ пакана атмосферасидаги кимёвий таркиб хизмат қилди. У ерда рух, мис ва айниқса ниобий каби оғир элементларнинг ғайриоддий юқори концентрацияси аниқланди. Айрим моддаларнинг миқдори Қуёшдаги кўрсаткичлардан қарийб минг баравар кўп эканлиги маълум бўлди.

С-жараён ва юлдузлар эволюцияси

Аниқланган оғир элементлар қари юлдузлар ичидаги ядро реакциялари занжири ҳисобланган с-жараён билан боғлиқ. Ушбу жараёнлар айниқса юлдуз эволюциясининг кечки босқичларида, ташқи қобиқлар ташлаб юборилишидан бироз олдин фаол кечади. Айнан шу омил тизимнинг кимёвий таркибини муҳим топилмага айлантирди.

Ҳозирги вақтда оқ пакана ўзига яқин жойлашган газ гигантидан аста-секин моддаларни тортиб олмоқда. Юлдуз қолдиғи атмосферасига тушаётган бу материал астрономларга вайрон бўлаётган планетанинг кимёвий таркибини бевосита оқ пакананинг спектрига қараб ўрганиш имконини бермоқда.

NASA телескопи кузатувлари ва қўшалоқ юлдузлар сири

Тадқиқотни янада чуқурлаштириш мақсадида NASAнинг ТEСС коинот телескопи ёрдамида қўшимча кузатувлар олиб борилди. Тизим ёрқинлигида тахминан 4,4 суткалик даврийлик топилди, бу объектнинг оқ пакана атрофида айланиш даврига тўла мос келади.

Олимларнинг фикрича, бундай янги планетанинг юлдуз ўлимидан кейин вужудга келиши махсус шароитларни талаб қилади. Дастлаб қуёшсимон юлдуз қизил гигантга айланиб, ташқи моддаларнинг салмоқли қисмини отиб юборади. ҲС 0209+0832 авваллари қўшалоқ юлдузлар тизимига кирган бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда. Иккинчи ёритқичнинг тортишиш кучи отиб юборилган модданинг бир қисмини ушлаб қолиб, уни оқ пакана атрофидаги орбитага қайтарган ва янги диск ҳамда планета туғилиши учун шароит яратган.

АстрономияОқ паканаПланетаКоинотNASA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширдиNASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширди7 сентябр 04:29NASA Неил Геҳрельс Свифт телескопини қайта ишга туширдиNASA Неил Геҳрельс Свифт телескопини қайта ишга туширди1 сентябр 16:27NASA космосни ўрганишда янги босқични бошлайдиNASA космосни ўрганишда янги босқични бошлайди29 август 23:57Астрономлар ўсиб бораётган протопланетанинг илк суратини олдиАстрономлар ўсиб бораётган протопланетанинг илк суратини олди4 октябр 22:50Коинотда юлдузлар нима сабабдан 2,5 баробар секинроқ туғилмоқда?Коинотда юлдузлар нима сабабдан 2,5 баробар секинроқ туғилмоқда?4 октябр 22:21Астрономлар тўрт авлод джетларига эга нодир радиокалактикани кашф этдиАстрономлар тўрт авлод джетларига эга нодир радиокалактикани кашф этди1 октябр 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...