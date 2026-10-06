Кристоф Дигари Криштиану Роналду ҳақида: Эго уни еб битирмоқда
Франция терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Кристоф Дигари Криштиану Роналду ҳақида кескин фикрлар билдириб, афсонавий футболчининг эгоси унинг обрўсига путур етказаётганини айтди. 1998 йилги Жаҳон чемпионати ғолиби «Ал-Наср» ҳужумчиси ва Португалия миллий жамоаси атрофидаги сўнгги зиддиятли вазиятдан чуқур ҳафсаласи пир бўлганини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Роналду ва терма жамоа бош мураббийи ўртасидаги келишмовчиликлар, шунингдек, ўйин вақти борасидаги баҳслар вазиятни кескинлаштириб юборди. RMC Sport эфирида узатиладиган Ротен съенфламме кўрсатувида сўз олган «Милан» ва «Барселона»нинг собиқ ўйинчиси беш карра «Олтин тўп» соҳибини ўз ватандошларига ҳурматсизлик қилганликда айблади.
Обрўга путур етмоқдаRMC Sport маълумотига кўра, Дигари Роналду ўнлаб йиллар давомида шакллантириб келган жамоавий ва ижобий қиёфасини ўзгартириб юборганидан афсусдалигини таъкидлади. Унинг фикрича, футболчи катта саҳнадан шараф билан кетиш ўрнига, сўнгги ойларда ўз эгосининг қурбонига айланиб бормоқда.
«Бу жуда ачинарли, чунки бу унинг илгари намойиш этган қиёфаси эмас эди. У ҳар доим соғлом турмуш тарзидаги, жамоа учун ўйнайдиган, сахий инсон сифатида кўринган. Энди эса охирги ойларда унинг эгоси уни еб битираётгандек таассурот уйғонмоқда», — деди франциялик собиқ ҳужумчи.
Майдондаги самарадорлик ва ёшларга ўрнакДигари буюк футболчи ўзининг имкониятларини вақтида баҳолай олиши, қачон ўйин даражаси пасайганини сезиши кераклигини қўшимча қилди. Унинг таъкидлашича, охирги учта халқаро мусобақада Португалия терма жамоаси ўз сардорисиз анча жипслашган ва самарали ҳаракат қилган.
Собиқ футболчи мураббийнинг қарорлари ва ўйин вақти тақсимоти бўлган кичик келишмовчилик туфайли шунчалик шовқин кўтариш португалиялик ёшларга қандай намуна бўлишини савол остига қўйди. Шунингдек, мураббийлар штаби билан юзага келган тушунмовчилик ва халқаро ўйинлар олдидан лагер таркибини тарк этиш ҳолати жамоадаги муҳитга таъсир кўрсатди.
Гарчи бош мураббий матбуот анжуманида терма жамоа эшиклари ҳамон очиқлигини таъкидлаган бўлса-да, юзага келган жиддий зиддият ва ўзаро муносабатлардаги совуқлик вазиятни мураккаблаштириб юбормоқда. Роналду ва Португалия футбол федерацияси раҳбарияти ўртасидаги мулоқотдан кейинги бу қадам келажакдаги ҳамкорликка қандай таъсир қилиши ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…