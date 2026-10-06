Кристоф Дигари Криштиану Роналду ҳақида: Эго уни еб битирмоқда

·0·Спорт
Кристоф Дигари Криштиану Роналду ҳақида: Эго уни еб битирмоқда

Франция терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Кристоф Дигари Криштиану Роналду ҳақида кескин фикрлар билдириб, афсонавий футболчининг эгоси унинг обрўсига путур етказаётганини айтди. 1998 йилги Жаҳон чемпионати ғолиби «Ал-Наср» ҳужумчиси ва Португалия миллий жамоаси атрофидаги сўнгги зиддиятли вазиятдан чуқур ҳафсаласи пир бўлганини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Роналду ва терма жамоа бош мураббийи ўртасидаги келишмовчиликлар, шунингдек, ўйин вақти борасидаги баҳслар вазиятни кескинлаштириб юборди. RMC Sport эфирида узатиладиган Ротен съенфламме кўрсатувида сўз олган «Милан» ва «Барселона»нинг собиқ ўйинчиси беш карра «Олтин тўп» соҳибини ўз ватандошларига ҳурматсизлик қилганликда айблади.

Обрўга путур етмоқда

RMC Sport маълумотига кўра, Дигари Роналду ўнлаб йиллар давомида шакллантириб келган жамоавий ва ижобий қиёфасини ўзгартириб юборганидан афсусдалигини таъкидлади. Унинг фикрича, футболчи катта саҳнадан шараф билан кетиш ўрнига, сўнгги ойларда ўз эгосининг қурбонига айланиб бормоқда.

«Бу жуда ачинарли, чунки бу унинг илгари намойиш этган қиёфаси эмас эди. У ҳар доим соғлом турмуш тарзидаги, жамоа учун ўйнайдиган, сахий инсон сифатида кўринган. Энди эса охирги ойларда унинг эгоси уни еб битираётгандек таассурот уйғонмоқда», — деди франциялик собиқ ҳужумчи.

Майдондаги самарадорлик ва ёшларга ўрнак

Дигари буюк футболчи ўзининг имкониятларини вақтида баҳолай олиши, қачон ўйин даражаси пасайганини сезиши кераклигини қўшимча қилди. Унинг таъкидлашича, охирги учта халқаро мусобақада Португалия терма жамоаси ўз сардорисиз анча жипслашган ва самарали ҳаракат қилган.

Собиқ футболчи мураббийнинг қарорлари ва ўйин вақти тақсимоти бўлган кичик келишмовчилик туфайли шунчалик шовқин кўтариш португалиялик ёшларга қандай намуна бўлишини савол остига қўйди. Шунингдек, мураббийлар штаби билан юзага келган тушунмовчилик ва халқаро ўйинлар олдидан лагер таркибини тарк этиш ҳолати жамоадаги муҳитга таъсир кўрсатди.

Гарчи бош мураббий матбуот анжуманида терма жамоа эшиклари ҳамон очиқлигини таъкидлаган бўлса-да, юзага келган жиддий зиддият ва ўзаро муносабатлардаги совуқлик вазиятни мураккаблаштириб юбормоқда. Роналду ва Португалия футбол федерацияси раҳбарияти ўртасидаги мулоқотдан кейинги бу қадам келажакдаги ҳамкорликка қандай таъсир қилиши ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.

Кристиану РоналдуКристоф ДигариПортугалияфутболАл-Наср
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдонинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолдиКриштиано Роналдонинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолдиКеча 16:16Жорге Жесус Криштиано Роналдонинг терма жамоадаги келажагига ойдинлик киритдиЖорге Жесус Криштиано Роналдонинг терма жамоадаги келажагига ойдинлик киритдиКеча 10:14Криштиано Роналдонинг тер жамоадан кетиши сиёсий тус олдиКриштиано Роналдонинг тер жамоадан кетиши сиёсий тус олди4 октябр 21:38Криштиану Роналдунинг терма жамоадаги тақдири сўроқ остида қолдиКриштиану Роналдунинг терма жамоадаги тақдири сўроқ остида қолди3 октябр 23:30Бруно Фернандеш Криштиану Роналду ҳақида нималарни айтдиБруно Фернандеш Криштиану Роналду ҳақида нималарни айтди3 октябр 22:33Криштиано Роналдунинг Португалия термасини тарк этиши жанжалга сабаб бўлдиКриштиано Роналдунинг Португалия термасини тарк этиши жанжалга сабаб бўлди3 октябр 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?