Бразилияда улкан баннер ҳаво шарига илиниб, парча-парча бўлиб кетди (видео)

·0·Дунё
Бразилияда улкан баннер ҳаво шарига илиниб, парча-парча бўлиб кетди (видео)

Бразилияда ҳаво шарига бириктирилган улкан баннер кўтарилиш вақтида пастдаги тўсиқларга илиниб, йиртилиб кетди. Воқеа акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар эътиборини тортди.

Видеода улкан баннер ҳаво шарига осилган ҳолда аста-секин кўтарилаётгани кўринади. Бироқ у етарлича баландликка кўтарилмасдан дарахтлар ёки бошқа тўсиқларга илиниб қолган ва натижада катта мато бўлакларга ажралиб кетган.

Баннернинг айрим қисмлари ҳавода учиб, турли томонга тарқалган. Кадрлар воқеани узоқдан кузатаётганлар учун ниҳоятда ғайриоддий манзарани юзага келтирган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеога кўра, улкан баннернинг ҳаво шарига осилган конструкцияси воқеа сабабини тушунишни дастлаб қийинлаштирган. Айрим фойдаланувчилар видеони ҳатто сунъий интеллект ёрдамида яратилган деб ўйлаган, бироқ тасвирда улкан баннернинг тўсиқларга илиниб йиртилгани кўринади.

Бразилиябаннер йиртилишвидео тарқалишсунъий интеллект
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда ҳайкал йўлини очиш учун электр симларини кесиб ташлашди (видео)Ҳиндистонда ҳайкал йўлини очиш учун электр симларини кесиб ташлашди (видео)2 октябр 16:58«Қанийди тишларим бўлганида»: бир аёлнинг гапи Соннет Элерсни ноодатий ихтиро яратишга ундади«Қанийди тишларим бўлганида»: бир аёлнинг гапи Соннет Элерсни ноодатий ихтиро яратишга ундади2 октябр 19:25Колумбия соҳилида 6 метрлик улкан кит акуласи нобуд бўлдиКолумбия соҳилида 6 метрлик улкан кит акуласи нобуд бўлди4 октябр 12:01Германиядаги маккажўхори даласида Путин ва Трамп расми чизилдиГерманиядаги маккажўхори даласида Путин ва Трамп расми чизилди5 август 19:16Бразилияда чақалоқ беланчакдан йиқилиб, жароҳат олди (видео)Бразилияда чақалоқ беланчакдан йиқилиб, жароҳат олди (видео)20 сентябр 10:29ChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олиндиChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олинди20 сентябр 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота