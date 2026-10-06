Бразилияда улкан баннер ҳаво шарига илиниб, парча-парча бўлиб кетди (видео)
Бразилияда ҳаво шарига бириктирилган улкан баннер кўтарилиш вақтида пастдаги тўсиқларга илиниб, йиртилиб кетди. Воқеа акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар эътиборини тортди.
Видеода улкан баннер ҳаво шарига осилган ҳолда аста-секин кўтарилаётгани кўринади. Бироқ у етарлича баландликка кўтарилмасдан дарахтлар ёки бошқа тўсиқларга илиниб қолган ва натижада катта мато бўлакларга ажралиб кетган.
Баннернинг айрим қисмлари ҳавода учиб, турли томонга тарқалган. Кадрлар воқеани узоқдан кузатаётганлар учун ниҳоятда ғайриоддий манзарани юзага келтирган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеога кўра, улкан баннернинг ҳаво шарига осилган конструкцияси воқеа сабабини тушунишни дастлаб қийинлаштирган. Айрим фойдаланувчилар видеони ҳатто сунъий интеллект ёрдамида яратилган деб ўйлаган, бироқ тасвирда улкан баннернинг тўсиқларга илиниб йиртилгани кўринади.
Изоҳлар 0
…