Қашқадарёдаги тўйда биргина яҳнига 300 килограммгача гўшт сарфлангани айтилмоқда
Қашқадарёдаги тўйлардан бирида меҳмонларга тортилган биргина яҳни учун 300 килограммгача гўшт сарфлангани айтилмоқда.
Маълум қилинишича, катта ҳажмда тайёрланган таом тўй дастурхонига тортилган. Эътиборлиси, бу ҳисоб фақат яҳнига ишлатилган гўшт миқдорига тааллуқли. Дастурхондаги бошқа таомлар, жумладан палов, шўрва ва бошқа гўштли таомлар учун сарфланган маҳсулотлар бунга кирмайди.
Шу боис тўй давомида жами қанча гўшт ишлатилганини тасаввур қилиш мумкин. Қашқадарёда тўй дастурхонларининг тўкинлиги ва меҳмонларга мўл-кўл таом тортиш анъанаси бу каби мисолларда яққол кўринади.
Қайд этиш жоиз, Қашқадарёда гўштли таомлар, хусусан тандир гўшти, тўй ва бошқа маросимларда анъанавий таомлардан бири ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…