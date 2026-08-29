АҚШда янги космик академия ташкил этилади

·12·Техно
АҚШда янги космик академия ташкил этилади

АҚШ президенти Доналд Тарамп мамлакатнинг космик соҳадаги етакчилигини сақлаб қолиш ва мустаҳкамлашга қаратилган муҳим фармонни имзолади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ҳужжатга мувофиқ, Қўшма Штатларда махсус Президентлик комиссияси тузилиб, у Унитед Статес Спасе Академй — Америка косми академиясига асос солиш устида иш бошлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур ташаббус замонавий шароитда космоснинг миллий хавфсизлик, иқтисодиёт, илмий тадқиқотлар ҳамда технологик тараққиёт учун стратегик жиҳатдан қанчалик муҳим эканини яна бир бор тасдиқлайди. Вашингтон маъмурияти келгусида космик тармоқни ривожлантириш учун етакчи кадрлар базасини шакллантириш ниятида.

Янги кадрлар тайёрлаш йўналишлари

Қабул қилинган ҳужжатга асосан, АҚШ келгуси авлод мутахассисларини тайёрлаш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради. Бунга астронавтлар билан бир қаторда олимлар, муҳандислар, космик тизимлар операторлари, тадбиркорлар, давлат хизматчилари ҳамда ҳарбийлар киради.

Лойиҳа доирасида мамлакат бўйлаб энг истиқболли мутахассисларни ўзига жалб қилиш, уларни ўқитиш ва соҳага бириктириб қолиш асосий вазифа этиб белгиланган. Бу эса келгусида турли йўналишдаги космик вазифаларни муваффақиятли бажариш имконини беради.

Комиссия таркиби ва бошқарув

Ташаббусни ҳаётга татбиқ этиш мақсадида махсус тузилма — Президентлик комиссияси ташкил этилмоқда. Унинг раҳбарлиги NASA раҳбарига юклатилди. Шунингдек, президентнинг фан ва технологиялар ҳамда иқтисодий сиёсат масалалари бўйича ёрдамчилари комиссия раисининг ўринбосарлари лавозимини эгаллайдилар.

Бундан ташқари, NASA раҳбарининг ўринбосари ушбу комиссиянинг ижрочи директори этиб тайинланди. Юқори мартабали амалдорлардан иборат бундай бошқарув тизими лойиҳанинг ўз вақтида ва самарали амалга оширилишини таъминлашга қаратилган.

АҚШКосмосNASAДоналд ТрампТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марс сиртида топилган "медуза" сирининг илмий изоҳи маълум қилиндиМарс сиртида топилган "медуза" сирининг илмий изоҳи маълум қилиндиБугун, 12:27Hisense Старлигҳт S2 Pro лазерни 4K телевизори тақдим этилдиHisense Старлигҳт S2 Pro лазерни 4K телевизори тақдим этилдиБугун, 11:28Xiaomi 18 Фолд дунёда илк бор янги авлод LPDDR6 хотирасини оладиXiaomi 18 Фолд дунёда илк бор янги авлод LPDDR6 хотирасини оладиБугун, 10:52NASA раҳбари АҚШ Ойга фақат хусусий компаниялар ёрдамида қайтишини тан олдиNASA раҳбари АҚШ Ойга фақат хусусий компаниялар ёрдамида қайтишини тан олдиБугун, 10:25Starship ракета тизими 2027 йилдан ҳафталик частотада учирилиши мумкинStarship ракета тизими 2027 йилдан ҳафталик частотада учирилиши мумкинБугун, 09:53Астрофизиклар таркибининг ярми сувдан иборат экзогениксни аниқладиАстрофизиклар таркибининг ярми сувдан иборат экзогениксни аниқладиБугун, 04:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди