АҚШда янги космик академия ташкил этилади
АҚШ президенти Доналд Тарамп мамлакатнинг космик соҳадаги етакчилигини сақлаб қолиш ва мустаҳкамлашга қаратилган муҳим фармонни имзолади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ҳужжатга мувофиқ, Қўшма Штатларда махсус Президентлик комиссияси тузилиб, у Унитед Статес Спасе Академй — Америка косми академиясига асос солиш устида иш бошлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур ташаббус замонавий шароитда космоснинг миллий хавфсизлик, иқтисодиёт, илмий тадқиқотлар ҳамда технологик тараққиёт учун стратегик жиҳатдан қанчалик муҳим эканини яна бир бор тасдиқлайди. Вашингтон маъмурияти келгусида космик тармоқни ривожлантириш учун етакчи кадрлар базасини шакллантириш ниятида.
Янги кадрлар тайёрлаш йўналишлариҚабул қилинган ҳужжатга асосан, АҚШ келгуси авлод мутахассисларини тайёрлаш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради. Бунга астронавтлар билан бир қаторда олимлар, муҳандислар, космик тизимлар операторлари, тадбиркорлар, давлат хизматчилари ҳамда ҳарбийлар киради.
Лойиҳа доирасида мамлакат бўйлаб энг истиқболли мутахассисларни ўзига жалб қилиш, уларни ўқитиш ва соҳага бириктириб қолиш асосий вазифа этиб белгиланган. Бу эса келгусида турли йўналишдаги космик вазифаларни муваффақиятли бажариш имконини беради.
Комиссия таркиби ва бошқарувТашаббусни ҳаётга татбиқ этиш мақсадида махсус тузилма — Президентлик комиссияси ташкил этилмоқда. Унинг раҳбарлиги NASA раҳбарига юклатилди. Шунингдек, президентнинг фан ва технологиялар ҳамда иқтисодий сиёсат масалалари бўйича ёрдамчилари комиссия раисининг ўринбосарлари лавозимини эгаллайдилар.
Бундан ташқари, NASA раҳбарининг ўринбосари ушбу комиссиянинг ижрочи директори этиб тайинланди. Юқори мартабали амалдорлардан иборат бундай бошқарув тизими лойиҳанинг ўз вақтида ва самарали амалга оширилишини таъминлашга қаратилган.
…