Starship ракета тизими 2027 йилдан ҳафталик частотада учирилиши мумкин
Аэрокосмик соҳада улкан ўзгаришлар даври бошланмоқда. ixbt.com нашрининг ёзишича, NASA раҳбари Жаред Айзекман яқинда қилган баёнотида гигант Starship тизимининг синов парвозлари 2027 йилдан бошлаб деярли ҳар ҳафта амалга оширилишини маълум қилди. Бу каби шиддатли суръат инсониятнинг космосни ўзлаштириш тарихида янги саҳна очиб, ракетани ҳақиқий маънодаги конвеер усулида қўллаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда SpaceX компанияси ушбу улкан тизимни такомиллаштириш устида тинимсиз иш олиб бормоқда. Жумладан, мутахассислар келгусидаги Artemis космик дастурлари доирасида амалга ошириладиган миссиялар учун мўлжалланган Starship кемасининг махсус ой версиясини фаол равишда тайёрламоқда. Агар раҳбариятнинг прогнозлари ўзини оқласа, парвозлар частотаси бугунги кўрсаткичларга нисбатан кескин ортади.
Тўлиқ қайта фойдаланиш имконияти ва техник вазифаларБундай ёндашув SpaceX учун нафақат ракетанинг ўзини синовдан ўтказиш, балки бир қатор мураккаб вазифаларни ҳал этишда ҳам муҳим аҳамият касб этади. Жумладан, келгусида оғир сунъий йўлдошларни орбитага олиб чиқиш, космик кемаларни орбита шароитида ёнилғи билан тўлдириш ҳамда келгуси ойлик миссияларга пухта тайёргарлик кўриш режалаштирилган. Starship мутлақо кўп марталик фойдаланиладиган тизим сифатида лойиҳалаштирилган бўлиб, у Super Heavy тезлатгичи ҳамда юқори поғонадаги Starship кемасидан иборат.
Лойиҳа шартларига кўра, тизимнинг ҳар иккала асосий элементи ҳам Ерга муваффақиятли қайтиб келиши ва келгусида қайта ишлатилиши лозим. Бу эса космик парвозлар таннархини сезиларли даражада пасайтириш ҳамда уларнинг барқарорлигини таъминлаш имконини беради. Мутахассислар ушбу ёндашув келажакда бошқа сайёраларга экспедициялар уюштиришда ҳам ҳал қилувчи рол ўйнашини таъкидламоқда.
Artemis дастури ва сўнгги синовлар натижалариМазкур дастур NASA учун ҳам алоҳида стратегик аҳамиятга эга. Агентлик Starship кемасининг ойга мослаштирилган модификациясини инсонларни Ер йўлдошига қайта қўндириш бўйича келгусидаги Artemis миссияларининг энг асосий бўғинларидан бири сифатида баҳоламоқда. Жумладан, 2027 йилда инсониятнинг Ойга навбатдаги қадамини таъминловчи технологияларни синовдан ўтказишга қаратилган муҳим миссия режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, ушбу кенг кўламли режаларга замин яратиш мақсадида SpaceX яқинда Super Heavy тезлатгичининг тўлақонли ўт очиш синовини муваффақиятли амалга оширган эди. Ушбу жараёнда барча 33 та Raptor двигателлари бир вақтнинг ўзида ишга туширилиб, тизимнинг қуввати ва мустаҳкамлиги амалда тўлиқ текшириб кўрилди. Мазкур синовлар келгусидаги ҳафталик парвозларни хавфсиз ва самарали йўлга қўйишда пойдевор вазифасини бажаради.
…