Starship ракета тизими 2027 йилдан ҳафталик частотада учирилиши мумкин

·0·Техно
Starship ракета тизими 2027 йилдан ҳафталик частотада учирилиши мумкин

Аэрокосмик соҳада улкан ўзгаришлар даври бошланмоқда. ixbt.com нашрининг ёзишича, NASA раҳбари Жаред Айзекман яқинда қилган баёнотида гигант Starship тизимининг синов парвозлари 2027 йилдан бошлаб деярли ҳар ҳафта амалга оширилишини маълум қилди. Бу каби шиддатли суръат инсониятнинг космосни ўзлаштириш тарихида янги саҳна очиб, ракетани ҳақиқий маънодаги конвеер усулида қўллаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда SpaceX компанияси ушбу улкан тизимни такомиллаштириш устида тинимсиз иш олиб бормоқда. Жумладан, мутахассислар келгусидаги Artemis космик дастурлари доирасида амалга ошириладиган миссиялар учун мўлжалланган Starship кемасининг махсус ой версиясини фаол равишда тайёрламоқда. Агар раҳбариятнинг прогнозлари ўзини оқласа, парвозлар частотаси бугунги кўрсаткичларга нисбатан кескин ортади.

Тўлиқ қайта фойдаланиш имконияти ва техник вазифалар

Бундай ёндашув SpaceX учун нафақат ракетанинг ўзини синовдан ўтказиш, балки бир қатор мураккаб вазифаларни ҳал этишда ҳам муҳим аҳамият касб этади. Жумладан, келгусида оғир сунъий йўлдошларни орбитага олиб чиқиш, космик кемаларни орбита шароитида ёнилғи билан тўлдириш ҳамда келгуси ойлик миссияларга пухта тайёргарлик кўриш режалаштирилган. Starship мутлақо кўп марталик фойдаланиладиган тизим сифатида лойиҳалаштирилган бўлиб, у Super Heavy тезлатгичи ҳамда юқори поғонадаги Starship кемасидан иборат.

Лойиҳа шартларига кўра, тизимнинг ҳар иккала асосий элементи ҳам Ерга муваффақиятли қайтиб келиши ва келгусида қайта ишлатилиши лозим. Бу эса космик парвозлар таннархини сезиларли даражада пасайтириш ҳамда уларнинг барқарорлигини таъминлаш имконини беради. Мутахассислар ушбу ёндашув келажакда бошқа сайёраларга экспедициялар уюштиришда ҳам ҳал қилувчи рол ўйнашини таъкидламоқда.

Artemis дастури ва сўнгги синовлар натижалари

Мазкур дастур NASA учун ҳам алоҳида стратегик аҳамиятга эга. Агентлик Starship кемасининг ойга мослаштирилган модификациясини инсонларни Ер йўлдошига қайта қўндириш бўйича келгусидаги Artemis миссияларининг энг асосий бўғинларидан бири сифатида баҳоламоқда. Жумладан, 2027 йилда инсониятнинг Ойга навбатдаги қадамини таъминловчи технологияларни синовдан ўтказишга қаратилган муҳим миссия режалаштирилган.

Эслатиб ўтамиз, ушбу кенг кўламли режаларга замин яратиш мақсадида SpaceX яқинда Super Heavy тезлатгичининг тўлақонли ўт очиш синовини муваффақиятли амалга оширган эди. Ушбу жараёнда барча 33 та Raptor двигателлари бир вақтнинг ўзида ишга туширилиб, тизимнинг қуввати ва мустаҳкамлиги амалда тўлиқ текшириб кўрилди. Мазкур синовлар келгусидаги ҳафталик парвозларни хавфсиз ва самарали йўлга қўйишда пойдевор вазифасини бажаради.

StarshipNASASpaceXArtemisКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астрофизиклар таркибининг ярми сувдан иборат экзогениксни аниқладиАстрофизиклар таркибининг ярми сувдан иборат экзогениксни аниқладиБугун, 04:20Космонавт Анна Кикина МКСдан туриб ноёб ой тутилишини тасвирга олдиКосмонавт Анна Кикина МКСдан туриб ноёб ой тутилишини тасвирга олдиКеча, 22:24Лава компанияси атиги 85 долларлик Болд N4 Lite смартфонини тақдим этдиЛава компанияси атиги 85 долларлик Болд N4 Lite смартфонини тақдим этдиКеча, 21:56Америкалик ихтирочи музқаймоқ учун мини музлатгич яратдиАмерикалик ихтирочи музқаймоқ учун мини музлатгич яратдиКеча, 20:20100 дан ортиқ технология гиганти сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирди!100 дан ортиқ технология гиганти сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирди!Кеча, 20:05Apple TV обуна нархларини яна оширдиApple TV обуна нархларини яна оширдиКеча, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди