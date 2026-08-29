Истанбулда икки трамвай тўқнашди

·3·Дунё
Истанбулда икки трамвай тўқнашди

28 август куни Туркиянинг Истанбул шаҳри Зайтинбурну туманида икки трамвай тўқнашиб кетди. Ҳодиса оқибатида жабрланганлар борлиги хабар қилинган.

Anadolu Agency маълумотига кўра, тўқнашув T1 Кабаташ–Боғчилар трамвай йўналишининг Пазартекке ва Топқапи бекатлари оралиғида юз берган. Ҳодиса сабаби ҳозирча аниқланмаган.

Воқеа ҳақида хабар тушгач, ҳудудга полиция, ёнғин-қутқарув ва тиббий ёрдам ходимлари жалб этилган. Жабрланганларга тиббий ёрдам кўрсатилган.

Тўқнашув сабабли мазкур йўналишда трамвайлар ҳаракати вақтинча чекланган. Айни пайтда мутасаддилар ҳодиса жойида иш олиб бориб, тўқнашувнинг аниқ сабабларини аниқламоқда.

Тергов якунлари ва жабрланганларнинг ҳолати ҳақида қўшимча маълумотлар берилиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

15 ёшли қиз 20 кун давомида ичагида игна билан яшади15 ёшли қиз 20 кун давомида ичагида игна билан яшадиБугун, 10:57«Энг буюги — менман»: Трамп АҚШ президентлари рейтингини эълон қилди!«Энг буюги — менман»: Трамп АҚШ президентлари рейтингини эълон қилди!Бугун, 10:0629 та бармоқли мушук жаҳон рекордини ўрнатди 29 та бармоқли мушук жаҳон рекордини ўрнатди Кеча, 23:54Футбол тўпини бошида ушлаб, 17 та футболка кийган эркак Гиннес рекордини ўрнатдиФутбол тўпини бошида ушлаб, 17 та футболка кийган эркак Гиннес рекордини ўрнатдиКеча, 23:49Дарахтни тақиллатиб ов қиладиган сирли приматДарахтни тақиллатиб ов қиладиган сирли приматКеча, 23:27АҚШнинг Сиэтл шаҳрида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди!АҚШнинг Сиэтл шаҳрида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди!Кеча, 22:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди