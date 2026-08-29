4 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)
Қозоғистон пойтахти Остона шаҳрида IBA Nomad лигаси томонидан ташкил этилган «International Boxing Day» халқаро бокс оқшоми бўлиб ўтди. Мусобақанинг энг қизиқарли ва кутилган тўқнашувларидан бирида мезбонларнинг таниқли вакили Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик иқтидорли боксчи Бобиржон Исроиловга қарши рингга кўтарилди.
Супер ўрта вазн тоифасида профессионал бокс қоидалари асосида ўтказилган мазкур беллашув илк сониялардан шиддатли алмашинувлар билан бошланди.
Иккинчи раунддаги кетма-кет 4 та нокдаун ва муддатидан олдинги ғалаба
Беллашувга қадар ҳар икки боксчи ҳам профессионал рингда мағлубиятсиз серияга эга эди: Тоқтарда 2-0 (2 КО), Исроиловда эса 1-0 (1 КО) кўрсаткичи қайд этилганди:
Кескин босим: Биринчи раундданоқ ташаббусни ўз қўлига олишга интилган қозоғистонлик жангчи кучли ва аниқ серияли зарбалари билан рақибига жиддий хавф туғдирди;
Драматик якун: Иккинчи раундда жанг тўлиқ Тоқтарнинг назорати остига ўтди. Кескин ҳужумлар натижасида Бобиржон Исроилов баҳс давомида тўрт бор нокдаун ҳолатига тушиб қолди;
Техник нокаут: Рефери вазиятни баҳолаб, жангни тўхтатишга қарор қилди ва Еркебулан Тоқтарнинг иккинчи раунддаги техник нокаут (TKO) эвазига қозонилган ёрқин ғалабасини қайд этди.
Профессионал карьерадаги янги кўрсаткичлар
Ушбу жанг натижаси ҳар иккала спортчининг профи-боксдаги статистикасига ўзгартириш киритди:
Еркебулан Тоқтар: Профессионал боксдаги ўзининг 3-ғалабасини расмийлаштириб, 100 фоизлик нокаутли сериясини (3-0, 3 КО) сақлаб қолди;
Бобиржон Исроилов: Ўзбекистонлик ёш чарм қўлқоп устаси «Шоҳзода» профи-рингдаги ўзининг илк мағлубиятини (1-1, 1 КО) қабул қилиб олди.
…