Xiaomi 18 Фолд дунёда илк бор янги авлод LPDDR6 хотирасини олади
Хитойнинг CXMT компанияси мобил қурилмалар учун мўлжалланган LPDDR6 хотирасининг оммавий ишлаб чиқарилишини бошлади ва ушбу илғор чипларни Xiaomi корпорациясига етказиб беради. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур инновацион хотира бозорда чиқарилиши кутилаётган Xiaomi 18 Фолд буклама флагман смартфонига ўрнатилади ва уни дунёда биринчилардан қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
CXMT учун LPDDR6 стандартининг ўзлаштирилиши улкан ютуқ ҳисобланади. Компания аввалги LPDDR5 хотирасини оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўйганидан бери бир йилдан камроқ вақт ўтиб, технологик жиҳатдан янги босқичга кўтарилди. Бу қадам Хитой ишлаб чиқарувчисининг дунёдаги энг йирик DRAM бозори етакчилари бўлган Samsung ҳамда СК Ҳйних компаниялари билан технологик тафовутини сезиларли даражада қисқартиради.
Сентябр ойида савдога чиқиши кутилмоқдаТомонларнинг маълумотларига таяниб хабар берилишича, Xiaomi 18 Фолд смартфони жорий йилнинг сентябрь ойидаёқ сотувга чиқарилади. Янги авлод хотираси билан жиҳозланадиган илк қурилмалардан бири бўладиган бу гаджет мобил технологиялар бозорида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Мутахассислар таъкидлашича, тезкор хотиранинг янги авлоди қурилманинг умумий унумдорлигини оширибгина қолмай, балки энергия самарадорлигини ҳам сезиларли даражада яхшилайди. Бу эса айниқса йиғилувчи экранлар ва мураккаб вазифаларга эга флагман смартфонлар учун муҳим аҳамият касб этади.
Кучли процессор ва янги имкониятларСмартфон нафақат илғор хотира, балки Xiaomi компаниясининг янги авлодидаги махсус процессори билан ҳам таъминланади. Маълум қилинишича, қурилмага 3-нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган Хринг O3 чипи ўрнатилади.
Компания баёнотига кўра, ушбу процессор дастлабки босқичданоқ LPDDR6 хотираси билан узлуксиз ишлашга мўлжалланган. Бу эса аппарат ва дастурий таъминотнинг ўзаро уйғунлигини таъминлаб, замонавий хотиранинг барча афзалликларидан тўлиқ фойдаланиш имконини беради.
…