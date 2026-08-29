Xiaomi 18 Фолд дунёда илк бор янги авлод LPDDR6 хотирасини олади

·4·Техно
Xiaomi 18 Фолд дунёда илк бор янги авлод LPDDR6 хотирасини олади

Хитойнинг CXMT компанияси мобил қурилмалар учун мўлжалланган LPDDR6 хотирасининг оммавий ишлаб чиқарилишини бошлади ва ушбу илғор чипларни Xiaomi корпорациясига етказиб беради. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур инновацион хотира бозорда чиқарилиши кутилаётган Xiaomi 18 Фолд буклама флагман смартфонига ўрнатилади ва уни дунёда биринчилардан қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

CXMT учун LPDDR6 стандартининг ўзлаштирилиши улкан ютуқ ҳисобланади. Компания аввалги LPDDR5 хотирасини оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўйганидан бери бир йилдан камроқ вақт ўтиб, технологик жиҳатдан янги босқичга кўтарилди. Бу қадам Хитой ишлаб чиқарувчисининг дунёдаги энг йирик DRAM бозори етакчилари бўлган Samsung ҳамда СК Ҳйних компаниялари билан технологик тафовутини сезиларли даражада қисқартиради.

Сентябр ойида савдога чиқиши кутилмоқда

Томонларнинг маълумотларига таяниб хабар берилишича, Xiaomi 18 Фолд смартфони жорий йилнинг сентябрь ойидаёқ сотувга чиқарилади. Янги авлод хотираси билан жиҳозланадиган илк қурилмалардан бири бўладиган бу гаджет мобил технологиялар бозорида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Мутахассислар таъкидлашича, тезкор хотиранинг янги авлоди қурилманинг умумий унумдорлигини оширибгина қолмай, балки энергия самарадорлигини ҳам сезиларли даражада яхшилайди. Бу эса айниқса йиғилувчи экранлар ва мураккаб вазифаларга эга флагман смартфонлар учун муҳим аҳамият касб этади.

Кучли процессор ва янги имкониятлар

Смартфон нафақат илғор хотира, балки Xiaomi компаниясининг янги авлодидаги махсус процессори билан ҳам таъминланади. Маълум қилинишича, қурилмага 3-нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган Хринг O3 чипи ўрнатилади.

Компания баёнотига кўра, ушбу процессор дастлабки босқичданоқ LPDDR6 хотираси билан узлуксиз ишлашга мўлжалланган. Бу эса аппарат ва дастурий таъминотнинг ўзаро уйғунлигини таъминлаб, замонавий хотиранинг барча афзалликларидан тўлиқ фойдаланиш имконини беради.

XiaomiLPDDR6CXMTСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA раҳбари АҚШ Ойга фақат хусусий компаниялар ёрдамида қайтишини тан олдиNASA раҳбари АҚШ Ойга фақат хусусий компаниялар ёрдамида қайтишини тан олдиБугун, 10:25Starship ракета тизими 2027 йилдан ҳафталик частотада учирилиши мумкинStarship ракета тизими 2027 йилдан ҳафталик частотада учирилиши мумкинБугун, 09:53Астрофизиклар таркибининг ярми сувдан иборат экзогениксни аниқладиАстрофизиклар таркибининг ярми сувдан иборат экзогениксни аниқладиБугун, 04:20Космонавт Анна Кикина МКСдан туриб ноёб ой тутилишини тасвирга олдиКосмонавт Анна Кикина МКСдан туриб ноёб ой тутилишини тасвирга олдиКеча, 22:24Лава компанияси атиги 85 долларлик Болд N4 Lite смартфонини тақдим этдиЛава компанияси атиги 85 долларлик Болд N4 Lite смартфонини тақдим этдиКеча, 21:56Америкалик ихтирочи музқаймоқ учун мини музлатгич яратдиАмерикалик ихтирочи музқаймоқ учун мини музлатгич яратдиКеча, 20:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди