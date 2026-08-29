Юнусободда электромобиль ёниб кетди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
28 август куни Тошкент шаҳрининг Юнусобод туманида электромобилда ёнғин содир бўлди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси хабар берган.
Маълум қилинишича, соат 02:16 да Юнусобод тумани, Ғайратий кўчаси, 79-уй олдида электромобиль ёнаётгани ҳақида ФВВга хабар келиб тушган.
Шундан сўнг қутқарув техникаси воқеа жойига зудлик билан етиб борган. Ёнғин соат 02:24 да тўлиқ бартараф этилган.
Ҳодиса оқибатида жабрланганлар йўқ. Ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.
…