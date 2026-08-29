Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)
Маҳмуд Мурадов яна чемпионлик камари учун октагонга қайтишга тайёрланмоқда. Ўзбекистонлик таниқли ММА жангчиси декабрь ойида Октагон лигасида навбатдаги титул жангида иштирок этиш режасини маълум қилди.
Бироқ чемпионлик жангигача Мурадов олдида яна икки муҳим жанг турибди. Спортчи декабрга қадар икки марта октагонга чиқиб, шундан сўнг навбатдаги камар учун баҳс олиб боришини айтди.
Мурадовнинг режаси қандай?
Жангчи ўзининг яқин келажакдаги режаларини маълум қилар экан, икки жанг ўтказиш ва кейин чемпионлик камари учун баҳсга киришишини таъкидлади.
Унинг режаси қисқача:
Босқич
Режа
1
Навбатдаги жанг
2
Яна бир жанг
3
Декабрь ойида чемпионлик жанги
4
Октагоннинг яна бир камари учун кураш
Шу тариқа Мурадов қисқа вақт ичида учта муҳим жанг ўтказишни мақсад қилган.
Нега айнан декабрь?
Мурадов учун декабрь ойидаги жанг оддий навбатдаги баҳс эмас.
Унда Октагон лигасининг яна бир чемпионлик камари учун курашиш имконияти пайдо бўлади. Бу эса спортчининг ташкилотдаги мақсадлари қанчалик катта эканини кўрсатади.
Мурадовнинг режаси аниқ: аввал икки жанг, кейин эса чемпионлик камари учун октагонга чиқиш.
Бироқ чемпионлик жангининг рақиби, аниқ санаси ва қайси камар учун баҳс бўлиши ҳозирча маълум қилинмаган.
Мурадов учун янги чақириқ
Профессионал ММАда икки жангни қисқа муддатда ўтказиб, кейин чемпионлик жангига чиқиш катта жисмоний ва руҳий тайёргарликни талаб қилади.
Шунинг учун Мурадовнинг режасидаги энг муҳим масала — биринчи икки жангни қандай ўтказиши.
Улардан бири кутилмаган натижа билан якунланса, декабрь ойидаги чемпионлик жанги режаси ҳам ўзгариши мумкин.
Мурадовнинг асосий мақсади битта
Ўзбекистонлик жангчи Октагонда яна бир чемпионлик камарини қўлга киритишни режалаштирмоқда.
Бу эса унинг ММАдаги фаолиятида янги босқични бошлаши мумкин.
Ҳозирча эса мухлисларни олдинда икки жанг кутмоқда. Агар Мурадов режасини тўлиқ амалга ошира олса, декабрь ойида октагонда яна бир чемпионлик камари учун жанг қилади.
…