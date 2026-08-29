Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)

·8·Спорт
Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)

Маҳмуд Мурадов яна чемпионлик камари учун октагонга қайтишга тайёрланмоқда. Ўзбекистонлик таниқли ММА жангчиси декабрь ойида Октагон лигасида навбатдаги титул жангида иштирок этиш режасини маълум қилди.

Бироқ чемпионлик жангигача Мурадов олдида яна икки муҳим жанг турибди. Спортчи декабрга қадар икки марта октагонга чиқиб, шундан сўнг навбатдаги камар учун баҳс олиб боришини айтди.

Мурадовнинг режаси қандай?

Жангчи ўзининг яқин келажакдаги режаларини маълум қилар экан, икки жанг ўтказиш ва кейин чемпионлик камари учун баҳсга киришишини таъкидлади.

Унинг режаси қисқача:

Босқич

Режа

1

Навбатдаги жанг

2

Яна бир жанг

3

Декабрь ойида чемпионлик жанги

4

Октагоннинг яна бир камари учун кураш

Шу тариқа Мурадов қисқа вақт ичида учта муҳим жанг ўтказишни мақсад қилган.

Нега айнан декабрь?

Мурадов учун декабрь ойидаги жанг оддий навбатдаги баҳс эмас.

Унда Октагон лигасининг яна бир чемпионлик камари учун курашиш имконияти пайдо бўлади. Бу эса спортчининг ташкилотдаги мақсадлари қанчалик катта эканини кўрсатади.

Мурадовнинг режаси аниқ: аввал икки жанг, кейин эса чемпионлик камари учун октагонга чиқиш.

Бироқ чемпионлик жангининг рақиби, аниқ санаси ва қайси камар учун баҳс бўлиши ҳозирча маълум қилинмаган.

Мурадов учун янги чақириқ

Профессионал ММАда икки жангни қисқа муддатда ўтказиб, кейин чемпионлик жангига чиқиш катта жисмоний ва руҳий тайёргарликни талаб қилади.

Шунинг учун Мурадовнинг режасидаги энг муҳим масала — биринчи икки жангни қандай ўтказиши.

Улардан бири кутилмаган натижа билан якунланса, декабрь ойидаги чемпионлик жанги режаси ҳам ўзгариши мумкин.

Мурадовнинг асосий мақсади битта

Ўзбекистонлик жангчи Октагонда яна бир чемпионлик камарини қўлга киритишни режалаштирмоқда.

Бу эса унинг ММАдаги фаолиятида янги босқични бошлаши мумкин.

Ҳозирча эса мухлисларни олдинда икки жанг кутмоқда. Агар Мурадов режасини тўлиқ амалга ошира олса, декабрь ойида октагонда яна бир чемпионлик камари учун жанг қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)Бугун, 10:414 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)4 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)Бугун, 10:32Раҳмоналиев орзусига етди: Бокуга «Барселона» келади ва ЕЧЛ рекорди янгиланадиРаҳмоналиев орзусига етди: Бокуга «Барселона» келади ва ЕЧЛ рекорди янгиланадиБугун, 10:18Маресканинг янги қуроли: Экспертлар Ҳусановнинг ўйинига қандай баҳо берди?Маресканинг янги қуроли: Экспертлар Ҳусановнинг ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 10:122 та ўйинда 6 очко: «Милан» чемпионлик пойгасида кучли старт олмоқда!2 та ўйинда 6 очко: «Милан» чемпионлик пойгасида кучли старт олмоқда!Бугун, 08:09Мареска кечаги 4:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг тактик сирларни очиқлади!Мареска кечаги 4:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг тактик сирларни очиқлади!Бугун, 08:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)