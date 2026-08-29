Hisense Старлигҳт S2 Pro лазерни 4K телевизори тақдим этилди

·0·Техно
Hisense Старлигҳт S2 Pro лазерни 4K телевизори тақдим этилди

Hisense компанияси Хитой бозорида ўзининг янги флагман маҳсулоти — Старlight S2 Pro номли лазерни 4K телевизорини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма йирик экран форматларини хуш кўрувчи фойдаланувчиларга мўлжалланган бўлиб, илғор тасвир ҳамда овоз технологияларини ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги телевизор уч рангли РGB-лазерни ёруғлик манбасидан фойдаланган ҳолда 3840×2160 пикселлар аниқлигидаги юқори сифатли тасвирни тақдим этади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилма BT.2020 ранглар фазосининг 110 фоизини қамраб олади, бу эса рангларнинг ўта бой ва табиий чиқишини таъминлайди.

Техник имкониятлар ва дисплей сифати

Қурилманинг барқарор экрандаги ёруғлиги 500 нитгача етади. Мутахассисларнинг қайд этишича, бу кўрсаткич аввалги авлод моделларига нисбатан 15 фоизга юқори натижани ташкил этади. Шунингдек, телевизор 0,2 проэксия коэффициенти билан жиҳозланган бўлиб, уни деворга яқин масофадан туриб ҳам кенг форматли контентни намойиш этиш учун қулай қилади.

Старlight S2 Pro модели уч хил ўлчамдаги экран вариантларида сотувга чиқарилади. Харидорлар ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда 80, 88 ҳамда 100 дюймли диагоналларга эга версиялардан бирини танлашлари мумкин бўлади.

Овоз тизими ва унумдорлик

Қурилманинг ауди имкониятларига алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, унинг овози учун Ҳарман/кардон брендининг махсус 4.1.2 конфигурацияли тизими жавоб беради. Умумий қуввати 100 ваттни ташкил этувчи ушбу тизим Долбй Атмос ва ДТС-Х технологияларини қўллаб-қувватлайди ва уй шароитида кинозал муҳитини яратади.

Телевизорнинг аппарат қисми MediaTek MT9649 чипига асосланган бўлиб, қурилма 3 GB тезкор ва 128 GB доимий хотира билан таъминланган. Симсиз уланишлар учун эса энг сўнгги Bluetooth 5.4 модули кўзда тутилган.

Нархлар ва бозор истиқболлари

Хитой бозорида ушбу лазерни телевизорнинг бошланғич нархи 11 999 юанкни (тахминан 1780 АҚШ доллари) ташкил этади. 88 дюймли модел 16 999 юан (2500 доллар) баҳоланган бўлса, энг йирик 100 дюймли флагман версия учун 23 999 юан (тахминан 3550 доллар) талаб этилади.

HisenseСтарлигҳт S2 Pro4K телевизорҲарман/кардонТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Фолд дунёда илк бор янги авлод LPDDR6 хотирасини оладиXiaomi 18 Фолд дунёда илк бор янги авлод LPDDR6 хотирасини оладиБугун, 10:52NASA раҳбари АҚШ Ойга фақат хусусий компаниялар ёрдамида қайтишини тан олдиNASA раҳбари АҚШ Ойга фақат хусусий компаниялар ёрдамида қайтишини тан олдиБугун, 10:25Starship ракета тизими 2027 йилдан ҳафталик частотада учирилиши мумкинStarship ракета тизими 2027 йилдан ҳафталик частотада учирилиши мумкинБугун, 09:53Астрофизиклар таркибининг ярми сувдан иборат экзогениксни аниқладиАстрофизиклар таркибининг ярми сувдан иборат экзогениксни аниқладиБугун, 04:20Космонавт Анна Кикина МКСдан туриб ноёб ой тутилишини тасвирга олдиКосмонавт Анна Кикина МКСдан туриб ноёб ой тутилишини тасвирга олдиКеча, 22:24Лава компанияси атиги 85 долларлик Болд N4 Lite смартфонини тақдим этдиЛава компанияси атиги 85 долларлик Болд N4 Lite смартфонини тақдим этдиКеча, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди