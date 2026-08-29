Hisense Старлигҳт S2 Pro лазерни 4K телевизори тақдим этилди
Hisense компанияси Хитой бозорида ўзининг янги флагман маҳсулоти — Старlight S2 Pro номли лазерни 4K телевизорини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма йирик экран форматларини хуш кўрувчи фойдаланувчиларга мўлжалланган бўлиб, илғор тасвир ҳамда овоз технологияларини ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги телевизор уч рангли РGB-лазерни ёруғлик манбасидан фойдаланган ҳолда 3840×2160 пикселлар аниқлигидаги юқори сифатли тасвирни тақдим этади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилма BT.2020 ранглар фазосининг 110 фоизини қамраб олади, бу эса рангларнинг ўта бой ва табиий чиқишини таъминлайди.
Техник имкониятлар ва дисплей сифатиҚурилманинг барқарор экрандаги ёруғлиги 500 нитгача етади. Мутахассисларнинг қайд этишича, бу кўрсаткич аввалги авлод моделларига нисбатан 15 фоизга юқори натижани ташкил этади. Шунингдек, телевизор 0,2 проэксия коэффициенти билан жиҳозланган бўлиб, уни деворга яқин масофадан туриб ҳам кенг форматли контентни намойиш этиш учун қулай қилади.
Старlight S2 Pro модели уч хил ўлчамдаги экран вариантларида сотувга чиқарилади. Харидорлар ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда 80, 88 ҳамда 100 дюймли диагоналларга эга версиялардан бирини танлашлари мумкин бўлади.
Овоз тизими ва унумдорликҚурилманинг ауди имкониятларига алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, унинг овози учун Ҳарман/кардон брендининг махсус 4.1.2 конфигурацияли тизими жавоб беради. Умумий қуввати 100 ваттни ташкил этувчи ушбу тизим Долбй Атмос ва ДТС-Х технологияларини қўллаб-қувватлайди ва уй шароитида кинозал муҳитини яратади.
Телевизорнинг аппарат қисми MediaTek MT9649 чипига асосланган бўлиб, қурилма 3 GB тезкор ва 128 GB доимий хотира билан таъминланган. Симсиз уланишлар учун эса энг сўнгги Bluetooth 5.4 модули кўзда тутилган.
…