Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)
Ўзбекистонлик ММА жангчиси Акбаржон Исломбоев LFA 240 турнирида навбатдаги ғалабасини қўлга киритди. У Теннесси штатида ўтказилган мусобақанинг биринчи даврасида бразилиялик Элвис Силвани муддатидан олдин мағлуб этди.
Исломбоев рақибини бўғиш усули орқали таслим қилди ва LFA ташкилотидаги янги жангини ғалаба билан якунлади. Турнирнинг расмий кардида Исломбоев — Силва жанги ярим енгил вазн тоифасидаги қўшма асосий жанг сифатида белгиланган эди.
Исломбоевдан ишончли ғалаба
Акбаржон Исломбоев мусобақада ўзининг партердаги маҳоратини намойиш этиб, жангни ҳакамлар қарорига қолдирмади.
Ўзбекистонлик спортчи учун бу ғалаба муҳим аҳамиятга эга. Чунки у LFA’да аввал ҳам жанг қилган ва 2025 йил октябрида Исаак Томсонга қарши баҳсда ҳакамларнинг якдил бўлмаган қарори билан мағлуб бўлган эди.
Жанг олдидан ким фаворит эди?
LFA 240 олдидан Исломбоев 10-2 натижага эга эди, Элвис Силванинг рекорди эса 15-9 бўлган. Исломбоев шунингдек, турнир олдидан ярим енгил вазн тоифасидаги асосий жанглардан бирида иштирок этган.
Жанг олдидан унинг устунлигига ишонч ҳам юқори эди. Бироқ октагондаги натижа прогноз эмас, спортчининг амалдаги тайёргарлиги билан белгиланди.
Исломбоевнинг навбатдаги қадами қандай бўлади?
Бу ғалаба Акбаржон Исломбоевнинг профессионал фаолиятидаги муҳим натижалардан бири бўлди.
Унинг аввалги жангларида ҳам муддатидан олдин ғалабалар кўп бўлган. Жанг статистикасига кўра, Исломбоев профессионал фаолияти давомида нокаут/техник нокаут ва таслим қилиш усуллари орқали бир қатор ғалабаларни қўлга киритган.
Энди асосий эътибор унинг LFA’даги кейинги жанглари ва ушбу ғалабадан кейинги позициясига қаратилади.
Ўзбекистон ММАси учун яна бир яхши натижа
Акбаржон Исломбоевнинг LFA 240 турниридаги ғалабаси Ўзбекистон ММАси вакиллари халқаро ареналарда ўзини кўрсатаётганини яна бир бор намоён қилди.
У кучли рақибга қарши жангда ўз имкониятларидан унумли фойдаланди ва мусобақани муддатидан олдин якунлади.
Энг муҳими, Исломбоев LFA 240’да ғалаба қозониб, халқаро ММА майдонида ўз номи ва мавқеини яна бир бор эслатди.
…