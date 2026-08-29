Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)

·1·Спорт
Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)

Ўзбекистонлик ММА жангчиси Акбаржон Исломбоев LFA 240 турнирида навбатдаги ғалабасини қўлга киритди. У Теннесси штатида ўтказилган мусобақанинг биринчи даврасида бразилиялик Элвис Силвани муддатидан олдин мағлуб этди.

Исломбоев рақибини бўғиш усули орқали таслим қилди ва LFA ташкилотидаги янги жангини ғалаба билан якунлади. Турнирнинг расмий кардида Исломбоев — Силва жанги ярим енгил вазн тоифасидаги қўшма асосий жанг сифатида белгиланган эди.

Исломбоевдан ишончли ғалаба

Акбаржон Исломбоев мусобақада ўзининг партердаги маҳоратини намойиш этиб, жангни ҳакамлар қарорига қолдирмади.

Ўзбекистонлик спортчи учун бу ғалаба муҳим аҳамиятга эга. Чунки у LFA’да аввал ҳам жанг қилган ва 2025 йил октябрида Исаак Томсонга қарши баҳсда ҳакамларнинг якдил бўлмаган қарори билан мағлуб бўлган эди.

Жанг олдидан ким фаворит эди?

LFA 240 олдидан Исломбоев 10-2 натижага эга эди, Элвис Силванинг рекорди эса 15-9 бўлган. Исломбоев шунингдек, турнир олдидан ярим енгил вазн тоифасидаги асосий жанглардан бирида иштирок этган.

Жанг олдидан унинг устунлигига ишонч ҳам юқори эди. Бироқ октагондаги натижа прогноз эмас, спортчининг амалдаги тайёргарлиги билан белгиланди.

Исломбоевнинг навбатдаги қадами қандай бўлади?

Бу ғалаба Акбаржон Исломбоевнинг профессионал фаолиятидаги муҳим натижалардан бири бўлди.

Унинг аввалги жангларида ҳам муддатидан олдин ғалабалар кўп бўлган. Жанг статистикасига кўра, Исломбоев профессионал фаолияти давомида нокаут/техник нокаут ва таслим қилиш усуллари орқали бир қатор ғалабаларни қўлга киритган.

Энди асосий эътибор унинг LFA’даги кейинги жанглари ва ушбу ғалабадан кейинги позициясига қаратилади.

Ўзбекистон ММАси учун яна бир яхши натижа

Акбаржон Исломбоевнинг LFA 240 турниридаги ғалабаси Ўзбекистон ММАси вакиллари халқаро ареналарда ўзини кўрсатаётганини яна бир бор намоён қилди.

У кучли рақибга қарши жангда ўз имкониятларидан унумли фойдаланди ва мусобақани муддатидан олдин якунлади.

Энг муҳими, Исломбоев LFA 240’да ғалаба қозониб, халқаро ММА майдонида ўз номи ва мавқеини яна бир бор эслатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)Бугун, 10:484 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)4 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)Бугун, 10:32Раҳмоналиев орзусига етди: Бокуга «Барселона» келади ва ЕЧЛ рекорди янгиланадиРаҳмоналиев орзусига етди: Бокуга «Барселона» келади ва ЕЧЛ рекорди янгиланадиБугун, 10:18Маресканинг янги қуроли: Экспертлар Ҳусановнинг ўйинига қандай баҳо берди?Маресканинг янги қуроли: Экспертлар Ҳусановнинг ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 10:122 та ўйинда 6 очко: «Милан» чемпионлик пойгасида кучли старт олмоқда!2 та ўйинда 6 очко: «Милан» чемпионлик пойгасида кучли старт олмоқда!Бугун, 08:09Мареска кечаги 4:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг тактик сирларни очиқлади!Мареска кечаги 4:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг тактик сирларни очиқлади!Бугун, 08:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)