15 ёшли қиз 20 кун давомида ичагида игна билан яшади
Чеченистонда 15 ёшли қиз рўмолини маҳкамлаётганда тасодифан игнани ютиб юборган. Ўткир жисм унинг ичагида қарийб уч ҳафта сақланиб, 20 кундан кейин табиий равишда организмдан чиққан. Бу ҳақда «Сапа Кавказ» хабар берди.
Маълум бўлишича, воқеа ўсмир рўмолининг учидаги безакни махсус игна ёрдамида маҳкамлаётган вақтда содир бўлган. Қиз дарҳол шифокорларга мурожаат қилган. Орадан икки кун ўтиб ўтказилган текширувда ёт жисм ичакда экани аниқланган.
Шифокорлар игнани эндоскопик усулда олиб ташлашни режалаштирган. Бироқ у жуда чуқур жойлашгани сабабли муолажани амалга ошириш имкони бўлмаган. Натижада 20 кун ўтиб, игна табиий равишда чиқиб кетган.
Беморнинг қариндоши, шифокор-нефролог Тамила Сициева бу ҳолатни жуда кам учрайдиган ва катта омад сифатида баҳолаган.
Мутахассис рўмол ўрайдиган қизларни игнани оғизга яқин тутмасликка чақирди. Унинг таъкидлашича, кўпчилик рўмолни ўраш жараёнида игнани оғзига яқин ушлашга одатланган. Аммо эҳтиётсиз қилинган битта ҳаракатнинг ўзи ўткир игнани ютиб юборишга сабаб бўлиши мумкин.
Бундай ҳолат эса ички аъзоларнинг шикастланиши, жиддий асоратлар ва ҳатто жарроҳлик амалиёти заруратига олиб келиши мумкин.
…