15 ёшли қиз 20 кун давомида ичагида игна билан яшади

·0·Дунё
15 ёшли қиз 20 кун давомида ичагида игна билан яшади

Чеченистонда 15 ёшли қиз рўмолини маҳкамлаётганда тасодифан игнани ютиб юборган. Ўткир жисм унинг ичагида қарийб уч ҳафта сақланиб, 20 кундан кейин табиий равишда организмдан чиққан. Бу ҳақда «Сапа Кавказ» хабар берди.

Маълум бўлишича, воқеа ўсмир рўмолининг учидаги безакни махсус игна ёрдамида маҳкамлаётган вақтда содир бўлган. Қиз дарҳол шифокорларга мурожаат қилган. Орадан икки кун ўтиб ўтказилган текширувда ёт жисм ичакда экани аниқланган.

Шифокорлар игнани эндоскопик усулда олиб ташлашни режалаштирган. Бироқ у жуда чуқур жойлашгани сабабли муолажани амалга ошириш имкони бўлмаган. Натижада 20 кун ўтиб, игна табиий равишда чиқиб кетган.

Беморнинг қариндоши, шифокор-нефролог Тамила Сициева бу ҳолатни жуда кам учрайдиган ва катта омад сифатида баҳолаган.

Мутахассис рўмол ўрайдиган қизларни игнани оғизга яқин тутмасликка чақирди. Унинг таъкидлашича, кўпчилик рўмолни ўраш жараёнида игнани оғзига яқин ушлашга одатланган. Аммо эҳтиётсиз қилинган битта ҳаракатнинг ўзи ўткир игнани ютиб юборишга сабаб бўлиши мумкин.

Бундай ҳолат эса ички аъзоларнинг шикастланиши, жиддий асоратлар ва ҳатто жарроҳлик амалиёти заруратига олиб келиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Энг буюги — менман»: Трамп АҚШ президентлари рейтингини эълон қилди!«Энг буюги — менман»: Трамп АҚШ президентлари рейтингини эълон қилди!Бугун, 10:0629 та бармоқли мушук жаҳон рекордини ўрнатди 29 та бармоқли мушук жаҳон рекордини ўрнатди Кеча, 23:54Футбол тўпини бошида ушлаб, 17 та футболка кийган эркак Гиннес рекордини ўрнатдиФутбол тўпини бошида ушлаб, 17 та футболка кийган эркак Гиннес рекордини ўрнатдиКеча, 23:49Дарахтни тақиллатиб ов қиладиган сирли приматДарахтни тақиллатиб ов қиладиган сирли приматКеча, 23:27АҚШнинг Сиэтл шаҳрида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди!АҚШнинг Сиэтл шаҳрида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди!Кеча, 22:31СИ ёрдамида миядаги ўсимта илк бор операцияда олиб ташландиСИ ёрдамида миядаги ўсимта илк бор операцияда олиб ташландиКеча, 20:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди